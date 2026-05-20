Văn hóa - Văn nghệ

Dấu ấn nghệ sĩ trẻ miền Bắc trên sân khấu phương Nam

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Sáng 20-5, ngày thi thứ ba của Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn và khán giả.

Dấu ấn nghệ sĩ trẻ miền Bắc trên sân khấu phương Nam - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ miền Bắc trong ngày thi 20-5-2026

Không chỉ là nơi tranh tài, sân khấu hôm nay còn mở ra một lát cắt đẹp về hành trình gìn giữ cải lương của những nghệ sĩ trẻ đến từ miền Bắc – những người đang chọn bước vào loại hình nghệ thuật vốn được xem là "đất diễn" truyền thống của phương Nam bằng tất cả sự dấn thân và tình yêu nghề.

Khi nghệ sĩ Bắc chọn cải lương bằng sự can đảm

Nếu những ngày đầu cho thấy sức bật của lực lượng cải lương phía Nam thì buổi thi sáng 20-5 lại mang đến một sắc màu khác: sự điềm tĩnh, kỹ lưỡng và chiều sâu tâm lý đến từ các đơn vị nghệ thuật phía Bắc.

Đoàn của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình mang đến trích đoạn "Oan nghiệt" với hai gương mặt tranh tài: Cao Thị Nhung trong vai Thủy và Trần Ngọc Tuấn trong vai Thái.

Trích đoạn đặt người diễn vào trạng thái giằng co nội tâm, đòi hỏi khả năng tiết chế thay vì phô diễn kỹ thuật ca diễn.

Dấu ấn nghệ sĩ trẻ miền Bắc trên sân khấu phương Nam - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình

Cao Thị Nhung chọn cách tiếp cận vai Thủy khá mềm và chậm. Điểm đáng ghi nhận nằm ở khả năng giữ nhịp cảm xúc ổn định giữa phần thoại và phần ca – điều không dễ với diễn viên trẻ dự thi ở sân chơi toàn quốc.

Trong khi đó, Trần Ngọc Tuấn với vai Thái tạo được sự cân bằng giữa nội lực và tiết chế. 

Những bất ngờ từ Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam

Nếu phần thi của đoàn Ninh Bình thiên về cảm xúc nội tâm thì các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam lại cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn.

Nguyễn Thị Ngọc Linh với vai Ngọc Trần trong trích đoạn "Sỏi nhỏ và non cao" mang đến một cảm xúc giàu nữ tính nhưng không yếu mềm.

Dấu ấn nghệ sĩ trẻ miền Bắc trên sân khấu phương Nam - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Ngọc Linh với vai Ngọc Trần (giữa) trong trích đoạn "Sỏi nhỏ và non cao"

Điều đáng chú ý là cách nữ diễn viên xử lý khoảng lặng trên sân khấu. Có những đoạn chị gần như để nhân vật tự thở, tự đối thoại với số phận thay vì dựa hoàn toàn vào câu ca. Chính sự tiết chế ấy tạo nên độ ngân cho cảm xúc.

Nguyễn Văn Hiệp trong vai Người cai ngục (trích đoạn cùng tên) lại tạo dấu ấn theo hướng khác. Đây là vai diễn dễ rơi vào khuôn mẫu – hoặc quá dữ dội, hoặc quá một chiều.

Những chuyển đổi sắc thái tâm lý được xử lý khá gọn ghẽ, cho thấy sự đầu tư trong quá trình tập luyện. Trong khi đó, Ngân Hà với vai vợ Macbeth trong trích đoạn Tùy Hưng phu nhân Macbeth mang đến một không khí rất đời. Không đi theo kiểu cường điệu hóa bi kịch nhân vật để gây ấn tượng, chị chọn lối diễn gần gũi, tạo sự đồng cảm bằng những chi tiết nhỏ trong biểu cảm và nghệ thuật ca diễn.

Dấu ấn nghệ sĩ trẻ miền Bắc trên sân khấu phương Nam - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Hiệp trong vai Người cai ngục (bìa phải) trong trích đoạn cùng tên

Lời khẳng định về tình yêu cải lương

Điều khiến buổi thi sáng 20-5 trở nên đáng nhớ không nằm ở chuyện ai nổi bật hơn ai. Điều đáng quý là việc những nghệ sĩ trẻ đến từ miền Bắc đã bước vào sân khấu cải lương tại TP HCM với tâm thế không ngại khác biệt.

Dấu ấn nghệ sĩ trẻ miền Bắc trên sân khấu phương Nam - Ảnh 5.

Ngân Hà (người thứ ba từ trái sang) với vai vợ Macbeth trong trích đoạn Tùy Hưng phu nhân Macbeth

Họ không cố chiều thị hiếu khán giả, cũng không giữ khoảng cách vùng miền, mà chọn con đường khó hơn: giữ căn cốt đào tạo của mình nhưng tìm điểm gặp với ngôn ngữ cải lương.

Khán giả tại Nhà hát Trần Hữu Trang đã dành cho họ những tràng vỗ tay chân thành – không phải vì sự ưu ái, mà vì cảm nhận được nỗ lực thật sự phía sau từng lớp hóa trang, từng câu vọng cổ và từng bước chân trên sàn diễn.

Trong bối cảnh sân khấu cải lương đang cần một thế hệ kế thừa vừa có kỹ thuật, vừa có cá tính nghệ thuật, những phần thi sáng 20-5 cho thấy một tín hiệu đáng mừng: cải lương hôm nay không còn là câu chuyện của riêng một vùng đất, mà đang trở thành lựa chọn sáng tạo của những người trẻ ở nhiều miền quê khác nhau.


