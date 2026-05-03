Soi tỉ số trận Manchester United - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng ở Old Trafford

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester United - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng ở Old Trafford

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United muốn nới rộng khoảng cách ở ngôi thứ 3, dù một kết quả hòa sẽ giúp Liverpool theo chân chủ nhà đoạt vé dự Champions League mùa tới.

Soi tỉ số trận Manchester United – Liverpool: Cơn mưa bàn thắng ở Old Trafford - Ảnh 1.

Sesko (Manchester United) và Van Dijk (Liverpool)

Khoảng cách 3 điểm giữa Manchester United và Liverpool trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là liều thuốc kích thích đôi bên tung sức trong giai đoạn cuối mùa khi suất vé dự Champions League mùa tới đã nắm chắc trong tay.

Một ngày trước khi Manchester United và Liverpool chạm trán ở Old Trafford, Newcastle đã giúp họ một tay khi đánh bại đối thủ cạnh tranh Brighton 3-1. Kết quả đó khiến Chim mòng biển rơi xuống vị trí thứ 7, với 50 điểm trong 3 trận cuối, chỉ còn hy vọng tranh suất dự Europa League. 

Kết quả đó cũng đặt chiếc vé Champions League vào tay Manchester United bởi khoảng cách giữa họ với Brentford đến 10 điểm khi đội đứng thứ 6 chỉ còn chơi 3 trận.

TIN LIÊN QUAN

Brentford sau chiến thắng West Ham 3-0 đã có 51 điểm nhưng họ không còn khả năng bám đuổi Liverpool (58 điểm) khi phải chơi 3 trận cuối với Manchester City, Crystal Palace và chơi trên sân Liverpool. Nói điều này để thấy rằng Brentford chỉ có thể hy vọng đua suất dự Europa League với Brighton và Chelsea mà thôi.

Giới truyền thông cho rằng Liverpool cần thêm 5 điểm để giành suất dự Champions League, nhưng thực tế họ chỉ cần thêm đúng 1 điểm, không phải ở Old Trafford, mà là ở trận tiếp Chelsea tại Anfield vào tuần tới.

Thậm chí điểm số đó cũng có thể không cần đến nếu Chelsea không thắng nổi Nottingham Forest trong trận đấu tối mai. Tóm lại, với sự trợ giúp của Manchester City (ngăn cản Brentford) Liverpool có thể về đích với điểm số 59. Đó cũng là lý do siêu máy tính Opta đoán 97,6% Liverpool và Aston Villa sẽ giành suất Champions League.

Khi cả Manchester United lẫn Liverpool đều đã nắm chắc suất dự Champions League, họ sẽ chơi trận cầu cống hiến trên sân Old Trafford để tạo ra một kết thúc hay đẹp cuối mùa, hơn là căng thẳng, chơi quyết liệt để tranh giành điểm số.

Liverpool sẽ cảm thấy tự tin khi đến Old Trafford sau những chiến thắng liên tiếp trước Fulham, Everton và Palace. Chuỗi trận thắng dài thứ 2 sau giai đoạn đầu mùa thắng 5 trận liền. Tuy nhiên, Liverpool chỉ thắng 1 trong 12 trận đấu gần nhất trước các đội bóng nằm trong top 3 (7 hòa, 4 thua), nên cuộc đụng độ Manchester United là một thử thách thú vị.

Liverpool chỉ thắng 4 trong 23 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh trước các đội bóng nằm trong nửa trên bảng xếp hạng (10 hòa, 9 thua). Trong khi đó, Manchester United của Michael Carrick rõ ràng là đối thủ khó chơi nhất khi giành nhiều điểm nhất giải (29 điểm) kể từ khi tiếp quản Old Trafford vào tháng 1. Thắng 9 trong 13 trận đấu (2 trận hòa, 2 trận thua) của Carrick đã nhiều hơn số trận mà Ruben Amorim đạt được trong 20 trận đấu ở mùa 2025-2026.

Manchester United đã thắng trận lượt đi 2-1 tại Anfield hồi tháng 10, với các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Harry Maguire bên phía đội khách, xen giữa là bàn gỡ của Cody Gakpo. Liverpool đã thắng 3 trong 5 trận sân khách gần nhất gặp Manchester United tại Premier League (1 hòa, 1 thua), bằng với số trận thắng trong 18 lần làm khách trước đó tại Old Trafford (3 hòa, 12 thua).

