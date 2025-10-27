HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe

Đau nhức tưởng bị bệnh xương khớp, đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ

Hồng Đào

(NLĐO)- Đây là trường hợp đa u tủy xương được điều trị khá trễ, khi triệu chứng của bệnh nhân đã khá nặng.

Bệnh nhân nữ 65 tuổi, được chẩn đoán là đa u tủy xương và điều trị tại Campuchia nhưng bệnh không thuyên giảm. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM), bệnh nhân phải đi xe lăn và rất khó khăn trong việc vận động.

Đau nhức, người phụ nữ tưởng bị bệnh xương khớp bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán - Ảnh 1.

Đây là trường hợp đa u tủy xương được điều trị khá trễ, khi triệu chứng của bệnh nhân đã khá nặng

Qua làm xét nghiệm máu và sau đó là xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa u tủy xương kèm với tình trạng nhiễm trùng và thiếu máu. Bệnh nhân được điều trị ngoại trú kết hợp kháng sinh và thuốc điều trị đặc hiệu. 

Sau một tháng, tình trạng bệnh nhân cải thiện rất tốt, từ chỗ phải ngồi xe lăn nay có thể đi lại bình thường và giảm đau rất nhiều. Phác đồ của bệnh nhân dự kiến kéo dài một năm, mỗi tháng bệnh nhân sẽ được tái khám.

Theo BSCKII Cồ Nguyễn Phương Dung, Khoa Huyết học - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, đây là trường hợp đa u tủy xương được điều trị khá trễ, khi triệu chứng của bệnh nhân đã khá nặng. 

Bệnh lý đa u tủy xương là một loại của ung thư máu, là bệnh lý thường gặp thứ 2 trong tất cả các nhóm bệnh ung thư máu. Đa phần sẽ ảnh hưởng đến tủy xương, bệnh cũng có gây thiếu máu, suy thận, các bệnh nhiễm trùng tái phát, suy yếu hệ miễn dịch, hạn chế vận động. Thậm chí có thể gây tổn thương hệ thần kinh và bệnh nhân có thể bị liệt và nặng hơn, có thể đưa đến tử vong.

Đau nhức, người phụ nữ tưởng bị bệnh xương khớp bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán - Ảnh 2.

Bệnh đa u tủy xương là một loại của ung thư máu, thường gặp thứ 2 trong tất cả nhóm bệnh ung thư máu

Do không có triệu chứng đặc hiệu nên bệnh cũng dễ nhầm với những bệnh lý khác. Khoảng 80% bệnh nhân sẽ có tình trạng đau nhức nên thường sẽ tìm đến bác sĩ xương khớp. Hoặc khi thấy có triệu chứng liên quan đến thận, bệnh nhân sẽ đến khám khoa liên quan đến nội thận. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ thời gian điều trị, diễn tiến bệnh càng ngày càng nặng hơn, gây khó khăn trong điều trị.

Để điều trị các ca ung thư máu nói chung và đa u tủy nói riêng, những xét nghiệm liên quan đến sinh học phân tử sẽ giúp đưa ra những chẩn đoán đầy đủ và chính xác nhất cho bệnh nhân, qua đó đưa ra hướng điều trị phù hợp. Điểm khó khăn trong điều trị đa u tủy xương là nếu bệnh nhân thuộc nhóm tiên lượng xấu, khả năng đáp ứng kém với thuốc, bác sĩ phải sử dụng thuốc mới hơn, đồng nghĩa với chi phí cao hơn.

Cứu chữa thành công bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột

Cứu chữa thành công bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột

(NLĐO) - Một bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột, gây áp xe được các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt cứu chữa thành công.

Hai người đi cấp cứu vì nuốt cả xương khi ăn

(NLĐO) - Trong đó, một người đàn ông nuốt phải xương gà mà không biết, cho đến khi phát hiện thì dị vật đã trôi xuống tận tá tràng.

Chơi vật tay với bạn, nam sinh bị gãy xương

(NLĐO) - Sau lần vật tay với bạn, nam sinh 18 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương cánh tay, phải cố định kéo dài, nguy cơ tổn thương thần kinh.

