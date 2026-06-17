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Thời sự Xã hội

Đề nghị hỗ trợ radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ dưới lòng đường ở Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - TP Huế đề nghị sử dụng radar xuyên đất để khảo sát mộ tập thể liệt sĩ. Các vị trí nghi ngờ sẽ được kiểm tra từ ngày 25-6.

Ngày 17-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế cho biết đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng Cục Chính sách xã hội hỗ trợ máy radar xuyên đất và ê-kíp vận hành để khảo sát các điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn.

Đề nghị hỗ trợ radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ ở Huế - Ảnh 1.

Vị trí được người dân trình báo là có khu mộ tập thể nghi là liệt sĩ.

Theo đề xuất, TP Huế cần một máy radar xuyên đất cùng đội ngũ kỹ thuật sẽ được huy động, dự kiến triển khai từ ngày 25-6 đến khi hoàn tất việc khảo sát 4 vị trí có thông tin liên quan đến mộ tập thể liệt sĩ.

Qua tiếp nhận, xác minh nguồn tin từ nhân chứng và người dân, cơ quan chức năng xác định một vị trí nghi có mộ tập thể với khoảng 15 hài cốt liệt sĩ tại khu vực cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế (phường Phú Xuân).

Đề nghị hỗ trợ radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ ở Huế - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND TP Huế gặp gỡ các nhân chứng.

Ông Lê Văn Lượt (SN 1956, trú phường Phú Xuân) – người cung cấp thông tin – kể rằng vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, khi đi cùng cha qua khu vực này, ông nhìn thấy một hố bom sát cửa Chánh Tây, bên dưới có khoảng 15 thi thể bộ đội hy sinh được lực lượng Việt Nam Cộng hòa đưa đến chôn lấp ở độ sâu gần 3 m.

Thông tin này sau đó được một số người dân ở tổ dân phố 15 Tây Lộc cùng các nhân chứng khác xác nhận. Tuy nhiên, theo thời gian, khu vực hố bom cũ hiện nằm dưới mặt đường Tôn Thất Thiệp, đoạn giao với đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây.

Mở rộng thu thập thông tin, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận thêm các địa điểm có cơ sở cho thấy khả năng tồn tại mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực cửa Hữu, cửa Hậu và sân bay Tây Lộc cũ, đều thuộc phường Phú Xuân.

Theo Ban Chỉ đạo, phần lớn các vị trí nghi vấn hiện đã được thảm nhựa, có hệ thống điện ngầm, cấp – thoát nước đi qua nên việc khảo sát bằng phương pháp thông thường gặp nhiều khó khăn.

Việc sử dụng radar xuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những bất thường dưới lòng đất, phục vụ phân tích, đối chiếu nguồn tin, từ đó khoanh vùng và tổ chức khai quật tìm kiếm, góp phần làm sáng tỏ thông tin và thực hiện công tác tri ân các liệt sĩ.

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