Mùa trước, Liverpool đã thắng trận đấu này với tỷ số 3-0 - chiến thắng ở đây sẽ giúp Arne Slot trở thành HLV Liverpool đầu tiên thắng cả hai trận sân khách đầu tiên gặp Manchester United tại Premier League.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều tin rằng trận đấu sẽ có kết quả hòa. Cựu HLV Harry Redknapp và bình luận viên Sky Sport Knows Jones cùng đoán kết quả 3-2, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và và cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả hòa 2-2.

Dự đoán: Manchester United - Liverpool 2-3 (diễn ra lúc 21 giờ 30 - giờ Việt Nam, ngày 3-5)

Đối đầu trực tiếp

Manchester United chỉ thắng 3 trong 19 trận gần nhất gặp Liverpool tại Premier League (9 hòa, 7 thua), nhưng đang hướng tới chiến thắng kép trước Liverpool lần đầu tiên kể từ mùa giải 2015-16.

19-10-2025

Liverpool

Manchester Utd

1-2

05-1-2025

Liverpool

Manchester Utd

2-2

01-9-2024

Manchester Utd

Liverpool

0-3

07-4-2024

Manchester Utd

Liverpool

2-2

17-12-2023

Liverpool

Manchester Utd

0-0

05-3-2023

Liverpool

Manchester Utd

7-0

22-8-2022

Manchester Utd

Liverpool

2-1

19-4-2022

Liverpool

Manchester Utd

4-0

24-10-2021

Manchester Utd

Liverpool

0-5

13-5-2021

Manchester Utd

Liverpool

2-4

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

03/5 21:30

[3] Manchester Utd vs Liverpool [4]

1.775

0 : 0

2.075

2.025

3 1/4

1.825

03/5 21:30

[3] Manchester Utd vs Liverpool [4]

2.075

0 : 1/4

1.775

2.025

3 1/4

1.825

03/5 21:30

[3] Manchester Utd vs Liverpool [4]

2.025

0 : 1/4

1.85

2.00

3 1/4

1.875

03/5 21:30

[3] Manchester Utd vs Liverpool [4]

2.00

0 : 1/4

1.875

2.025

3 1/4

1.85

03/5 21:30

[3] Manchester Utd vs Liverpool [4]

2.025

0 : 1/4

1.875

2.00

3 1/4

1.875

Tỉ lệ trận đấu được niêm yết tuần qua là đồng banh, lún tiền khi Manchester United ăn 77, thua đủ. Nhưng chỉ vài ngày sau đó tỉ lệ thật đã xuất hiện khi Manchester United chấp Liverpool đồng đủ, thua 77. Những ngày sau đó, giá Liverpool đã biến động thành 85, rồi 87, trong lúc Manchester United vẫn ăn đủ. Thị trường có vẻ như vẫn đang đổ cửa trên khiến giá Liverpool tăng đều. Nhưng các hãng cũng hé lộ là số tiền đặt vào cửa Liverpool giờ trội hơn với mức 57% so với 43% của Manchester United. Xem ra chọn, cửa dưới vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Manchester United – Liverpool: Cơn mưa bàn thắng ở Old Trafford - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8.3, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn đến 23. Manchester United tất nhiên có lợi thế khi cửa thắng 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 9.6, trong lúc 1-0 ăn 13, còn 2-0 và 3-1 ăn 15. Khả năng thắng của Liverpool không hề bị xem nhẹ khi 1-2 có giá đặt 1 ăn 10, còn 0-1 ăn 15, 0-2 và 1-3 ăn 19.

Soi tỉ số trận Manchester United – Liverpool: Cơn mưa bàn thắng ở Old Trafford - Ảnh 3.



Tin liên quan

Soi tỉ số trận Arsenal - Fulham: Bùng nổ bàn thắng ở Emirates

Soi tỉ số trận Arsenal - Fulham: Bùng nổ bàn thắng ở Emirates

(NLĐO) - Cách biệt 1 bàn là không đủ, Arsenal cần chiến thắng đậm đà trước Fulham khi cuộc đua vô địch Premier League đang dựa trên cuộc đua hiệu số bàn thắng.

Bi kịch "đại gia" London: Arsenal về nhì, Tottenham sắp rớt hạng

(NLĐO) – Tính thêm khả năng Chelsea sắp trắng tay, có thể đây sẽ là mùa giải đầy ắp bi kịch với các "đại gia" tên tuổi của London lẫn làng bóng Anh.

Kobbie Mainoo gia hạn 5 năm với Man United, lương tăng gấp 8 lần

(NLĐO) - Man United giữ chân Kobbie Mainoo bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6-2031 và tăng lương gấp khoảng 8 lần cho tài năng mới 21 tuổi này.

Liverpool Manchester United Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo