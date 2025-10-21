Dạt dào cảm xúc với chương trình khép lại "Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP HCM"





Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM (thứ 6 từ trái sang) chúc mừng các văn nghệ sĩ đã hoàn thành xuất sắc "Những ngày VH-NT TP HCM" với chủ đề "TP HCM - Ngôi nhà chung của chúng ta"

Tối 21-10, chương trình bế mạc "Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP HCM" với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà chung của chúng ta" diễn ra tại Nhà hát Thanh Niên, khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa tổng kết 50 năm Văn học – Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (1975–2025).

Chương trình được dàn dựng công phu bởi Nhà hát Kịch TP HCM, được đánh giá là bức tranh giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, nơi những dòng chảy sáng tạo hội tụ trong không gian nghệ thuật đa sắc – từ âm nhạc, múa, thơ ca, đến biểu diễn sân khấu – thể hiện sức sống và khát vọng của một đô thị mang tên Bác.

Hoạt động biểu diễn Nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ thu hút đông khán giả

Lời chào từ thành phố nghĩa tình

Ngay từ tiết mục mở màn "Hello Hồ Chí Minh City – Chào Thành phố", khán giả được cuốn vào không khí trẻ trung, sôi động với sự kết hợp của ca sĩ Hồ Tuấn Phúc, Đàm Thu Thủy và rapper Twon, cùng các nhóm múa Chuông Gió và Gold Star Kids.

Những ca từ và vũ đạo hiện đại hòa quyện trong lời rap đã khơi gợi hình ảnh một thành phố năng động, nghĩa tình, nơi mỗi nụ cười, mỗi góc phố đều là mạch nguồn sáng tạo.

Ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - đã phát biểu bế mạc, nhấn mạnh vai trò của văn học – nghệ thuật như "một dòng chảy tâm hồn gắn bó máu thịt với đời sống thành phố", và khẳng định khát vọng đưa TP HCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước trong giai đoạn mới.

Bạn yêu thơ và văn học đã có những buổi tham dự chuyên đề, tạo đàm về tác phẩm văn, thơ đặc sắc của các tác giả tại TP HCM

Những dòng sông nghệ thuật hội tụ

Chương trình tiếp nối bằng phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Ngôi nhà chung của chúng ta", mở ra không gian giao thoa giữa các vùng miền, giữa ký ức và hiện tại. Các nghệ sĩ Minh Sang – Lê Thu Hiền cùng nhóm múa Chuông Gió và Mai Trắng mang đến "Lời ru đất Bắc" – một bản hòa ca dân gian đương đại, gợi nhắc tình đất, tình người miền Bắc dịu dàng.

Ngay sau đó, Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An đã làm bừng sáng sân khấu bằng loạt tiết mục: "Tìm về câu ví giặm", "Thương lắm mô tê", "Nghệ An trong tôi"… như dòng sông Lam chan chứa nỗi niềm quê hương giữa lòng thành phố mang tên Bác.

Không gian Nam Bộ được tái hiện qua ca khúc "Giọng hò phương Nam" (Minh Châu), với phần múa áo bà ba và khăn rằn đặc trưng, gợi cảm xúc mênh mang sông nước, đậm chất nghĩa tình phương Nam.

NSND Thoại Miêu giao lưu với khán giả trong đêm vinh danh soạn giả Trần Hữu Trang

Tiếp nối, các đơn vị bạn từ khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương góp phần tạo nên "vòng kết nối" văn hóa qua các tiết mục: "Khát vọng biển", "Bình Dương hương sắc dịu dàng", "Tuyệt vời gốm sứ Bình Dương" – tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo và bản sắc vùng đất phương Nam.

Tổ quốc nhìn từ biển – bản trường ca thiêng liêng

Một trong những điểm nhấn nghệ thuật sâu sắc của đêm bế mạc là trích đoạn thơ – hát "Tổ quốc nhìn từ biển – Quốc kỳ nơi đảo xa", do Nhà hát Kịch TP HCM phối hợp biểu diễn.

Các nghệ sĩ Hồng Phạm, Đỗ Thúy, Đoàn Thanh Phượng, Huỳnh Thanh Trung hóa thân thành "người dẫn chuyện", đưa khán giả đi qua từng lớp sóng thi ca, từ nỗi đau, mất mát đến lòng kiêu hãnh dân tộc: "Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển… Có một phần máu thịt Hoàng Sa, Trường Sa! … Dẫu ngàn đời giông bão, Hồn dân tộc không bao giờ khuất phục!".

Tiếng hát ca sĩ Duyên Quỳnh và sự xuất hiện của dàn múa, dàn hợp xướng đã khiến mọi cảm xúc hòa thành một niềm tự hào sâu lắng.

Khép lại bằng khúc khải hoàn 50 năm thành phố mang tên Bác

Phần kết của chương trình là chuỗi tiết mục rộn ràng: "Thành phố trong tôi" (Nguyễn Phi Hùng), "Một vòng Việt Nam" (Đông Thiên Đức), và "Chào 50 năm Thành phố mang tên Người" (Mai Trâm) – khẳng định tình yêu, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình hội nhập.

Khi ca khúc "Nối vòng tay lớn" vang lên cùng màn xòe "Giã bạn" ngoài trời, hàng trăm nghệ sĩ – từ những tên tuổi gạo cội đến các em nhỏ trong nhóm Gold Star Kids – nắm tay nhau trong vòng tròn đoàn kết.

Những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng, tạo dấu ấn đẹp trong lòng công chúng

Các ca sĩ đã thể hiện sinh động từng tiết mục, góp phần sáng tạo để khép lại một sự kiện văn hóa và mở ra niềm tin về tương lai của nền văn học – nghệ thuật thành phố trong kỷ nguyên mới.

Dấu ấn 50 năm – Dòng chảy không ngừng "Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP.HCM" năm 2025 là sự kiện đặc biệt trong tiến trình xây dựng Công nghiệp Văn hóa Thành phố, được xem như một "diễn đàn sáng tạo mở", nơi các thế hệ văn nghệ sĩ cùng nhìn lại hành trình 50 năm đã qua, đồng thời định hướng tương lai – từ bảo tồn đến đổi mới, từ truyền thống đến hội nhập.

"Từ trang sách, vần thơ, giai điệu ngân vang đến ánh đèn sân khấu…, nghệ sĩ TP HCM đã góp nhịp tim của mình để viết nên bản hùng ca của một đô thị anh hùng – nghĩa tình – sáng tạo" – ông Hà Quốc Cường – Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM - xúc động nói.





