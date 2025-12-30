HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tổ chức, vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp

Minh Chiến

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tiếp tục được hoàn thiện với tư duy thực tiễn, khả thi.

Ngày 29-12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh ngành nội vụ đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

Về kế hoạch công tác thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ năm 2026 là năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới tăng tốc, do đó phải chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên này bằng việc sắp xếp bộ máy, đội ngũ. Nhiệm vụ trước hết là tổ chức, vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp khắc phục nhanh chóng những tồn tại, hạn chế đã bộc lộ trong vận hành hệ thống mới; tham mưu, xây dựng chính sách để thu hút, sử dụng và giữ chân được người tài...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình khẳng định năm 2025 thực sự là một năm có ý nghĩa đặc biệt, với những dấu ấn toàn diện trên tất cả lĩnh vực công tác của ngành. Nổi bật nhất là việc tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp. Qua đó, nền hành chính nhà nước đã có diện mạo mới - tinh gọn hơn, vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tiếp tục được hoàn thiện với tư duy thực tiễn, khả thi. Bộ Nội vụ đã tham mưu xây dựng chính sách tiền lương phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất. Đồng thời, chính sách bảo hiểm xã hội được triển khai theo hướng xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, bao trùm và bền vững, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành nội vụ. Trước khát vọng tăng trưởng 2 con số của đất nước, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh toàn ngành cần quyết tâm cao hơn, khát vọng lớn hơn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực dự báo, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, để tham mưu kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

