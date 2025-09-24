HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Bạn đọc Tôi lên tiếng

Đằng sau thư ngỏ của Phó Giám đốc Công an TP HCM

THANH TÙNG

(NLĐO) - Thư ngỏ của Phó Giám đốc Công an TP HCM là lời kêu gọi khẩn thiết rằng hãy hành động để không thêm ai mất đi vì tai nạn giao thông

Sáng nay, trong lúc ngồi cà phê với một người bạn làm doanh nghiệp vận tải, anh khoe vừa nhận được thư ngỏ từ đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM. Câu chuyện lập tức cuốn hút bởi đây là vấn đề "nóng", khi đằng sau những con số tai nạn là sinh mạng, là gia đình tan vỡ.

Trong xã hội, công văn, chỉ thị của cơ quan chức năng vốn là chuyện thường ngày. Nhưng khi một lãnh đạo công an chọn hình thức thư ngỏ, điều đó mang ý nghĩa vượt ra ngoài hành chính: Một sự lắng nghe, một lời chia sẻ trách nhiệm và một kêu gọi cùng hành động để bảo vệ tính mạng con người.

Đằng sau thư ngỏ của Phó Giám đốc Công an TP HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, xảy ra vào sáng 22-9 tại phường Tây Thạnh, TP HCM. Ảnh: Anh Vũ

Tai nạn giao thông ở TP HCM đang diễn biến phức tạp. Hàng trăm vụ, hàng trăm sinh mạng mất đi chỉ trong nửa năm. Đó không còn là con số mà là những bi kịch không gì bù đắp. Đáng lo ngại, nhiều vụ liên quan đến xe tải, container, xe khách..., những "cỗ máy khổng lồ" với điểm mù chết người. Trong bối cảnh ấy, "thư ngỏ" không chỉ là nhắc nhở mà là một cách tiếp cận nhân văn, khơi gợi trách nhiệm từ chính những đơn vị có thể tạo ra sự thay đổi.

Câu hỏi đặt ra: Có cần thiết không, khi luật đã quy định rõ? Câu trả lời là có. Luật và chế tài nhiều khi khô cứng, khó chạm tới ý thức. Thư ngỏ, với giọng điệu đối thoại và mềm dẻo, dễ khiến doanh nghiệp giật mình suy ngẫm hơn là một công văn cứng nhắc. Đây chính là sự dịch chuyển trong quản lý xã hội từ mệnh lệnh và xử phạt sang vận động và đồng hành.

Bức thư cũng đánh trúng đối tượng then chốt là doanh nghiệp vận tải. Bởi chỉ cần một tài xế thiếu ý thức hay một doanh nghiệp buông lỏng quản lý, hậu quả có thể khôn lường. Doanh nghiệp quan tâm tập huấn, giám sát lái xe, trang bị thiết bị quan sát, thì nhiều tai nạn được ngăn chặn ngay từ gốc. Đó không chỉ là tuân thủ luật mà là trách nhiệm xã hội.

Tác động rộng hơn của bức thư là ở hình ảnh lực lượng công an. Thay vì chỉ hiện lên với vai trò kiểm tra, xử phạt, họ thể hiện sự gần gũi và sẻ chia bằng một "tâm thư". Cách làm này không chỉ làm dịu đi khoảng cách giữa quản lý và đối tượng quản lý mà còn tạo nền tảng để cộng đồng tự giác hợp tác.

Đương nhiên, một bức thư không đủ để kéo giảm tai nạn. Nhưng nó là chất xúc tác, là lời cảnh tỉnh công khai, kêu gọi sự vào cuộc nghiêm túc của doanh nghiệp. Trong một thực trạng mỗi năm hàng ngàn vụ tai nạn vẫn xảy ra, thì bất kỳ sáng kiến nào góp phần cứu một sinh mạng cũng đều đáng trân trọng.

Thông điệp cuối cùng rất rõ, rằng an toàn giao thông không chỉ là việc riêng của công an, mà là trách nhiệm chung. Nếu công an đã chìa tay bằng một thư ngỏ, thì cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải phải đáp lại bằng hành động thiết thực. Khi đó, bức thư sẽ không chỉ dừng lại trên giấy mà trở thành động lực cho sự thay đổi văn hóa giao thông đô thị.

