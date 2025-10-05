Đầu bếp Việt nấu mâm cỗ toàn đặc sản từ Nam ra Bắc tại Mỹ, khách tới "cháy chỗ"

Mỗi sự kiện "Ăn cỗ" mang tới một thực đơn khác nhau, với những món đặc sản được chọn lọc và thực hiện kỳ công, tỉ mỉ.

Ở giữa lòng nước Mỹ, thực khách có thể thưởng thức mâm cỗ miền Trung với cao lầu; mâm cỗ vùng cao với gà nướng, cơm lam, rau rừng, dồi sụn nướng lá mắc mật, hay mâm cỗ vùng biển duyên hải với lẩu thả, chả cuốn cá trích…

Mâm cỗ miền Tây sông nước cũng được khách đặt "cháy chỗ" từ sớm để thưởng thức ếch thui rơm, cua rang me, gỏi gà chôm chôm, bún kèn.

Nữ đầu bếp đã nhờ người thân và bạn bè mang trực tiếp nguyên liệu từ Việt Nam sang Mỹ để chế biến các mâm cỗ.

Chẳng hạn, trong sự kiện "Ăn cỗ" đầu tiên, chị sử dụng loại mì trứ danh của Hội An, được ngâm trong nước tro để tạo nên hương vị đặc trưng, màu vàng óng bắt mắt cùng độ dai giòn hấp dẫn, làm nên những bát cao lầu đậm chất quê hương.

Nữ đầu bếp mang mì từ Hội An sang Mỹ để làm món cao lầu





Khi thực hiện mâm cỗ vùng cao, chị Thư Phạm cũng kỳ công đặt hơn 100 ống tre, các loại gia vị bản địa từ Việt Nam sang Mỹ.

“Tôi hiểu rằng với nhiều người, đây có thể là lần đầu tiên họ được thưởng thức những món đặc sản hay nguyên liệu này. Vì vậy, tôi cảm thấy có trách nhiệm mang đến cho họ phiên bản hoàn hảo nhất của ẩm thực Việt Nam” - nữ đầu bếp chia sẻ trên New York Eater.

Gà nướng, cơm lam, dồi sụn nướng lá mắc mật - những đặc sản vùng cao được giới thiệu tại Mỹ





Nữ đầu bếp cho biết, dù chi phí mang nguyên liệu từ Việt Nam sang Mỹ rất tốn kém, chị vẫn muốn tái hiện mâm cỗ vùng miền một cách chính xác nhất.

Thư Phạm còn khéo léo đưa nhiều kỹ thuật truyền thống vào các mâm cỗ, từ tỉa hoa bằng rau củ đến nghệ thuật làm thạch. Nhiều kỹ năng chị học được từ mẹ - người từng sở hữu một quán ăn tại TPHCM.

Riêng năm 2025, đầu bếp Thư Phạm đã tổ chức 2 sự kiện "Ăn Cỗ" giới thiệu mâm cỗ Sài Gòn xưa và mâm cỗ vùng biển Việt Nam.

Ở mâm cỗ gắn liền ký ức Sài Gòn xưa, nữ đầu bếp giới thiệu tới thực khách dê nướng chao, thịt heo lắc, mì vịt tiềm, kem ký. Thịt dê được nướng cùng chao - đậu phụ lên men có hương vị đặc biệt, ăn kèm ngô nướng và khế chua. Thịt heo lắc là sự kết hợp với xoài chua, cà tím, sả, ớt cay nồng.

Món chính trong mâm cỗ là tô mì vịt tiềm đậm đà. Thịt được ninh chậm cùng nấm đông cô, cải ngọt, nước dùng từ thảo mộc. Thực khách sẽ ăn kèm đu đủ muối chua để cân bằng hương vị.

Tô mì vịt tiềm hấp dẫn thực khách

Món tráng miệng là kem ký nhài - vải thiều làm thủ công, gợi ký ức tuổi thơ của nhiều người con TPHCM xa quê.

Thực khách thưởng thức kem ký được bày biện cao cấp





Sự kiện "Ăn Cỗ" hồi tháng 8 vừa qua, đầu bếp Thư Phạm đã mở đón khách trong 5 ngày thay vì chỉ 1 ngày như trước đây, để đáp ứng nhu cầu thực khách.

Tại sự kiện, nữ đầu bếp giới thiệu mâm cỗ vùng biển với các món đặc sản như: cá nướng tiêu xanh, bánh xèo mực, gỏi rong sụn, bún quậy, tráng miệng bằng kem mít, bánh dừa.

Mâm cỗ vùng biển với loạt đặc sản từ hải sản





Bún quậy là đặc sản nổi tiếng của Phú Quốc (An Giang). Đúng như tên gọi, món ăn này gắn liền với thao tác “quậy” ở nhiều công đoạn. Chả cá được quậy rồi ép vào thành tô, bún sau khi luộc cũng được quậy đều. Đặc biệt, thực khách còn được tự tay trải nghiệm thao tác quậy để pha chén nước chấm.

Chị Thư Phạm tổ chức "Ăn cỗ" theo mô hình pop-up - hình thức kinh doanh ẩm thực chỉ diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần tại một địa điểm nhất định. Không gian có thể là sân vườn, quầy bán di động, thậm chí trong các nhà hàng cao cấp, và hoạt động quảng bá chủ yếu dựa vào mạng xã hội.

"Ăn cỗ" được tổ chức lần đầu vào tháng 7-2023. Sau đó, cứ 4-5 tháng, sự kiện lại được tổ chức với một không gian, thực đơn mới lạ. Tới nay, 7 sự kiện "Ăn cỗ" đã diễn ra và luôn trong trạng thái "cháy vé".

Chuỗi sự kiện "Ăn cỗ" này được truyền thông tại Mỹ dành nhiều lời khen ngợi.