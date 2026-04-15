Đầu tư chứng khoán thất bại rồi làm liều với người bán vé số khuyết tật

Ngày 15-4, Công an TPHCM đang tạm giữ Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi, ngụ phường An Hội Tây) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đỗ Trần Phú Thịnh tại nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, chiều 6-4, Thịnh đến trước số 336 đường Quang Trung, phường Gò Vấp để hỏi mua 18 tờ vé số của người đàn ông khuyết tật, ngồi xe lăn. Song, lợi dụng lúc vắng người, Thịnh lấy vé số bỏ chạy.

Công an phường Gò Vấp phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM vào cuộc truy xét, bắt giữ Thịnh. Đến ngày 7-4, Thịnh đã bị lực lượng công an bắt giữ Thịnh tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan công an, Thịnh cho biết trước đây sống cùng vợ, con tại căn hộ chung cư thuộc phường An Hội Tây. Dù có việc làm ổn định, nhưng Thịnh đầu tư chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh chóng nhưng không thành công.

Chưa từ bỏ, Thịnh vay mượn để gỡ vốn nhưng càng ngày càng lỗ. Đầu tháng 4-2026, Thịnh buộc trả nhà để về tỉnh Đắk Lắk.

Trên đường ra Bến xe Miền Đông, Thịnh nảy sinh ý định cướp giật vé số của người đàn ông. Chiều cùng ngày, Thịnh dò vé số nhưng không đã trật.