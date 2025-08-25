Dạt dào cảm xúc với MV "Nguyện làm"

Lời ca khúc là những cam kết từ trái tim, không phải để phô trương mà là nhằm gìn giữ; là những điều nhỏ nhặt nhưng lại góp phần làm nên một đời người.

NSND Tấn Minh (trái) và ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Việt trong “Nguyện làm”. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

MV "Nguyện làm" có sự phối hợp giữa ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Việt và NSND Tấn Minh. Sự hiện diện của NSND Tấn Minh trong MV không ồn ào mà như một phần ký ức, một chứng nhân cho những nguyện ước chân thành.

NSND Tấn Minh vốn chọn lựa rất kỹ những ca khúc mà mình tham gia và hiếm khi nhận lời góp mặt trong MV của nghệ sĩ trẻ. Thế nhưng, với "Nguyện làm", điều khiến anh đồng ý chính là vì ca khúc được sáng tác có cảm xúc thật, không cố gắng chinh phục khán giả bằng những thứ hoa mỹ.

"Nguyện làm" được đạo diễn Lê Hà Nguyên chọn cách quay handycam (máy cầm tay), tạo cảm giác gần gũi như chính người xem đang ở trong không gian của ca khúc.