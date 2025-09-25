Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn

Ngày 25-9, lãnh đạo phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ đối với viên chức quản lý và quyết định phân công phụ trách Trường Tiểu học Trưng Vương.
Trong đó, UBND phường tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 24-9-2025.
Lý do tạm đình chỉ công tác đối với bà Nga là do không thực hiện đúng công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Tiểu học Trưng Vương.
Đồng thời, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Hương - Đà Lạt, phụ trách Trường Tiểu học Trưng Vương.
Ông Hiến có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội và hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương trong thời gian bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga tạm đình chỉ công tác.
Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy phường cũng đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi uỷ Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt do bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga làm Bí thư Chi bộ.
Lãnh đạo phường cũng cho biết hiện nay, các đơn vị chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xử lý vụ việc nên chưa có kết luận cuối cùng.
Chờ kết luận vụ tố cáo thực phẩm bẩn
Liên quan đến việc nhập thực phẩm bẩn vào Trường Tiểu học Trưng Vương, ngày 22-9, trường này đã tạm dừng việc nấu ăn bán trú cho học sinh do các đơn vị cung cấp thực phẩm có đơn xin tạm ngưng cung cấp nên trường không đủ thực phẩm phục vụ học sinh.
Trước đó, chị N.T.K.T. (nhân viên bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương năm học 2024-2025, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - hiện đã nghỉ việc) có đơn tố cáo đối với việc nhập thực phẩm bẩn vào ngôi trường này.
Theo đó, một số ngày, thực phẩm nhập vào trường có dấu hiệu bất thường như thịt luộc lên có màu xanh; tôm luộc lên đen đầu; thịt bò có trộn dầu; bò viên có dấu hiệu đông lạnh; xương có mùi.
Tại cuộc trao đổi vào đêm 19-9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga khẳng định khi thực phẩm bẩn được phát hiện thì trường đã xử lý và không nấu cho học sinh ăn. Tuy nhiên, chị T. đứng lên khẳng định những thực phẩm đó đã nấu và học sinh đã "bị" ăn chứ không phải tiêu huỷ. Người tố cáo khẳng định: "Vì lương tâm và đạo đức, tôi không thể vì bản thân mà giấu việc này. Nếu tôi nói sai sự thật tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Vụ việc thu hút sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh không chỉ của riêng Trường Tiểu học Trưng Vương.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Đoàn kiểm tra Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ nội dung phản ánh nêu trên; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và giải pháp khắc phục.
Bình luận (0)