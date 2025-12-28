Dấu ấn Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi góp mặt trong Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025

Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trẻ duy nhất tham gia biểu diễn tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp cô góp mặt tại sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước, khẳng định hành trình làm nghề bền bỉ và tinh thần cống hiến của một công dân trẻ.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức 5 năm một lần, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đây được xem là "ngày hội lớn" nhằm tôn vinh các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể và cá nhân tiêu biểu, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong khuôn khổ Đại hội, Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trẻ duy nhất được tham gia biểu diễn. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc "Made in Vietnam" - sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc DTAP, một tác phẩm mang tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và bản sắc Việt Nam đương đại, phù hợp với tinh thần xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước.

Phương Mỹ Chi - ứng viên giải Mai Vàng 31-2025

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Phương Mỹ Chi được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, khẳng định hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và những đóng góp tích cực của cô trong suốt nhiều năm qua.

Việc góp mặt tại một sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận dành cho hình ảnh một nghệ sĩ trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Trong năm qua, bên cạnh các hoạt động âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc và tinh thần yêu nước, Phương Mỹ Chi còn nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp nghệ thuật và việc học tập, duy trì tinh thần học hỏi nghiêm túc tại trường. Song song đó, nữ ca sĩ luôn tích cực tham gia, đóng góp trong nhiều chương trình, sự kiện lớn của quốc gia, cũng như các hoạt động xã hội ý nghĩa.

Đặc biệt, Phương Mỹ Chi đã đồng hành trong các chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, tham gia quyên góp, kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ.

Phương Mỹ Chi xứng đáng được tôn vinh

Hình ảnh Phương Mỹ Chi ở thị trường nhạc Việt luôn là một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc với nghề, bền bỉ cống hiến, sống đẹp và không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua âm nhạc. Những gì Phương Mỹ Chi nói thể hiện rõ nét trong những sản phẩm âm nhạc của cô. Hành trình đậm chất văn hóa Việt ấy đã đưa cái tên Phương Mỹ Chi lên một tầm cao mới, nhận được sự tôn trọng của giới chuyên môn và yêu thích của khán giả.

Cô chia sẻ: "Tôi lớn lên trong không gian ngập tràn các giá trị văn hóa truyền thống, và từ sớm đã nuôi dưỡng trong mình một tình yêu sâu sắc với nghệ thuật. Hai tình yêu ấy, văn hóa và nghệ thuật, luôn song hành, bổ trợ lẫn nhau, giúp tôi từng bước tiến về phía trước một cách tự nhiên và chân thành.

Phương Mỹ Chi và DTAP

Tôi tin rằng, khi làm điều gì đó xuất phát từ trái tim, mình sẽ luôn nhận lại những kết quả đúng đắn. Trên hành trình ấy, tôi không ngừng học hỏi mỗi ngày. Tôi may mắn được gặp gỡ, làm việc với nhiều người ở những giai đoạn khác nhau, những con người mà tôi luôn biết ơn vì họ đã mang đến cho tôi nguồn cảm hứng và những bài học quý giá.

Nhờ đó, tôi có cơ hội chắt lọc những điều đẹp đẽ nhất để cùng họ tạo nên những giá trị bền vững cho âm nhạc Việt Nam".

Và với tất cả những thành tựu đó, Phương Mỹ Chi không chỉ là ứng viên nặng ký của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 mà còn xứng đáng để giành chiến thắng.