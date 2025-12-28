HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Dấu ấn Phương Mỹ Chi

Thùy Trang

(NLĐO) - Phương Mỹ Chi vinh dự lần thứ hai tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025.

Phương Mỹ Chi góp mặt trong Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025

Dấu ấn Phương Mỹ Chi - Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi góp mặt trong Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025

Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trẻ duy nhất tham gia biểu diễn tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp cô góp mặt tại sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước, khẳng định hành trình làm nghề bền bỉ và tinh thần cống hiến của một công dân trẻ.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức 5 năm một lần, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đây được xem là "ngày hội lớn" nhằm tôn vinh các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể và cá nhân tiêu biểu, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong khuôn khổ Đại hội, Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trẻ duy nhất được tham gia biểu diễn. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc "Made in Vietnam" - sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc DTAP, một tác phẩm mang tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và bản sắc Việt Nam đương đại, phù hợp với tinh thần xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước.

Phương Mỹ Chi - ứng viên giải Mai Vàng 31-2025

Dấu ấn Phương Mỹ Chi - Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi đã- ứng viên giải Mai Vàng 31-2025

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Phương Mỹ Chi được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, khẳng định hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và những đóng góp tích cực của cô trong suốt nhiều năm qua.

Việc góp mặt tại một sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận dành cho hình ảnh một nghệ sĩ trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Trong năm qua, bên cạnh các hoạt động âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc và tinh thần yêu nước, Phương Mỹ Chi còn nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp nghệ thuật và việc học tập, duy trì tinh thần học hỏi nghiêm túc tại trường. Song song đó, nữ ca sĩ luôn tích cực tham gia, đóng góp trong nhiều chương trình, sự kiện lớn của quốc gia, cũng như các hoạt động xã hội ý nghĩa.

Đặc biệt, Phương Mỹ Chi đã đồng hành trong các chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, tham gia quyên góp, kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ.

Dấu ấn Phương Mỹ Chi - Ảnh 3.

Phương Mỹ Chi xứng đáng được tôn vinh

Hình ảnh Phương Mỹ Chi ở thị trường nhạc Việt luôn là một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc với nghề, bền bỉ cống hiến, sống đẹp và không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua âm nhạc. Những gì Phương Mỹ Chi nói thể hiện rõ nét trong những sản phẩm âm nhạc của cô. Hành trình đậm chất văn hóa Việt ấy đã đưa cái tên Phương Mỹ Chi lên một tầm cao mới, nhận được sự tôn trọng của giới chuyên môn và yêu thích của khán giả.

Cô chia sẻ: "Tôi lớn lên trong không gian ngập tràn các giá trị văn hóa truyền thống, và từ sớm đã nuôi dưỡng trong mình một tình yêu sâu sắc với nghệ thuật. Hai tình yêu ấy, văn hóa và nghệ thuật, luôn song hành, bổ trợ lẫn nhau, giúp tôi từng bước tiến về phía trước một cách tự nhiên và chân thành.

Dấu ấn Phương Mỹ Chi - Ảnh 5.

Phương Mỹ Chi và DTAP

Tôi tin rằng, khi làm điều gì đó xuất phát từ trái tim, mình sẽ luôn nhận lại những kết quả đúng đắn. Trên hành trình ấy, tôi không ngừng học hỏi mỗi ngày. Tôi may mắn được gặp gỡ, làm việc với nhiều người ở những giai đoạn khác nhau, những con người mà tôi luôn biết ơn vì họ đã mang đến cho tôi nguồn cảm hứng và những bài học quý giá.

Nhờ đó, tôi có cơ hội chắt lọc những điều đẹp đẽ nhất để cùng họ tạo nên những giá trị bền vững cho âm nhạc Việt Nam".

Và với tất cả những thành tựu đó, Phương Mỹ Chi không chỉ là ứng viên nặng ký của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 mà còn xứng đáng để giành chiến thắng.

Tin liên quan

Tự hào Phương Mỹ Chi

Tự hào Phương Mỹ Chi

(NLĐO) - Phương Mỹ Chi lọt top 700 gương mặt kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á của Tatler Most Influential 2025.

"Khúc hát ân tình" – Đêm tri ân Lư Nhất Vũ, Lê Giang

(NLĐO) – Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang là hai tâm hồn lớn của thơ và nhạc phương Nam

Giải nhất "Tiếng hát Hà Nội" trải lòng về dấu mốc mới

(NLĐO)- Nguyễn Phương Anh dành 50% tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt sau khi giành giải nhất cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" 2025.

Phương Mỹ Chi dấu ấn Phương Mỹ Chi Phương Mỹ Chi xứng đáng được tôn vinh Phương Mỹ Chi tại Mai Vàng 31-2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo