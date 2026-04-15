Pháp luật

Đầu tư chứng khoán thất bại rồi làm liều với người bán vé số khuyết tật

Anh Vũ

(NLĐO) - Thịnh đầu tư chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh chóng nhưng không thành công, dẫn đến vỡ nợ rồi đi cướp giật vé số.

Ngày 15-4, Công an TPHCM đang tạm giữ Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi, ngụ phường An Hội Tây) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đầu tư chứng khoán thất bại , Đỗ Trần Phú Thịnh cướp giật vé số tại TPHCM - Ảnh 1.

Đỗ Trần Phú Thịnh tại nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, chiều 6-4, Thịnh đến trước số 336 đường Quang Trung, phường Gò Vấp để hỏi mua 18 tờ vé số của người đàn ông khuyết tật, ngồi xe lăn. Song, lợi dụng lúc vắng người, Thịnh lấy vé số bỏ chạy.

Công an phường Gò Vấp phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM vào cuộc truy xét, bắt giữ Thịnh. Đến ngày 7-4, Thịnh đã bị lực lượng công an bắt giữ Thịnh tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan công an, Thịnh cho biết trước đây sống cùng vợ, con tại căn hộ chung cư thuộc phường An Hội Tây. Dù có việc làm ổn định, nhưng Thịnh đầu tư chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh chóng nhưng không thành công.

Chưa từ bỏ, Thịnh vay mượn để gỡ vốn nhưng càng ngày càng lỗ. Đầu tháng 4-2026, Thịnh buộc trả nhà để về tỉnh Đắk Lắk.

Trên đường ra Bến xe Miền Đông, Thịnh nảy sinh ý định cướp giật vé số của người đàn ông. Chiều cùng ngày, Thịnh dò vé số nhưng không đã trật.

Tin liên quan

3 tháng, hơn 4.100 học sinh, sinh viên ở TP HCM bị xử lý về giao thông

3 tháng, hơn 4.100 học sinh, sinh viên ở TP HCM bị xử lý về giao thông

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM đang siết chặt an toàn giao thông học đường.

Xe lôi chở rác "tự chế" ở TPHCM đang bị CSGT xử lý nghiêm

(NLĐO) - CSGT đánh giá khi di chuyển, đặc biệt giờ cao điểm, xe lôi chở rác đã trở thành "chướng ngại vật di động".

CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) – Công an đang tiếp tục thông báo truy tìm 7 đối tượng liên quan, cũng như mở rộng điều tra vụ án cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

cướp giật tài sản cướp giật vé số
