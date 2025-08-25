HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Dạt dào cảm xúc với MV "Nguyện làm"

H.Thuận

"Nguyện làm" là sáng tác mới của ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Việt, kể câu chuyện về niềm hạnh phúc và sự bình yên.

Lời ca khúc là những cam kết từ trái tim, không phải để phô trương mà là nhằm gìn giữ; là những điều nhỏ nhặt nhưng lại góp phần làm nên một đời người.

Dạt dào cảm xúc với MV "Nguyện làm" - Ảnh 1.

NSND Tấn Minh (trái) và ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Việt trong “Nguyện làm”. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

MV "Nguyện làm" có sự phối hợp giữa ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Việt và NSND Tấn Minh. Sự hiện diện của NSND Tấn Minh trong MV không ồn ào mà như một phần ký ức, một chứng nhân cho những nguyện ước chân thành. 

TIN LIÊN QUAN

NSND Tấn Minh vốn chọn lựa rất kỹ những ca khúc mà mình tham gia và hiếm khi nhận lời góp mặt trong MV của nghệ sĩ trẻ. Thế nhưng, với "Nguyện làm", điều khiến anh đồng ý chính là vì ca khúc được sáng tác có cảm xúc thật, không cố gắng chinh phục khán giả bằng những thứ hoa mỹ.

"Nguyện làm" được đạo diễn Lê Hà Nguyên chọn cách quay handycam (máy cầm tay), tạo cảm giác gần gũi như chính người xem đang ở trong không gian của ca khúc.

Tin liên quan

Ca sĩ Duyên Quỳnh ra mắt MV tri ân lực lượng Công an nhân dân

Ca sĩ Duyên Quỳnh ra mắt MV tri ân lực lượng Công an nhân dân

(NLĐO)- MV "Nguyện thề vì bình yên", sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, là lời tri ân giản dị gửi đến lực lượng Công an nhân dân.

Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương ra MV mừng ngày Quốc khánh

(NLĐO)- MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" của bộ đôi nhạc sĩ tỉ view Nguyễn Văn Chung và divo Tùng Dương chính thức ra mắt khán giả tối 14-8.

"Hịch tướng sĩ" xuất hiện hào hùng trong MV của ca sĩ 10 X

(NLĐO) - Loạt địa danh lịch sử xuất hiện hào hùng trong MV "Truyền thống Việt Nam" của ca sĩ trẻ Dương Minh Quý.

MV "Nguyện làm" nhạc sĩ Khắc Việt NSND Tấn Minh đạo diễn Lê Hà Nguyên quay handycam
