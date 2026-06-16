Huế lấy mẫu 1.456 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Ngày 16-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế phối hợp với UBND phường An Cựu tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế chưa xác định được danh tính phục vụ giám định ADN.

Tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Trước khi triển khai lấy mẫu, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Các thông tin được ghi chép cẩn thận

Đợt này, Ban Chỉ đạo thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu đối với 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác giám định ADN, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình người có công trên cả nước.

Đánh số hài cốt liệt sĩ

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây không chỉ là giải pháp khoa học nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin mà còn góp phần thực hiện tâm nguyện của thân nhân, gia đình liệt sĩ sau nhiều năm mong mỏi tìm kiếm người thân.

Đợt lấy mẫu lần này đối với 1.456 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế là một trong những đợt triển khai quy mô lớn trên địa bàn, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, tạo nền tảng cho công tác đối sánh, xác minh thông tin trong thời gian tới.

Hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2027).