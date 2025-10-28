HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đề nghị thống nhất đơn vị làm cầu Phú Mỹ 2, Cát Lái, Long Hưng kết nối TP HCM - Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai thống nhất với TP HCM nội dung giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án xây dựng cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị UBND TP HCM thống nhất nội dung giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án xây dựng cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) kết nối 2 địa phương.

Đồng Nai và TP HCM hợp tác xây dựng cầu Cát Lái , Phú Mỹ 2 và Long Hưng - Ảnh 1.

Phối cảnh cầu Cát Lái dây văng do tỉnh Đồng Nai thuê tư vấn thiết kế trước đó

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến đề nghị UBND TP HCM thống nhất UBND TP HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án cầu Phú Mỹ 2. Đồng thời, thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị UBND TP HCM báo cáo HĐND TP HCM theo quy định tại khoản 5, Điều 7, Nghị định 243/2025/NĐ-CP ngày 11-9-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) để triển khai thực hiện các dự án.

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND TP HCM để đảm bảo tiến độ thực hiện giữa 2 địa phương.

Liên quan các cây cầu trên, lãnh đạo TP HCM và Đồng Nai đã họp bàn và thống nhất về sự cần thiết đầu tư các dự án để kết nối giao thông giữa 2 địa phương. Trong đó, dự án cầu Cát Lái và tuyến đường hai đầu cầu được thống nhất đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Dự án có điểm đầu trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m), thuộc phường Cát Lái, TP HCM; điểm cuối kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó cầu Cát Lái dài hơn 3 km.

Dự án cầu Long Hưng và tuyến đường hai đầu cầu được thống nhất đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 12 km, trong đó chiều dài cầu Long Hưng hơn 2,3 km.

Với dự án cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường hai đầu cầu được nghiên cứu đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 15 km, trong đó phần cầu Phú Mỹ 2 dài hơn 4,6 km.

Tin liên quan

Cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP HCM dự kiến khởi công trong năm 2026

Cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP HCM dự kiến khởi công trong năm 2026

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công xây dựng cầu Cát Lái nối với TP HCM trong năm 2026 và đưa vào khai thác vào năm 2028.

Đồng Nai muốn khởi công cầu Cát Lái vào năm 2025

(NLĐO)- Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị lãnh đạo TP HCM xem xét, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cát Lái trong năm 2024, khởi công xây dựng vào năm 2025

Vì sao Đồng Nai tiếp tục muốn xây cầu Cát Lái trước năm 2025?

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai muốn xây cầu Cát Lái trước năm 2025 để thay thế phà đang quá tải, trong khi TP HCM cho rằng thời điểm xây cầu Cát Lái trong giai đoạn 2026-2030 là phù hợp.

tỉnh đồng nai xây dựng cầu Thành phố Hồ Chí Minh cầu Cát Lái cầu phú mỹ 2
