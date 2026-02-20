HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Để giảm đau nhức do gout mùa Tết?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Ngày Tết với mâm cổ nhiều đạm khiến nguy cơ đau do gout càng tăng, vì thế cần chú ý khẩu phần ăn, không nên sử dụng nội tạng động vật, hải sản...

Anh Trần Văn Hồi (ngụ TPHCM) cho hay anh bị bệnh gout 5 năm. Tết năm nào, bệnh anh cũng trở nặng và đau nhức. Anh Hồi muốn biết lý do vì sao và cách phòng tránh.

BS CKII NGUYỄN THÚC BỘI CHÂU, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM), trả lời: Gout là bệnh viêm khớp, một hoặc nhiều khớp bị ảnh hưởng. Do rối loạn chuyển hóa nhân purin ở thận dẫn đến không thể lọc acid uric trong máu. Khi lượng acid uric quá cao, các tinh thể urat hình thành và tích tụ lại ở khớp gây viêm - sưng - đau, sỏi thận, nốt tophi dưới da.

Để giảm đau nhức do gout mùa Tết? - Ảnh 1.

BS.CKII Nguyễn Thúc Bội Châu, tư vấn về cách giảm đau nhức bệnh gout vào những ngày Tết

Người bệnh bị đau khớp đột ngột, khớp sưng đỏ khi đợt viêm cấp bùng phát, thường xảy ra vào ban đêm sau bữa ăn nhiều đạm, sau chấn thương, phẫu thuật, nhiễm trùng. Các khớp bị ảnh hưởng: khớp bàn đốt ngón chân cái, đầu gối, cổ chân, ngón chân ít gặp hơn khớp khuỷu, cổ tay, bàn tay.

Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ: Khoảng 95% trường hợp xảy ra ở nam giới, chủ yếu trong độ tuổi 30–60. Bệnh thường liên quan đến chế độ ăn giàu purin như nội tạng, hải sản, thịt đỏ và việc sử dụng nhiều rượu bia. Ngoài ra, một số nguyên nhân ít gặp gồm yếu tố di truyền hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh gout.

Về cơ chế, bệnh gout hình thành do tăng sản xuất acid uric, giảm khả năng đào thải acid uric qua thận, hoặc kết hợp cả hai. Các yếu tố làm tăng nguy cơ gồm suy thận, giảm độ lọc cầu thận, bệnh lý về máu, sử dụng một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu, thuốc kháng lao, thuốc ức chế tế bào. Bên cạnh đó, các bệnh lý mạn tính như béo phì, tăng huyết áp và đái tháo đường cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngày Tết các mâm cổ nhiều đạm vì thế nguy cơ đau do gout càng tăng. Anh nên giảm, hạn chế lượng đạm trong khẩu phần ăn, thực phẩm giàu purin: nội tạng động vật (tim, gan, thận), thịt đỏ, hải sản (tôm, cua, cá hồi), măng tây, cải bó xôi, thực phẩm chua (hoa quả chua, dưa muối chua).

Bên cạnh đó, nên tăng cường rau xanh, hoa quả tươi: giàu chất xơ, nghèo purin (atiso, xà lách, cà rốt, bắp cải, dưa chuột; có thể dùng sữa, trứng, thịt trắng, cá đồng; hạn chế rượu bia; uống nhiều nước. Anh nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời những trường hợp tăng acid uric.

Tin liên quan

Làm sao để ngăn ngừa gout cấp tái phát?

Làm sao để ngăn ngừa gout cấp tái phát?

Bạn đọc Lê Minh (ở TP HCM) hỏi: "Tôi từng bị gout dạng nhẹ, uống thuốc thấy hết đau nên đã ngưng điều trị.

Phương pháp mới hứa hẹn trị cùng lúc bệnh gout và gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách khôi phục enzyme tự chống lại bệnh gout và gan nhiễm mỡ mà con người mất đi hàng chục triệu năm trước.

Thứ con người mất đi 20 triệu năm trước giúp trị bệnh gout

(NLĐO) - Thông qua "kéo cắt DNA" CRISPR, cácnhà nghiên cứu đã tìm ra một phương thức mới để kiểm soát mức độ axit uric nhằm điều trị bệnh gout.

đái tháo đường viêm khớp kiểm tra sức khỏe gout đau nhức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo