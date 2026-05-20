Từ trái sang: Mỹ Lệ, Hồng Thêm, Trọng Nhân và Lâm Minh Nghiêm

Đêm thi thứ hai cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương 2026 đã diễn ra sôi nổi, Trọng Nhân, Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ, Hồng Thêm đã bước ra ánh đèn bằng nội lực giàu bản sắc của hai thương hiệu: Cao Văn Lầu, Huỳnh Long

Tối 19-5, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang không còn ghế trống, đêm thi thứ hai thu hút đông khán giả đến từ rất sớm để giữ ghế. Trong không gian đó, giới chuyên môn nhìn thấy những chuyển động của lực lượng kế cận sân khấu cải lương – nơi mỗi vai diễn dự thi trở thành một lời giới thiệu về tương lai của đoàn hát, của nghệ sĩ trẻ và của hành trình giữ nghề bằng sáng tạo.

Đoàn cải lương Cao Văn Lầu giới thiệu ba gương mặt trẻ với ba sắc thái biểu diễn khác nhau; còn sân khấu cũng chứng kiến một dấu ấn đặc biệt từ nghệ sĩ Trọng Nhân – người đang dần định hình vị trí của mình trong lớp kép trẻ được công chúng yêu mến.

Mỹ Lệ thể hiện vai Hiếu - bị nghiện ma túy trong trích đoạn "Một phút, một thời"

Nhà hát Cao Văn Lầu và câu chuyện đầu tư cho lực lượng kế thừa

Ba nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Cao Văn Lầu xuất hiện trong đêm thi là kết quả của một quá trình đào tạo, giao vai và giữ chân lực lượng biểu diễn trong bối cảnh nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống đang đối diện áp lực thiếu hụt lớp kế cận. Với nghệ sĩ Mỹ Lệ, vai Hiếu trong trích đoạn "Một phút một thời" được lựa chọn như một phép thử về khả năng xử lý nội tâm.

Lâm Minh Nghiêm vai Huỳnh trong trích đoạn "Không là cát bụi"

Mỹ Lệ cho thấy sự bình tĩnh trên sân khấu, biết đặt cảm xúc vào từng lớp thoại và sử dụng hơi ca để nâng tâm trạng nhân vật. Điều đáng ghi nhận là cô không chạy theo lối biểu hiện cường điệu mà chọn cách đi chậm, tạo chiều sâu cho nhân vật. Từ ánh mắt hoảng loạn đến hai bàn tay cấu xé trong cơn đau của thân xác, tích tắc lại phải giả vờ như đang buồn ngủ để che dấu người thân về tội lỗi quá cay nghiệt của mình. Với một nghệ sĩ trẻ, đó là lựa chọn không dễ.

NSƯT Ca Lê Hồng đã từng dàn dựng trích đoạn này cho thí sinh trẻ dự thi, bà cho rằng Mỹ Lệ diễn rất thông minh, biết cách khai thác hành động trong chừng mực để giữ được chất tự sự vốn cần được giữ của nghệ thuật cải lương.

Lâm Minh Nghiêm đa dạng hóa tính cách

Ở phần thi của nam diễn viên Lâm Minh Nghiêm, vai Huỳnh trong trích đoạn "Không là cát bụi" mở ra nhiều khoảng độc diễn mang tính tự sự về tâm lý, trạng thái nhân vật. Đó cũng là áp lực của Lâm Minh Nghiêm, nhưng anh chủ động trong xây dựng tiết tấu diễn xuất, tạo được tâm trạng qua ánh mắt, hành động sân khấu và cách xử lý câu ca.

Giới chuyên môn nhận xét, lâu nay dù hoạt động ở Nhà hát Cao Văn Lầu (Cà Mau), nhưng Lâm Minh Nghiêm đã tham gia nhiều vở diễn cải lương tuồng cổ tại sân khấu Chí Linh, Vân Hà, anh đã quen với khán giả qua nhiều vai diễn võ tướng. Nay thể hiện vai diễn dự thi trong trích đoạn tâm lý xã hội đã là một nỗ lực để anh làm mới mình.

