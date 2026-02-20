Để giảm đau nhức do gout mùa Tết?

Anh Trần Văn Hồi (ngụ TPHCM) cho hay anh bị bệnh gout 5 năm. Tết năm nào, bệnh anh cũng trở nặng và đau nhức. Anh Hồi muốn biết lý do vì sao và cách phòng tránh.

BS CKII NGUYỄN THÚC BỘI CHÂU, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM), trả lời: Gout là bệnh viêm khớp, một hoặc nhiều khớp bị ảnh hưởng. Do rối loạn chuyển hóa nhân purin ở thận dẫn đến không thể lọc acid uric trong máu. Khi lượng acid uric quá cao, các tinh thể urat hình thành và tích tụ lại ở khớp gây viêm - sưng - đau, sỏi thận, nốt tophi dưới da.

BS.CKII Nguyễn Thúc Bội Châu, tư vấn về cách giảm đau nhức bệnh gout vào những ngày Tết

Người bệnh bị đau khớp đột ngột, khớp sưng đỏ khi đợt viêm cấp bùng phát, thường xảy ra vào ban đêm sau bữa ăn nhiều đạm, sau chấn thương, phẫu thuật, nhiễm trùng. Các khớp bị ảnh hưởng: khớp bàn đốt ngón chân cái, đầu gối, cổ chân, ngón chân ít gặp hơn khớp khuỷu, cổ tay, bàn tay.

Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ: Khoảng 95% trường hợp xảy ra ở nam giới, chủ yếu trong độ tuổi 30–60. Bệnh thường liên quan đến chế độ ăn giàu purin như nội tạng, hải sản, thịt đỏ và việc sử dụng nhiều rượu bia. Ngoài ra, một số nguyên nhân ít gặp gồm yếu tố di truyền hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh gout.

Về cơ chế, bệnh gout hình thành do tăng sản xuất acid uric, giảm khả năng đào thải acid uric qua thận, hoặc kết hợp cả hai. Các yếu tố làm tăng nguy cơ gồm suy thận, giảm độ lọc cầu thận, bệnh lý về máu, sử dụng một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu, thuốc kháng lao, thuốc ức chế tế bào. Bên cạnh đó, các bệnh lý mạn tính như béo phì, tăng huyết áp và đái tháo đường cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngày Tết các mâm cổ nhiều đạm vì thế nguy cơ đau do gout càng tăng. Anh nên giảm, hạn chế lượng đạm trong khẩu phần ăn, thực phẩm giàu purin: nội tạng động vật (tim, gan, thận), thịt đỏ, hải sản (tôm, cua, cá hồi), măng tây, cải bó xôi, thực phẩm chua (hoa quả chua, dưa muối chua).

Bên cạnh đó, nên tăng cường rau xanh, hoa quả tươi: giàu chất xơ, nghèo purin (atiso, xà lách, cà rốt, bắp cải, dưa chuột; có thể dùng sữa, trứng, thịt trắng, cá đồng; hạn chế rượu bia; uống nhiều nước. Anh nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời những trường hợp tăng acid uric.