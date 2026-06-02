Dậy sóng chuyện không được dùng từ "nhất", "số 1" trong quảng cáo: Thực hư ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hỏi nóng - đáp nhanh

Dậy sóng chuyện không được dùng từ "nhất", "số 1" trong quảng cáo: Thực hư ra sao?

Ngọc Ánh (thực hiện)

(NLĐO) – Mạng xã hội gần đây dậy sóng về thông tin không được phép dùng các từ như "ngon nhất", "tốt nhất", "số 1"... trong quảng cáo.

Nhiều người thậm chí còn "chế" đủ kiểu cách viết để thay thế các cụm từ này.

Ngày 2-6, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP HCM, để làm rõ vấn đề này. 

TIN LIÊN QUAN

*Phóng viên: Việc cấm sử dụng các từ như "nhất", "số 1"... trong quảng cáo khi không có tài liệu chứng minh có phải là quy định hoàn toàn mới?

- Ông Nguyễn Thanh Đảo: Đây không phải là quy định mới. Luật Quảng cáo năm 2012 đã có quy định về vấn đề này.

Thông tư 12/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực từ ngày 5-7-2026, chủ yếu hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan.

Các thông tư, nghị định hướng dẫn được ban hành gần đây nhằm làm rõ hơn và quy định cụ thể hơn những nội dung đã có từ trước, chứ không phải đặt ra một quy định mới.

Cấm từ nhất trong quảng cáo 2026 có phải là quy định mới hay không? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Đảo

* Để được sử dụng các từ như "số 1", "tốt nhất"..., doanh nghiệp cần có những bằng chứng gì?

- Thông tư 12/2026 quy định rõ các loại tài liệu chứng minh, như: Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kết quả nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu thị trường; chứng nhận từ các cuộc thi, giải thưởng hoặc tổ chức có thẩm quyền tương đương...

Các quy định, hướng dẫn mới giúp doanh nghiệp dễ thực hiện hơn nhờ làm rõ loại tài liệu được chấp nhận cũng như thời hạn hiệu lực của các tài liệu chứng minh.

*Những thương hiệu có tên riêng chứa từ "nhất", chẳng hạn Mì Đệ Nhất, Hoạt huyết Nhất Nhất, hoặc các địa danh như Tân Sơn Nhất, có bị ảnh hưởng bởi quy định này không?

- Tôi khẳng định là không.

Cần phân biệt rõ giữa danh từ riêng (tên thương hiệu, địa danh) với nội dung quảng cáo nhằm khẳng định vị thế trên thị trường. Việc một sản phẩm mang tên "đệ nhất" hay một địa danh có tên "nhất" là danh từ riêng đã tồn tại từ lâu, hoàn toàn khác với việc tự nhận là số 1 trong quảng cáo mà không có căn cứ chứng minh.

* Nếu doanh nghiệp cố tình lách luật bằng cách đặt tên công ty hoặc thương hiệu có yếu tố "số 1", "duy nhất", "nhất"... thì sao?

- Chúng tôi không khuyến khích việc lợi dụng kẽ hở pháp luật hoặc lách luật để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong hoạt động quảng cáo.

Đối với những trường hợp này, cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền sẽ căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, trong đó có Luật Quảng cáo và các quy định liên quan, để xem xét, thẩm định từng trường hợp cụ thể, bao gồm cả tên gọi đăng ký.

*Như vậy, với góc độ của Hiệp hội Quảng cáo TP HCM, các hướng dẫn liên quan việc sử dụng những từ như "duy nhất", "tốt nhất", "số 1"... không gây khó khăn cho doanh nghiệp?

- Đúng vậy. Chúng tôi cho rằng việc cơ quan nhà nước ban hành các hướng dẫn cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình thực thi quy định, chứ không phải gây thêm khó khăn.

Những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cấm sử dụng các từ này có thể xuất phát từ việc chưa hiểu đầy đủ quy định hoặc chỉ mang tính chất giải trí, không phản ánh đúng bản chất của vấn đề.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 17-5: Vượt Brazil, cà phê Việt Nam trở thành nguồn cung số 1 cho Tây Ban Nha

Giá cà phê hôm nay 17-5: Vượt Brazil, cà phê Việt Nam trở thành nguồn cung số 1 cho Tây Ban Nha

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh so với tuần trước do áp lực nguồn cung; cà phê Việt Nam cũng đang gia tăng thị phần tại Tây Ban Nha, vượt xa Brazil.

VIDEO: Báo Người Lao Động ký kết hợp tác với Hội Quảng cáo TPHCM

(NLĐO) - Ngày 6-12, tại Đại hội Đại biểu bất thường Hội Quảng cáo TPHCM (HAA) nhiệm kỳ I (2025 - 2030), Báo Người Lao Động đã ký kết hợp tác với HAA

KOL, KOC phải chịu trách nhiệm về phát ngôn quảng cáo

Các KOL, KOC phải tuân thủ nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không phóng đại công dụng

Luật Quảng cáo số 1 Nguyễn Thanh Đảo quảng cáo nhất cấm từ nhất cần phải chứng minh khi quảng cáo Hiệp hội Quảng cáo TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo