Sáng 1-10, theo thông tin từ UBND phường Trường Vinh, vào sáng sớm cùng ngày, do mưa lớn và nước dâng cao nhiều ngày, tại đoạn đê sông Vinh, trên đường Vĩnh Giang, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã bị rò rỉ.

Đê sông Vinh bị vỡ vào sáng 1-10. Ảnh: T. Vinh

Đến khoảng gần 8 giờ sáng, một đoạn đê và đường đã bị nước sông Vinh đâm xói lở khoảng 6 m, nước tràn vào Khu đô thị Haidico Vinh Tân và nhiều khu dân cư khác của phường Trường Vinh.

Nhận được tin báo, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai giải pháp xử lý khẩn cấp. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi Cục Thủy lợi Nghệ An, công an, quân đội và hàng trăm người dân tham gia ứng cứu.

Nhiều phương tiện như máy xúc, xe tải chở đất, đá… đã được huy động đến khắc phục sự cố, ứng cứu đê sông Vinh. Đến hơn 8 giờ cùng ngày, sự cố đã được lực lượng chức năng khắc phục.

Nhiều phương tiện được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố

Hàng trăm người được huy động tới hiện trường để khắc phục sự cố

Đến sáng 1-10, nhiều khu vực ở Nghệ An vẫn bị ngập sâu

Tại Nghệ An, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến sáng 1-10, mặc dù bão số 10 đã quét qua 2 ngày, tuy nhiên hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, nước lũ đổ về cuồn cuộn khiến các xã miền núi, ven sông như Quỳ Châu, Con Cuông, Lam Thành, Anh Sơn, Tân Kỳ… ngập chìm trong biển nước. Nhiều nơi nước lũ ngập lên tới nóc nhà, thiệt hại của người dân rất lớn.