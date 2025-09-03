Đất cát tràn ra, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị ách tắc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đất cát tràn ra, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị ách tắc

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Đêm 2-9, một sự cố xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khi bất ngờ bị đất, cát và nước mưa tràn ngập

Sự việc khiến giao thông tại khu vực này bị đình trệ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, trước đó khoảng 22 giờ 10 phút đêm 2-9, mưa lớn kéo dài khiến bãi cát phía trên khu vực dân sinh sạt lở, đất, cát tràn xuống đường cao tốc.

Nước mưa và cát tràn 1 đoạn khoảng 100 m, dày 50 cm, chiếm hết một mặt đường xe chạy.

Đất cát tràn ra tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị ách tắc- Ảnh 1.

Đơn vị quản lý xử lý cát, đất tràn trên tuyến cao tốc. Ảnh: DT

Nhiều ô tô gặp khó khăn trong việc di chuyển, buộc phải giảm tốc độ tối đa, thậm chí là dừng lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.

Đơn vị quản lý tuyến đường tạm thời ngăn dòng nước chảy, dọn đất cát tràn mặt đường, xử lý cho lưu thông 1 làn xe qua khu vực bị sạt lở

Để đảm bảo an toàn, các phương tiện đi từ hướng Bắc vào Nam đã được hướng dẫn tạm thời di chuyển ra khỏi cao tốc tại nút giao Ma Lâm, đi theo Quốc lộ 28 và sau đó là Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Đất cát tràn ra tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị ách tắc- Ảnh 2.

CSGT đóng tạm một phần đường cao tốc để sự lý sự cố. Ảnh: DT

Đến 1 giờ sáng 3-9, công tác dọn dẹp trên tuyến cao tốc đã hoàn tất. Sau đó, CSGT đã mở chốt chặn, cho các xe tiếp tục lưu thông hướng Bắc - Nam trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ nút giao Ma Lâm.

Tin liên quan

Vụ bàn giao nhà cửa làm đường cao tốc: Khẩn trương cấp đất tái định cư

Vụ bàn giao nhà cửa làm đường cao tốc: Khẩn trương cấp đất tái định cư

(NLĐO) - Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất đề nghị chính quyền xã tổ chức xét duyệt để giao đất tái định cư cho người dân tại dự án đường cao tốc ngàn tỉ

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết

(NLĐO) - Cao điểm nghỉ lễ 2-9, phương tiện trên hai tuyến cao tốc qua Lâm Đồng liên tục xảy sự cố, gây ùn ứ

Vì sao đường cao tốc Vũng Áng - Bùng vừa thông xe đã cấm xe tải nặng?

(NLĐO) - Vừa thông xe, đường cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55 km tạm cấm xe tải trên 10 tấn do tuyến mới khai thác, địa hình phức tạp.

Cao tốc Ngập cao tốc Lâm Đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo