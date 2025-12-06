Để không có "lệnh cấm" đi ngược chủ trương

Trong khu tổ hợp đông dân nhất Hà Nội với khoảng 30.000 - 35.000 cư dân, hàng ngàn người đang sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và ô tô điện cho nhu cầu đi lại hằng ngày. Nếu nơi sinh sống không còn chỗ để xe, họ buộc phải chuyển sang xe dùng xăng hoặc dầu diesel. Điều này đi ngược hoàn toàn hướng phát triển xanh mà Thủ đô và cả nước đang theo đuổi.

Điều gây ngạc nhiên hơn cả là "lệnh cấm" của Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm đi ngược với chủ trương lớn của TP Hà Nội và Chính phủ về thúc đẩy phương tiện giao thông sạch. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí đã trở thành thách thức cấp bách, Hà Nội đang đẩy mạnh các chương trình khuyến khích phương tiện xanh, trong đó có xe điện. Bởi vậy, một quyết định hành chính ở cấp quản lý chung cư lại quay lưng với chính sách vĩ mô là điều khiến dư luận băn khoăn.

Không chỉ ở Linh Đàm, việc Ban Quản lý chung cư TC1 Thạch Bàn cũng đưa ra thông báo ngừng tiếp nhận, trông giữ thêm xe điện vì lý do an toàn cho thấy việc "cấm cửa" xe điện có thể lan rộng. Những lo ngại không phải không có cơ sở khi thời gian qua xảy ra một số vụ cháy nổ liên quan xe điện. Tuy nhiên, đặt tất cả rủi ro vào người dùng và "cấm cửa" xe điện không phải là cách giải quyết phù hợp, càng không thể coi là giải pháp lâu dài cho một xu hướng phát triển tất yếu.

Điều cần khẳng định là mọi "lệnh cấm" mang tính tự phát của đơn vị vận hành chung cư đều không phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của cư dân. Nhà quản lý có thể và phải đưa ra giải pháp bảo đảm an toàn, nhưng không thể tự tạo ra các rào cản đi ngược chính sách quốc gia.

Thế nhưng, mặt khác cũng cần thẳng thắn nhìn nhận nỗi lo an toàn là có thật. Những vụ cháy xe điện trong thời gian gần đây đặt ra yêu cầu cấp bách về tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý pin, quy định khu vực sạc và trông giữ. Chuyển đổi từ phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch là xu hướng toàn cầu, nhưng không thể thành công nếu thiếu hạ tầng dịch vụ tương ứng. Tầng hầm chung cư, nơi tập trung lượng xe lớn, càng phải có thiết kế, thiết bị phòng cháy chữa cháy và quy trình quản lý phù hợp với thực tiễn mới.

Do đó, thay vì cấm, điều cần làm là xây dựng quy chuẩn đồng bộ cho trông giữ xe điện tại chung cư, bổ sung hệ thống giám sát, cảm biến nhiệt, khu vực sạc riêng biệt, kiểm định pin và phương tiện trước khi gửi xe, đào tạo nhân viên vận hành về xử lý sự cố... Khi có hạ tầng an toàn, xe điện sẽ không còn là rủi ro, mà trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược giao thông xanh.

Giải quyết tận gốc vấn đề chính là cách để không còn những "lệnh cấm" đi ngược chủ trương, không gây xáo trộn đời sống cư dân và không kìm hãm quá trình chuyển đổi sang phương tiện sạch, một xu thế tất yếu của xã hội hiện đại.