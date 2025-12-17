HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Dấu hỏi lớn về sự chuyên nghiệp và công bằng tại SEA Games 33

Hoàng Hiệp - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan liên tục vướng tranh cãi sau hàng loạt sự cố về công tác tổ chức và trọng tài.

Trong buổi lễ khai mạc, BTC SEA Games 33 đã khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi bức xúc khi sử dụng hình ảnh bản đồ nước nhà không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc. Liên tiếp sau đó, tổ kỹ thuật của đại hội nhiều lần hiển thị nhầm quốc kỳ của nhiều đội tuyển, không riêng Việt Nam, trong quá trình truyền hình trực tiếp.

Dấu hỏi lớn về sự chuyên nghiệp và công bằng tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Bản đồ Việt Nam được thể hiện thiếu các đảo, quần đảo

Dù đã chính thức gửi lời xin lỗi về các sự cố nêu trên, BTC SEA Games 33 Thái Lan (THASOC) vẫn tiếp tục cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức đại hội. Một trong những hình ảnh mang lại nhiều ý kiến trái chiều nhất là việc các VĐV không được chứng kiến quốc kỳ của mình tung bay trên cột cờ sau khi giành huy chương.

Thay vào đó, tại nhiều nội dung, BTC chỉ hiển thị hình ảnh quốc kỳ trên màn hình LED. Thậm chí, ở môn điền kinh, màn hình LED còn gặp sự cố tắt đột ngột giữa lúc trao giải.

Dấu hỏi lớn về sự chuyên nghiệp và công bằng tại SEA Games 33 - Ảnh 2.

Nguyễn Thành Ngưng dự đến hai lần lễ trao huy chương đi bộ 20 km nam

Ở nội dung đi bộ 20 km nam, các VĐV đoạt huy chương được yêu cầu quay lại sân sau 4 tiếng để tổ chức trao giải lại vì trước đó đã hiển thị nhầm cờ của Myanmar. Do không thể thu hồi đủ các huy chương đã trao, BTC còn "chữa cháy" bằng một bộ huy chương khác ở lần trao giải thứ hai.

Bên cạnh những sự cố về khâu tổ chức là hàng loạt dấu hỏi lớn liên quan đến công tác trọng tài. Các quyết định gây tranh cãi liên tục xuất hiện, phần lớn đều bất lợi cho các đội không phải chủ nhà Thái Lan. Sau trận thua 0-1 của tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Philippines ở vòng bảng, HLV Mai Đức Chung đã thẳng thắn cho rằng các trọng tài làm việc không tốt vì đã bỏ qua tình huống bóng chạm tay cầu thủ Philippines trong vòng cấm.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các môn võ tại SEA Games 33. Ở trận bán kết hạng cân 65 kg môn Pencak Silat, võ sĩ Nguyễn Minh Triết bị xử thua dù đối thủ người Malaysia tung đòn phạm quy khiến VĐV Việt Nam phải nhập viện. Trước đó, cặp VĐV Nguyễn Trọng Phúc - Trịnh Thị Kim Hà ngậm ngùi nhận HCB ở nội dung quyền biểu diễn taekwondo dù đối thủ Singapore mắc 2 lỗi tiếp đất rõ ràng. Hay ở môn Muay hạng cân 45 kg, VĐV Hoàng Khánh Mai của Việt Nam thi đấu lấn lướt, thậm chí đã khiến võ sĩ Philippines phải nằm sàn. Thế nhưng, đối thủ Philippines lại được chấm điểm thắng sau 2 hiệp đấu. Bức xúc trước quyết định của trọng tài, BHL tuyển Muay đã phản ứng mạnh mẽ đồng thời để học trò rời sàn đấu ngay sau đó.

Dấu hỏi lớn về sự chuyên nghiệp và công bằng tại SEA Games 33 - Ảnh 3.

BTC môn bowling "bắt" Trần Hoàng Khôi đấu hai lần với đối thủ Thái Lan

Tấm HCV lịch sử của bowling Việt Nam cũng đến với Trần Hoàng Khôi theo "kịch bản" không thể ngờ tới. Theo kết quả bốc thăm ban đầu, đối thủ của chàng trai 16 tuổi ở vòng bán kết là Jesus San Jose (Philippines). Thế nhưng, sau trận tứ kết, BTC bất ngờ thông báo Hoàng Khôi sẽ chạm trán đại diện nước chủ nhà Napat Buspanikokul.

Đối mặt với thay đổi đột ngột, VĐV Việt Nam vẫn bình tĩnh thi đấu và chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khi trận đấu sắp kết thúc với phần thắng nghiêng về phía bowler Việt Nam, BTC lại yêu cầu dừng trận đấu, thông báo hủy kết quả và quyết định tổ chức lại vòng bán kết đúng như quy định ban đầu. Cũng vì vậy, Hoàng Khôi đã phải tranh tài với đối thủ người Thái Lan đến hai lần.

Dù còn đến 3 ngày thi đấu chính thức, SEA Games 33 có lẽ đã trở thành kỳ đại hội thể thao khu vực nhiều tranh cãi nhất. Việc sự cố liên tục xảy ra không chỉ khiến người hâm mộ thể thao bức xúc mà còn làm mất đi hình ảnh uy tín, chuyên nghiệp mà nước chủ nhà Thái Lan mong muốn xây dựng. Nếu không có những điều chỉnh ngay lập tức, SEA Games 33 rất có thể sẽ khép lại bằng một chuỗi sự cố khác.

