Soi tỉ số trận Manchester United - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng ở Old Trafford

Sesko (Manchester United) và Van Dijk (Liverpool)

Khoảng cách 3 điểm giữa Manchester United và Liverpool trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là liều thuốc kích thích đôi bên tung sức trong giai đoạn cuối mùa khi suất vé dự Champions League mùa tới đã nắm chắc trong tay.

Một ngày trước khi Manchester United và Liverpool chạm trán ở Old Trafford, Newcastle đã giúp họ một tay khi đánh bại đối thủ cạnh tranh Brighton 3-1. Kết quả đó khiến Chim mòng biển rơi xuống vị trí thứ 7, với 50 điểm trong 3 trận cuối, chỉ còn hy vọng tranh suất dự Europa League.

Kết quả đó cũng đặt chiếc vé Champions League vào tay Manchester United bởi khoảng cách giữa họ với Brentford đến 10 điểm khi đội đứng thứ 6 chỉ còn chơi 3 trận.

Brentford sau chiến thắng West Ham 3-0 đã có 51 điểm nhưng họ không còn khả năng bám đuổi Liverpool (58 điểm) khi phải chơi 3 trận cuối với Manchester City, Crystal Palace và chơi trên sân Liverpool. Nói điều này để thấy rằng Brentford chỉ có thể hy vọng đua suất dự Europa League với Brighton và Chelsea mà thôi.

Giới truyền thông cho rằng Liverpool cần thêm 5 điểm để giành suất dự Champions League, nhưng thực tế họ chỉ cần thêm đúng 1 điểm, không phải ở Old Trafford, mà là ở trận tiếp Chelsea tại Anfield vào tuần tới.

Thậm chí điểm số đó cũng có thể không cần đến nếu Chelsea không thắng nổi Nottingham Forest trong trận đấu tối mai. Tóm lại, với sự trợ giúp của Manchester City (ngăn cản Brentford) Liverpool có thể về đích với điểm số 59. Đó cũng là lý do siêu máy tính Opta đoán 97,6% Liverpool và Aston Villa sẽ giành suất Champions League.

Khi cả Manchester United lẫn Liverpool đều đã nắm chắc suất dự Champions League, họ sẽ chơi trận cầu cống hiến trên sân Old Trafford để tạo ra một kết thúc hay đẹp cuối mùa, hơn là căng thẳng, chơi quyết liệt để tranh giành điểm số.

Liverpool sẽ cảm thấy tự tin khi đến Old Trafford sau những chiến thắng liên tiếp trước Fulham, Everton và Palace. Chuỗi trận thắng dài thứ 2 sau giai đoạn đầu mùa thắng 5 trận liền. Tuy nhiên, Liverpool chỉ thắng 1 trong 12 trận đấu gần nhất trước các đội bóng nằm trong top 3 (7 hòa, 4 thua), nên cuộc đụng độ Manchester United là một thử thách thú vị.

Liverpool chỉ thắng 4 trong 23 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh trước các đội bóng nằm trong nửa trên bảng xếp hạng (10 hòa, 9 thua). Trong khi đó, Manchester United của Michael Carrick rõ ràng là đối thủ khó chơi nhất khi giành nhiều điểm nhất giải (29 điểm) kể từ khi tiếp quản Old Trafford vào tháng 1. Thắng 9 trong 13 trận đấu (2 trận hòa, 2 trận thua) của Carrick đã nhiều hơn số trận mà Ruben Amorim đạt được trong 20 trận đấu ở mùa 2025-2026.

Manchester United đã thắng trận lượt đi 2-1 tại Anfield hồi tháng 10, với các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Harry Maguire bên phía đội khách, xen giữa là bàn gỡ của Cody Gakpo. Liverpool đã thắng 3 trong 5 trận sân khách gần nhất gặp Manchester United tại Premier League (1 hòa, 1 thua), bằng với số trận thắng trong 18 lần làm khách trước đó tại Old Trafford (3 hòa, 12 thua).

Mùa trước, Liverpool đã thắng trận đấu này với tỷ số 3-0 - chiến thắng ở đây sẽ giúp Arne Slot trở thành HLV Liverpool đầu tiên thắng cả hai trận sân khách đầu tiên gặp Manchester United tại Premier League.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều tin rằng trận đấu sẽ có kết quả hòa. Cựu HLV Harry Redknapp và bình luận viên Sky Sport Knows Jones cùng đoán kết quả 3-2, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và và cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả hòa 2-2.

Dự đoán: Manchester United - Liverpool 2-3 (diễn ra lúc 21 giờ 30 - giờ Việt Nam, ngày 3-5)

Đối đầu trực tiếp

Manchester United chỉ thắng 3 trong 19 trận gần nhất gặp Liverpool tại Premier League (9 hòa, 7 thua), nhưng đang hướng tới chiến thắng kép trước Liverpool lần đầu tiên kể từ mùa giải 2015-16.

19-10-2025 Liverpool Manchester Utd 1-2 05-1-2025 Liverpool Manchester Utd 2-2 01-9-2024 Manchester Utd Liverpool 0-3 07-4-2024 Manchester Utd Liverpool 2-2 17-12-2023 Liverpool Manchester Utd 0-0 05-3-2023 Liverpool Manchester Utd 7-0 22-8-2022 Manchester Utd Liverpool 2-1 19-4-2022 Liverpool Manchester Utd 4-0 24-10-2021 Manchester Utd Liverpool 0-5 13-5-2021 Manchester Utd Liverpool 2-4

Tỉ lệ trận đấu được niêm yết tuần qua là đồng banh, lún tiền khi Manchester United ăn 77, thua đủ. Nhưng chỉ vài ngày sau đó tỉ lệ thật đã xuất hiện khi Manchester United chấp Liverpool đồng đủ, thua 77. Những ngày sau đó, giá Liverpool đã biến động thành 85, rồi 87, trong lúc Manchester United vẫn ăn đủ. Thị trường có vẻ như vẫn đang đổ cửa trên khiến giá Liverpool tăng đều. Nhưng các hãng cũng hé lộ là số tiền đặt vào cửa Liverpool giờ trội hơn với mức 57% so với 43% của Manchester United. Xem ra chọn, cửa dưới vẫn an toàn hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8.3, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn đến 23. Manchester United tất nhiên có lợi thế khi cửa thắng 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 9.6, trong lúc 1-0 ăn 13, còn 2-0 và 3-1 ăn 15. Khả năng thắng của Liverpool không hề bị xem nhẹ khi 1-2 có giá đặt 1 ăn 10, còn 0-1 ăn 15, 0-2 và 1-3 ăn 19.





