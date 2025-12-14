Dậy sóng vì chính sách thị thực H-1B mới, 20 bang của Mỹ đồng loạt khởi kiện

Trong một tuyên bố về vụ kiện hôm 12-12 cùng với 19 tổng chưởng lý khác, Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta cho biết họ sẽ thách thức chính sách "bất hợp pháp" của chính quyền ông Donald Trump khi áp đặt khoản phí 100.000 USD đối với các đơn xin thị thực H-1B mới.

Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta, cùng với Tổng chưởng lý bang Massachusetts Andrea Joy Campbell, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James và các quan chức khác, dẫn đầu vụ kiện này.

Liên minh các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về khoản phí 100.000 USD áp lên thị thực H-1B. Ảnh: AP

Hồi tháng 9, chính quyền ông Donald Trump thông báo sẽ triển khai mức phí này đối với thị thực H-1B, viện dẫn lý do chương trình thị thực này đang bị lạm dụng.

Thị thực H-1B cho phép các chuyên gia nước ngoài tìm kiếm việc làm trong những ngành nghề được coi là đòi hỏi chuyên môn cao. Để đủ điều kiện được cấp thị thực, ứng viên bắt buộc phải có bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương.

Theo đài CNN, các tổng chưởng lý phe Dân chủ cáo buộc rằng chính sách và mức phí mới do Bộ An ninh Nội địa triển khai đã vượt quá thẩm quyền mà Quốc hội cho phép đối với chương trình này.

Ông Rob Bonta cho rằng: "Quốc hội đã hoàn thiện chương trình này thông qua việc đặt ra các hạn ngạch, quy định mức lệ phí, tăng cường thực thi và củng cố các biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, Quốc hội chưa bao giờ cho phép một tổng thống áp đặt khoản phụ phí lên đến hàng trăm ngàn USD nhằm xóa sổ hoàn toàn chương trình này".

Ông Bonta cho rằng mức phí thị thực này sẽ tạo ra gánh nặng tài chính cho các nhà tuyển dụng nhà nước và tư nhân, tạo ra rào cản trong việc tuyển dụng nhân lực.

Ông cũng nhấn mạnh số lượng lớn người lao động tại Mỹ đang dựa vào chương trình thị thực H-1B, dẫn chứng về hàng ngàn chuyên gia y tế, giáo dục, nhà nghiên cứu và nhiều ngành nghề khác đang sử dụng chương trình này. Ông Bonta cho biết hiện có gần 30.000 nhà giáo dục trên toàn quốc đang có thị thực H-1B và trong năm ngoái, có 17.000 người sở hữu thị thực này là các chuyên gia y tế.

Trong buổi họp báo, ông Bonta cho biết bang California đã đệ trình 49 vụ kiện chống lại chính quyền ông Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. Thượng nghị sĩ Ruben Gallego thuộc Đảng Dân chủ cho biết trong một bức thư gửi chính quyền Mỹ rằng khi các công ty công nghệ lớn sa thải hàng trăm ngàn nhân viên, họ cũng đã thuê hơn 30.000 lao động nước ngoài theo chương trình H-1B.

Trong khi đó, Tổng Chưởng lý Oregon Dan Rayfield cho biết trong một thông cáo báo chí rằng thông thường, một nhà tuyển dụng nộp đơn xin thị thực H-1B ban đầu sẽ phải trả từ 960 đến 7.595 USD cho các khoản phí theo quy định và luật định. Khoản phí 100.000 USD của chính quyền ông Donald Trump vượt xa chi phí thực tế để xử lý các đơn xin thị thực H-1B.