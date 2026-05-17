Dấu ấn từ cơ sở: Nhiều địa phương ở TPHCM thi đua làm đẹp thành phố mang tên Bác

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026); 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), nhiều địa phương ở TPHCM đã thực hiện các công trình, đầu việc ý nghĩa, thiết thực.

Ngày 17-5, phường Tân Định cho biết đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phường Tân Định trồng cây xanh tại khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn, hướng ứng đợt thi đua

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trường học và 20 khu phố trên địa bàn phường đã đăng ký 50 công trình, mô hình, phần việc thiết thực, tiêu biểu như: ra quân bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông; chỉnh trang bia truyền thống; số hóa hồ sơ, dữ liệu; thực hiện mô hình "Bình dân học vụ số - Lan tỏa tri thức số".

Cùng với đó là công trình chăm lo an sinh xã hội, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng hẻm xanh - sạch - đẹp - an toàn; triển khai hệ thống cảnh báo nhanh trực tuyến; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tranh bích họa tái hiện chợ truyền thống Tân Định xưa, triển lãm hình ảnh chào mừng; xây dựng thư viện xanh, vườn cây, vườn rau, mảng xanh trường học…

Công trình thi đua phường Tân Định chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Đinh Minh Phương, Chủ tịch UB MTTQ phường Tân Định, cho biết phường cũng phát động phong trào trồng mới cây xanh, cây bóng mát năm 2026, gắn với mục tiêu xây dựng phường Tân Định "Hiện đại - xanh - bền vững", tiếp tục lan tỏa các mô hình "Tân Định - Ngôi nhà xanh thân thiện", "Tân Định muôn sắc hoa".

Tại phường Bình Thạnh, trong ngày 17-5 cũng đã khánh thành công trình nâng cấp hẻm 58/22 và hẻm 58/62 Phan Chu Trinh, Khu phố 22.

Trong khi đó, phường Đông Hưng Thuận, xã Bình Hưng, tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia; phường Diên Hồng tổ chức hội thao nhằm chào mừng hàng loạt sự kiện trọng đại của đất nước và TPHCM.

Trước đó, phường Xuân Hòa, phường Bến Thành cho ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.