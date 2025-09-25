Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn

Chờ kết luận vụ tố cáo thực phẩm bẩn

Liên quan đến việc nhập thực phẩm bẩn vào Trường Tiểu học Trưng Vương, ngày 22-9, trường này đã tạm dừng việc nấu ăn bán trú cho học sinh do các đơn vị cung cấp thực phẩm có đơn xin tạm ngưng cung cấp nên trường không đủ thực phẩm phục vụ học sinh.

Trước đó, chị N.T.K.T. (nhân viên bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương năm học 2024-2025, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - hiện đã nghỉ việc) có đơn tố cáo đối với việc nhập thực phẩm bẩn vào ngôi trường này.

Theo đó, một số ngày, thực phẩm nhập vào trường có dấu hiệu bất thường như thịt luộc lên có màu xanh; tôm luộc lên đen đầu; thịt bò có trộn dầu; bò viên có dấu hiệu đông lạnh; xương có mùi.

Tại cuộc trao đổi vào đêm 19-9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga khẳng định khi thực phẩm bẩn được phát hiện thì trường đã xử lý và không nấu cho học sinh ăn. Tuy nhiên, chị T. đứng lên khẳng định những thực phẩm đó đã nấu và học sinh đã "bị" ăn chứ không phải tiêu huỷ. Người tố cáo khẳng định: "Vì lương tâm và đạo đức, tôi không thể vì bản thân mà giấu việc này. Nếu tôi nói sai sự thật tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Vụ việc thu hút sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh không chỉ của riêng Trường Tiểu học Trưng Vương.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Đoàn kiểm tra Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ nội dung phản ánh nêu trên; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và giải pháp khắc phục.

