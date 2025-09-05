Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Đà Nẵng đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó, đưa thành phố từng bước vượt qua những biến động lớn, giữ vững đà tăng trưởng và khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong phát triển bền vững.

Đà Nẵng vượt khó để giữ đà tăng trưởng, xứng đáng là động lực phát triển của miền Trung và cả nước

Vượt khó để giữ đà tăng trưởng

5 năm qua, Đà Nẵng trải qua nhiều thử thách chưa từng có. Đại dịch Covid-19 bùng phát mang đến hệ lụy kéo dài khiến sản xuất đình trệ, du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn – rơi vào khủng hoảng, hàng vạn lao động mất việc, ngân sách hụt thu nghiêm trọng. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh vùng, biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, đặt ra thách thức kép về kinh tế và xã hội.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ TP Đà Nẵng đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chủ động ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động kịp thời, đưa ra các quyết sách linh hoạt để ứng phó và khôi phục kinh tế. Theo đó, thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ vốn, miễn giảm thuế phí, kích cầu du lịch và thúc đẩy đầu tư hạ tầng.

Ngành du lịch tiếp tục được xác định là mũi nhọn kinh tế của thành phố

Nhờ những giải pháp đồng bộ, tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố Đà Nẵng (cũ) đạt 6,82%/năm, tỉnh Quảng Nam (cũ) đạt 4,6%/năm, tính chung hai địa phương đạt 5,8%/năm. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán hằng năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp. Đơn cử, giai đoạn 2020-2025, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ của thành phố Đà Nẵng ước tăng 34%/năm, tỉnh Quảng Nam ước tăng 42%/năm; bình quân chung hai địa phương ước tăng 37%/năm.

Đáng chú ý, hạ tầng đô thị có bước phát triển nhảy vọt với nhiều công trình động lực, trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo đô thị, đáp ứng nhu cầu nhân dân như: Cảng Liên Chiểu (Phần cơ sở hạ tầng dùng chung - GĐ1); luồng cảng 50.000 tấn tại Cửa Lở; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; xã hội hóa đầu tư Cảng hàng không Chu Lai; Cầu Quảng Đà và đường dẫn hai đầu cầu; mở rộng cao tốc tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên; tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan; Nút giao đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đường Võ Chí Công; đầu tư, nâng cấp, cải tạo các tuyến Quốc lộ 14B, 14G, 14D, 40B...

Giai đoạn 2020-2025, tổng thu ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng ước đạt 125.949 tỉ đồng, tỉnh Quảng Nam ước đạt 134.613 tỉ đồng; tính chung hai địa phương ước đạt 260.562 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách

Lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách, TP Đà Nẵng liên tục đẩy mạnh mô hình "chính quyền điện tử – đô thị thông minh", giảm thiểu thủ tục rườm rà, minh bạch quy trình xử lý hồ sơ. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được mở rộng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng được triển khai thực hiện quyết liệt theo hướng tinh gọn, sơ đồ hóa, tối ưu hóa. Thời gian qua, Đà Nẵng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các cuộc họp, hội nghị; triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng, mô hình "văn phòng không giấy", "phòng họp/hội nghị không giấy" đạt nhiều hiệu quả cao.

Nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo Đà Nẵng dự lễ khánh thành Chung cư xã hội 12 tầng cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên

Cùng với đó, an sinh xã hội luôn được đặt lên hàng đầu. Trong đại dịch, Đảng bộ TP đã lãnh đạo thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn, lao động mất việc, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng. Sau dịch, thành phố tiếp tục mở rộng chính sách chăm lo đời sống, giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà ở xã hội, chăm sóc người có công, nâng cao chất lượng y tế – giáo dục.

Đặc biệt, Đà Nẵng là một trong các địa phương về đích xóa nhà tạm - một chương trình đầy giá trị nhân văn, giải quyết bài toán an sinh cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. Đây là thành quả của tinh thần quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của cộng đồng vì mục tiêu "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ngoài ra, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát huy truyền thống khuyến học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với đó, chất lượng hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Hai địa phương tập trung nguồn lực thúc đẩy việc thành lập các bệnh viện, trung tâm chuyên khoa sâu ứng dụng kỹ thuật cao; phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao; đẩy mạnh mô hình kết hợp giữa du lịch và khám chữa bệnh. Ban hành chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập; hỗ trợ cán bộ y tế tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập.

Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định quyết tâm đưa thành phố trở thành trung tâm động lực phát triển của miền Trung và cả nước

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được xác định là then chốt. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP Đà Nẵng đã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác cán bộ được đổi mới, chú trọng đào tạo, luân chuyển, xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ có trình độ, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Đà Nẵng kết nạp được gần 16.000 đảng viên.

Nhìn lại 5 năm, dù đối diện muôn vàn khó khăn, Đảng bộ TP Đà Nẵng đã giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, đưa thành phố vượt qua thử thách, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Thành quả nổi bật không chỉ ở các chỉ số kinh tế – xã hội, mà còn ở sự đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng và chính quyền.

Dấu ấn nhiệm kỳ thể hiện ở sự chủ động, bản lĩnh vượt khó, tinh thần cải cách, chăm lo an sinh và xây dựng Đảng vững mạnh. Đó chính là nền tảng để Đà Nẵng tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, đáng sống hàng đầu khu vực, xứng đáng là trung tâm động lực phát triển của miền Trung và cả nước.

Khẳng định điều này, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng, Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, sau hợp nhất Đà Nẵng phải là nơi triển khai thành công các mô hình phát triển mới như mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính, mô hình "5 cao" (tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao) như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, gắn với tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm. Nguyên Bí thư Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, đến năm 2030, Đà Nẵng phải trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; là trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, cách mạng, di sản văn hóa, là điểm đến hấp dẫn của thế giới.



