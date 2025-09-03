Đất cát tràn ra, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị ách tắc

Sự việc khiến giao thông tại khu vực này bị đình trệ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, trước đó khoảng 22 giờ 10 phút đêm 2-9, mưa lớn kéo dài khiến bãi cát phía trên khu vực dân sinh sạt lở, đất, cát tràn xuống đường cao tốc.

Nước mưa và cát tràn 1 đoạn khoảng 100 m, dày 50 cm, chiếm hết một mặt đường xe chạy.

Đơn vị quản lý xử lý cát, đất tràn trên tuyến cao tốc. Ảnh: DT

Nhiều ô tô gặp khó khăn trong việc di chuyển, buộc phải giảm tốc độ tối đa, thậm chí là dừng lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.

Đơn vị quản lý tuyến đường tạm thời ngăn dòng nước chảy, dọn đất cát tràn mặt đường, xử lý cho lưu thông 1 làn xe qua khu vực bị sạt lở

Để đảm bảo an toàn, các phương tiện đi từ hướng Bắc vào Nam đã được hướng dẫn tạm thời di chuyển ra khỏi cao tốc tại nút giao Ma Lâm, đi theo Quốc lộ 28 và sau đó là Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

CSGT đóng tạm một phần đường cao tốc để sự lý sự cố. Ảnh: DT

Đến 1 giờ sáng 3-9, công tác dọn dẹp trên tuyến cao tốc đã hoàn tất. Sau đó, CSGT đã mở chốt chặn, cho các xe tiếp tục lưu thông hướng Bắc - Nam trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ nút giao Ma Lâm.