Đây cũng là hướng đi đáng khích lệ với lớp diễn viên hiện nay của Nhà hát Cao Văn Lầu: không vay mượn phong thái của thế hệ trước mà tìm tiếng nói riêng và hướng đến những sáng tạo mới. Tuy nhiên cách đa dạng hóa tính cách của Lâm Minh Nghiêm rất cần thời gian và sự cọ xát để thuyết phục người xem hơn.

Lâm Minh Nghiêm (phải) trong trích đoạn "Không là cát bụi"

Trong khi đó, Trần Hồng Thêm với nhân vật Thảo trong trích đoạn "Một thuở bi hùng" kể về tình yêu của một nữ chiến sĩ cách mạng, lại mang đến năng lượng sân khấu khác biệt hơn. Vai diễn đòi hỏi độ căng về cảm xúc, khả năng làm chủ không gian và giữ nhịp cao trào. Trần Hồng Thêm cho thấy sự quyết tâm và tinh thần nhập cuộc rõ nét.

Hồng Thêm trong trích đoạn "Một thưở bi hùng"

Điều đáng quý là tinh thần dấn thân của cô – yếu tố rất cần ở nghệ sĩ trẻ khi bước vào những cuộc thi nghề nghiệp lớn. Theo giới chuyên môn, ba gương mặt, ba cách tiếp cận vai diễn khác nhau về đề tài tâm lý xã hội đã cho thấy một thông điệp: Nhà hát Cao Văn Lầu đang không ngừng giới thiệu lực lượng trẻ như một chiến lược phát triển dài hơi chứ không chỉ dừng ở việc tham gia cuộc thi.

Trọng Nhân và dấu ấn của một gương mặt trẻ đã được công chúng kỳ vọng

Giữa nhiều phần tranh tài của đêm diễn, nghệ sĩ Trọng Nhân đến từ Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long được mong chờ nhất đêm thi. Bởi, anh đã tạo được sức hút riêng khi hóa thân nhân vật Người nghệ sĩ trong trích đoạn "Diễn kịch một mình". Không phải ngẫu nhiên phần thi của anh nhận được sự chú ý. Việc từng lọt Top 5 vòng bình chọn Giải Mai Vàng 2025 đã cho thấy Trọng Nhân không còn là cái tên mới với khán giả yêu sân khấu.

Trọng Nhân (giữa) trong trích đoạn "Diễn kịch một mình"

Nhưng khác với sức nóng từ bình chọn, sân khấu cuộc thi đòi hỏi năng lực nghề của Trọng Nhân đã có nhiều tiến bộ. Ở phần thể hiện đa dạng với nhiều tính cách trong một vai diễn lần này, Trọng Nhân cho thấy sự trưởng thành trong kỹ thuật biểu diễn, nhất là anh đã tìm hiểu, nghiên cứu rất sâu về kịch bản "Diễn kịch một mình" – di sản quý mà cố tác giả Lê Duy Hạnh đã để lại.

Anh biết cách làm chủ không gian, khi thì là người nghệ sĩ, lúc là nhà vua, nịnh thần với quá trình liên tục ứng biến để phục trang, đạo cụ hỗ trợ cho diễn xuất của anh và trong không gian đó, anh tung hoành ngoạn mục.

Trọng Nhân biết cách giữ khoảng lặng và kiểm soát năng lượng sân khấu. Với dạng vai "một mình", nghệ sĩ không có bạn diễn để tạo lực đẩy nên mọi áp lực đều dồn vào khả năng dẫn dắt cảm xúc. Điểm mạnh của Trọng Nhân nằm ở chỗ anh không sa vào biểu diễn hình thức mà tập trung vào hành trình tâm lý nhân vật.

Ông Trần Quốc Thanh - Giám đốc Sở VHTTDL Cà Mau (giữa) tặng hoa chúc mừng ba diễn viên của Nhà hát Cao Văn Lầu dự thi tại TP HCM

Qua hai đêm thi, có thể thấy cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương 2026 đang cho thấy một tín hiệu đáng mừng: nhiều đơn vị không còn mang đến những bài thi an toàn mà bắt đầu đặt cược vào cá tính nghệ sĩ trẻ.



