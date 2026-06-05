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Lao động

Đề xuất phát triển các nền tảng học nghề trực tuyến

Thanh Nga - Quỳnh Trâm

(NLĐO)- Khó khăn lớn nhất là định kiến xã hội đối với những người học nghề và làm công nhân, dẫn đến các bạn trẻ khá e ngại khi lựa chọn theo học nghề.

Sáng 5-6, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam với chủ đề: "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Đề xuất phát triển nền tảng học nghề trực tuyến để người lao động dễ tiếp cận - Ảnh 1.

Toàn cảnh chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Đây là dịp để đoàn viên, người lao động và cán bộ Công đoàn cả nước trực tiếp phản ánh thực tiễn, đề xuất sáng kiến, kiến nghị giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu ý kiến tại chương trình,Tiến sĩ Kỹ thuật Lê Đình Lương, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, cho biết ông đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, nên đến với Đại hội lần này, một trong những vấn đề ông quan tâm nhất là công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân nhằm góp phần cải thiện năng suất lao động quốc gia. Bởi theo ông, công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề hiện nay chưa đáp ứng, chất lượng nguồn nhân lực chậm cải thiện dẫn đến năng suất lao động chưa cao.

Qua khảo sát tại TPHCM, là nơi tập trung đông công nhân lao động nhất cả nước, thì tỉ lệ công nhân có chứng chỉ, bằng cấp nghề còn rất thấp, phần lớn chỉ có trình độ THPT hoặc THCS. "Khi tiếp cận vấn đề này, bản thân tôi cảm thấy rất trăn trở, giá như với lực lượng lao động quy mô như hiện tại mà đã được đào tạo nghề bài bản, cho năng suất lao động cao, có lẽ nước chúng ta đã trở thành nước phát triển từ rất lâu rồi"- ông chia sẻ.

Đề xuất phát triển nền tảng học nghề trực tuyến để người lao động dễ tiếp cận - Ảnh 2.

Tiến sĩ Kỹ thuật Lê Đình Lương đóng góp ý kiến tại chương trình

Theo ông Lương, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế. Đó là người lao động khó tiếp cận các khóa học do cơ sở đào tạo xa nơi sinh sống, làm việc; và hiện rất thiếu các khóa học nghề ngắn hạn có phương thức đào tạo linh hoạt phù hợp cho công nhân lao động.

Về nội dung đào tạo ở nhiều trường nghề chưa theo kịp xu hướng công nghệ mới; trang thiết bị thực hành đã lạc hậu so với thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp.

Và khó khăn lớn nhất là định kiến xã hội đối với những người học nghề và làm công nhân, dẫn đến các bạn trẻ khá e ngại khi lựa chọn theo học nghề.

Trước thực trạng đó, để người lao động tiếp cận đào tạo, học nghề dễ dàng hơn, ông đề xuất với Chính phủ nhiều nội dung. Trong đó, tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đầu tư các trường nghề trọng điểm quốc gia, từng bước xây dựng thương hiệu và vị thế cho giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí cơ sở đào tạo nghề ngay tại các khu công nghiệp và địa bàn tập trung đông công nhân lao động. Đồng thời ông này tỏ mong muốn Chính phủ có chính sách ưu đãi khuyến khích cho các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa có tham gia đào tạo nghề cũng như cần phát triển mạnh các nền tảng học nghề trực tuyến cho người lao động có thể dễ dàng học tập mọi lúc, mọi nơi và hình thành thói quen học tập suốt đời.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Việt Nam sẽ xây dựng được đội ngũ lao động có chuyên môn giỏi, vững tay nghề, năng suất cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới"- ông Lương bày tỏ.

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