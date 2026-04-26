Thể thao

Đầu Khương Duy với khát vọng đại kiện tướng ở tuổi 15

Đào Tùng

Không ai ngạc nhiên với sự tiến bộ vượt bậc của Đầu Khương Duy.

Giành cú đúp vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn lẫn cờ chớp tại Bangkok Open 2026, giải đấu quy tụ 16 đại kiện tướng (GM), kỳ thủ Đầu Khương Duy chính thức giành chuẩn GM thứ 2, tiến một bước dài trên hành trình chinh phục đẳng cấp cao nhất trong sự nghiệp.

Không ai ngạc nhiên với sự tiến bộ vượt bậc của Đầu Khương Duy. Từ cậu bé "ốc tiêu" trên bục nhận huy chương đồng cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U8 thế giới năm 2019, 4 năm sau, Duy đã là nhà vô địch cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U12 thế giới bên cạnh hàng loạt thành tích ấn tượng ở đấu trường trẻ châu Á cũng như các giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới.

Không chỉ là kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam khi đạt chuẩn Kiện tướng quốc tế (IM) lúc mới 11 tuổi, Duy chạm cột mốc Elo 2.300 chỉ một năm sau đó, còn hiện tại đang trên đường tiếp bước 2 kỳ thủ đàn anh Nguyễn Ngọc Trường Sơn (14 tuổi 9 tháng 21 ngày) và Lê Quang Liêm (15 tuổi 2 tháng 22 ngày) để sẵn sàng chờ được phong tặng danh hiệu GM quốc tế khi mới 14 tuổi 8 tháng lẻ ít ngày.

Đầu Khương Duy với khát vọng đại kiện tướng ở tuổi 15 - Ảnh 1.

Đầu Khương Duy chạm trán kỳ thủ lão làng Nigel Short tại Bangkok Open 2026. Ảnh: BCC

Sở hữu 2 chuẩn GM, đạt Elo 2.502 đồng thời góp mặt ở nhóm tài năng trẻ hàng đầu thế giới, chặng hành trình cuối chinh phục danh hiệu GM không dài nhưng cũng hứa hẹn đầy chông gai đối với Duy.

Theo quy định, một kỳ thủ ở đẳng cấp Kiện tướng quốc tế cần 3 chuẩn GM cùng Elo tối thiểu 2.500 để trở thành GM. Duy đã có 2 chuẩn GM và hội đủ Elo nhưng việc hoàn tất chuẩn thứ 3 chắc chắn không đơn giản. Kỳ thủ trẻ này cần thi đấu nhiều hơn để tích lũy chuẩn, từ các giải tổ chức trong nước đến những chuyến du đấu tại châu Á, châu Âu với nguồn kinh phí đáng kể trong khi đây dường như là rào cản không nhỏ.

Giải đấu tại Bangkok Open 2026 cho thấy Duy đủ bản lĩnh để cạnh tranh ở các sân chơi lớn và đối đầu sòng phẳng cùng các kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm. Đó là nền tảng quan trọng để kỳ thủ trẻ này bước qua ngưỡng thách thức sau cùng, hướng tới việc tạo nên một thời điểm lịch sử nữa cho cờ vua Việt Nam.


