Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ toàn đặc sản từ Nam ra Bắc tại Mỹ, khách tới "cháy chỗ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ toàn đặc sản từ Nam ra Bắc tại Mỹ, khách tới "cháy chỗ"

Theo Thảo Trinh (VietnamNet)

Nữ đầu bếp Việt Nam, chị Thư Phạm Buser đang gây sốt tại thành phố New York, Mỹ với chuỗi tiệc lưu động mang tên "Ăn Cỗ".

Mỗi sự kiện "Ăn cỗ" mang tới một thực đơn khác nhau, với những món đặc sản được chọn lọc và thực hiện kỳ công, tỉ mỉ.

Ở giữa lòng nước Mỹ, thực khách có thể thưởng thức mâm cỗ miền Trung với cao lầu; mâm cỗ vùng cao với gà nướng, cơm lam, rau rừng, dồi sụn nướng lá mắc mật, hay mâm cỗ vùng biển duyên hải với lẩu thả, chả cuốn cá trích…

Mâm cỗ miền Tây sông nước cũng được khách đặt "cháy chỗ" từ sớm để thưởng thức ếch thui rơm, cua rang me, gỏi gà chôm chôm, bún kèn.

Nữ đầu bếp đã nhờ người thân và bạn bè mang trực tiếp nguyên liệu từ Việt Nam sang Mỹ để chế biến các mâm cỗ.

Chẳng hạn, trong sự kiện "Ăn cỗ" đầu tiên, chị sử dụng loại mì trứ danh của Hội An, được ngâm trong nước tro để tạo nên hương vị đặc trưng, màu vàng óng bắt mắt cùng độ dai giòn hấp dẫn, làm nên những bát cao lầu đậm chất quê hương.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 1.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 2.

Nữ đầu bếp mang mì từ Hội An sang Mỹ để làm món cao lầu


Khi thực hiện mâm cỗ vùng cao, chị Thư Phạm cũng kỳ công đặt hơn 100 ống tre, các loại gia vị bản địa từ Việt Nam sang Mỹ.

“Tôi hiểu rằng với nhiều người, đây có thể là lần đầu tiên họ được thưởng thức những món đặc sản hay nguyên liệu này. Vì vậy, tôi cảm thấy có trách nhiệm mang đến cho họ phiên bản hoàn hảo nhất của ẩm thực Việt Nam” - nữ đầu bếp chia sẻ trên New York Eater.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 3.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 4.

Gà nướng, cơm lam, dồi sụn nướng lá mắc mật - những đặc sản vùng cao được giới thiệu tại Mỹ


Nữ đầu bếp cho biết, dù chi phí mang nguyên liệu từ Việt Nam sang Mỹ rất tốn kém, chị vẫn muốn tái hiện mâm cỗ vùng miền một cách chính xác nhất.

Thư Phạm còn khéo léo đưa nhiều kỹ thuật truyền thống vào các mâm cỗ, từ tỉa hoa bằng rau củ đến nghệ thuật làm thạch. Nhiều kỹ năng chị học được từ mẹ - người từng sở hữu một quán ăn tại TPHCM.

Riêng năm 2025, đầu bếp Thư Phạm đã tổ chức 2 sự kiện "Ăn Cỗ" giới thiệu mâm cỗ Sài Gòn xưa và mâm cỗ vùng biển Việt Nam.

Ở mâm cỗ gắn liền ký ức Sài Gòn xưa, nữ đầu bếp giới thiệu tới thực khách dê nướng chao, thịt heo lắc, mì vịt tiềm, kem ký. Thịt dê được nướng cùng chao - đậu phụ lên men có hương vị đặc biệt, ăn kèm ngô nướng và khế chua. Thịt heo lắc là sự kết hợp với xoài chua, cà tím, sả, ớt cay nồng.

Món chính trong mâm cỗ là tô mì vịt tiềm đậm đà. Thịt được ninh chậm cùng nấm đông cô, cải ngọt, nước dùng từ thảo mộc. Thực khách sẽ ăn kèm đu đủ muối chua để cân bằng hương vị.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 5.

Tô mì vịt tiềm hấp dẫn thực khách

Món tráng miệng là kem ký nhài - vải thiều làm thủ công, gợi ký ức tuổi thơ của nhiều người con TPHCM xa quê.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 6.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 7.

Thực khách thưởng thức kem ký được bày biện cao cấp


Sự kiện "Ăn Cỗ" hồi tháng 8 vừa qua, đầu bếp Thư Phạm đã mở đón khách trong 5 ngày thay vì chỉ 1 ngày như trước đây, để đáp ứng nhu cầu thực khách.

Tại sự kiện, nữ đầu bếp giới thiệu mâm cỗ vùng biển với các món đặc sản như: cá nướng tiêu xanh, bánh xèo mực, gỏi rong sụn, bún quậy, tráng miệng bằng kem mít, bánh dừa.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 8.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 9.

Mâm cỗ vùng biển với loạt đặc sản từ hải sản


Bún quậy là đặc sản nổi tiếng của Phú Quốc (An Giang). Đúng như tên gọi, món ăn này gắn liền với thao tác “quậy” ở nhiều công đoạn. Chả cá được quậy rồi ép vào thành tô, bún sau khi luộc cũng được quậy đều. Đặc biệt, thực khách còn được tự tay trải nghiệm thao tác quậy để pha chén nước chấm.

Chị Thư Phạm tổ chức "Ăn cỗ" theo mô hình pop-up - hình thức kinh doanh ẩm thực chỉ diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần tại một địa điểm nhất định. Không gian có thể là sân vườn, quầy bán di động, thậm chí trong các nhà hàng cao cấp, và hoạt động quảng bá chủ yếu dựa vào mạng xã hội.

"Ăn cỗ" được tổ chức lần đầu vào tháng 7-2023. Sau đó, cứ 4-5 tháng, sự kiện lại được tổ chức với một không gian, thực đơn mới lạ. Tới nay, 7 sự kiện "Ăn cỗ" đã diễn ra và luôn trong trạng thái "cháy vé".

Chuỗi sự kiện "Ăn cỗ" này được truyền thông tại Mỹ dành nhiều lời khen ngợi.

Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ đặc sản tại Mỹ thu hút thực khách - Ảnh 10.

Tin liên quan

Hàng ngàn người dân TP HCM đổ về lễ hội ẩm thực Food Fest 2025 dịp cuối tuần

Hàng ngàn người dân TP HCM đổ về lễ hội ẩm thực Food Fest 2025 dịp cuối tuần

(NLĐO) – Hàng ngàn người dân, du khách đã tập trung về Lễ hội TikTok Food Fest 2025 tại TP HCM, quy tụ nhiều đầu bếp, nghệ nhân và nhà sáng tạo nội dung

"Bữa cơm Tết Độc lập" đánh thức những ký ức lịch sử

(NLĐO)- "Bữa cơm Tết Độc lập" gợi nhớ ký ức lịch sử qua những hương vị ẩm thực, và khơi dậy tinh thần sum vầy qua bữa cơm Việt.

Quán cà phê "ẩn mình" giữa Cần Thơ như Đà Lạt thu nhỏ

(NLĐO)- Tuy nằm trong hẻm nhưng quán cà phê Ông Quan có không gian rộng lớn, mang đậm hơi thở Đà Lạt giữa lòng TP Cần Thơ nhộn nhịp.

Thành phố New York Ẩm thực Việt Nam mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo