Đề nghị thống nhất đơn vị làm cầu Phú Mỹ 2, Cát Lái, Long Hưng kết nối TP HCM - Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị UBND TP HCM thống nhất nội dung giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án xây dựng cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) kết nối 2 địa phương.

Phối cảnh cầu Cát Lái dây văng do tỉnh Đồng Nai thuê tư vấn thiết kế trước đó

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến đề nghị UBND TP HCM thống nhất UBND TP HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án cầu Phú Mỹ 2. Đồng thời, thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị UBND TP HCM báo cáo HĐND TP HCM theo quy định tại khoản 5, Điều 7, Nghị định 243/2025/NĐ-CP ngày 11-9-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) để triển khai thực hiện các dự án.

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND TP HCM để đảm bảo tiến độ thực hiện giữa 2 địa phương.

Liên quan các cây cầu trên, lãnh đạo TP HCM và Đồng Nai đã họp bàn và thống nhất về sự cần thiết đầu tư các dự án để kết nối giao thông giữa 2 địa phương. Trong đó, dự án cầu Cát Lái và tuyến đường hai đầu cầu được thống nhất đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Dự án có điểm đầu trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m), thuộc phường Cát Lái, TP HCM; điểm cuối kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó cầu Cát Lái dài hơn 3 km.

Dự án cầu Long Hưng và tuyến đường hai đầu cầu được thống nhất đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 12 km, trong đó chiều dài cầu Long Hưng hơn 2,3 km.

Với dự án cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường hai đầu cầu được nghiên cứu đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 15 km, trong đó phần cầu Phú Mỹ 2 dài hơn 4,6 km.