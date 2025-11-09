Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã ký tờ trình dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.



Đề xuất quản lý công chức bằng hồ sơ điện tử, mỗi người có 1 mã định danh

Theo Bộ Nội vụ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước đã được xây dựng, duy trì trong thời gian qua đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy dữ liệu còn thiếu đồng bộ, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chất lượng dữ liệu còn hạn chế, có độ trễ trong cập nhật do dữ liệu chưa được thu thập, cập nhật ngay trong quá trình xử lý nghiệp vụ trên hệ thống thông tin điện tử hoặc các hệ thống thông tin, phần mềm chưa đáp ứng yêu cầu xử lý nghiệp vụ…

Bộ Nội vụ cho rằng, việc ban hành Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước là yêu cầu cấp thiết, nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, bảo đảm sự thống nhất, hiện đại, hiệu quả trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Dự thảo Nghị định có nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua sử dụng dữ liệu, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức điện tử thay thế hồ sơ giấy; sử dụng dịch vụ dữ liệu thay cho các hoạt động báo cáo, tổng hợp, thống kê về cán bộ, công chức, viên chức truyền thống dựa trên giấy tờ.

Dự thảo nghị định dành riêng 1 chương về hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức. Các nội dung quy định về hồ sơ điện tử, yêu cầu đối với hồ sơ điện tử, quản lý hồ sơ điện tử; việc tạo lập, sử dụng, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử.

Hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức bao gồm sơ yếu lý lịch điện tử, các thành phần hồ sơ dưới dạng điện tử của hồ sơ giấy; mỗi hồ sơ được gắn mã định danh duy nhất phục vụ công tác quản lý trên môi trường số.

Mã định danh hồ sơ được quản lý thống nhất, đồng bộ với mã sơ yếu lý lịch; hồ sơ điện tử có dạng thức được yêu cầu đồng bộ với hồ sơ giấy, đáp ứng yêu cầu quản lý trên môi trường số thay cho hồ sơ giấy, việc ký nhận, xác nhận các thành phần hồ sơ trên môi trường điện tử thực hiện bằng chữ ký số chuyên dùng đảm bảo đầy đủ yêu cầu như hồ sơ giấy.

Theo dự thảo, mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được khởi tạo 1 hồ sơ duy nhất, có mã định danh để quản lý trong toàn bộ thời gian làm việc công tác trong cơ quan nhà nước, sử dụng thống nhất.

Hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức được khởi tạo ngay khi họ được bầu, tuyển dụng, gắn liền với quy trình điện tử tuyển dụng trên môi trường số hoặc do cơ quan quản lý, sử dụng khởi tạo.