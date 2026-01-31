HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Dậy sớm có thể giúp bạn thoát cơn đột quỵ

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra mối liên hệ bất ngờ giữa nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim với tình trạng "cú đêm".

Ngủ sớm và dậy sớm được cho là giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một số người lại thích sống kiểu "cú đêm" vì cảm thấy tỉnh táo hơn về đêm: Họ có thể làm việc đến rạng sáng, ngày ngủ bù. Nhưng một nghiên cứu mới về đột quỵ và nhồi máu cơ tim cho thấy đó không phải là ý hay.

"Thách thức nằm ở sự không khớp giữa đồng hồ sinh học bên trong cơ thể và lịch trình sinh hoạt hàng ngày" - nhà nghiên cứu Sina Kianersi từ Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Y khoa Harvard (Mỹ) giải thích với AP.

Dậy sớm có thể giúp bạn thoát cơn đột quỵ - Ảnh 1.

Thói quen dậy sớm và đi ngủ sớm là biện pháp trong tầm tay để giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim - Minh họa AI: Thu Anh

Trong nghiên cứu mới, tiến sĩ Kianersi và các cộng sự đã theo dõi hơn 300.000 người trung niên và người cao tuổi được thu thập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học UK Biobank (Anh).

Khoảng 8% những người này tự nhận mình là "cú đêm", hoạt động thể chất và tinh thần tích cực hơn vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, và thức khuya hơn giờ đi ngủ của hầu hết mọi người.

Trong khi đó, 1/4 nhóm người này thường xuyên dậy sớm, làm việc hiệu quả nhất vào ban ngày và cũng đi ngủ sớm. Những người còn lại ở mức trung bình giữa 2 thái cực.

Kết quả theo dõi qua 14 năm cho thấy những người thuộc nhóm "cú đêm" có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ lần đầu cao hơn 16% so với dân số trung bình.

Theo nhóm tác giả, các tác động này liên quan đến nhịp sinh học của cơ thể.

Đồng hồ sinh học của chúng ta tuân theo một chu kỳ khoảng 24 giờ, không chỉ điều chỉnh thời điểm chúng ta buồn ngủ và tỉnh táo mà còn giữ cho các hệ thống cơ quan hoạt động đồng bộ, ảnh hưởng đến các yếu tố như nhịp tim, huyết áp, hormone gây căng thẳng và quá trình trao đổi chất.

Việc thức khuya - ngủ nướng có thể làm lệch nhịp sinh học, khiến bạn cơ thể bạn không hoạt động tốt cho dù chưa chắc thiếu ngủ.

Vấn đề có thể trầm trọng hơn đối với "cú đêm" phải cố gắng sống như người dậy sớm, ví dụ như việc phải dậy sớm đi làm, đi học. Điều này khiến họ bị thiếu ngủ, một yếu tố cũng ảnh hưởng cực lớn đến sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, nhóm "cú đêm" trong nghiên cứu cũng thường không đáp ứng được các tiêu chí cơ bản để giữ gìn sức khỏe tim mạch, như việc tăng cường hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh, kiểm soát cân nặng - huyết áp - đường huyết - cholesterol, tránh thuốc lá.

Để điều chỉnh thời gian biểu hàng ngày, các bác sĩ thường khuyên rằng bạn hãy cố bắt đầu bằng việc dậy sớm, tránh ngủ bù quá nhiều để có thể bắt đầu giấc tối sớm hơn. Cố gắng ngủ và thức cùng một giờ để nhịp sinh học được ổn định và tỉnh táo hơn mỗi sáng.

Tin liên quan

Đột quỵ trên sông, người đàn ông thoát nguy nhờ được cấp cứu kịp thời

Đột quỵ trên sông, người đàn ông thoát nguy nhờ được cấp cứu kịp thời

(NLĐO) - Người đàn ông sống ở ghe neo đậu giữa sông Đồng Nai đột ngột bị yếu tay chân, té ngã nên được đưa vào bờ tại khu vực Cảng Cát Lái để đi cấp cứu

Chóng mặt kéo dài, nguy cơ tiềm ẩn đột quỵ

(NLĐO) - Chóng mặt có thể liên quan đến tổn thương thần kinh trung ương, đột quỵ hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác, cần thăm khám sớm để kiểm soát.

Ngừa đột quỵ hàng chục năm sau nhờ điều này

(NLĐO) - Nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim... của một người có thể liên quan mạnh mẽ đến những gì xảy ra trong "1.000 ngày vàng".

đột quỵ nhồi máu cơ tim đồng hồ sinh học dậy sớm cú đêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo