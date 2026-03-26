Thời sự Xã hội

Đề xuất Thủ tướng tặng Bằng khen trong vụ cứu 7 người trong vụ cháy

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người trong vụ cháy ở Lĩnh Nam, UBND TP Hà Nội có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xét, tặng Bằng khen.

Ngày 26-3, UBND TP Hà Nội có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xét, tặng bằng khen cho ông Nguyễn Văn Dung (quê quán xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình; tạm trú tại tổ 15 phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Đề xuất Thủ tướng tặng bằng khen cho những người cứu nạn trong vụ cháy Lĩnh Nam - Ảnh 1.

Bất chấp nguy hiểm, nhóm người cứu các nạn nhân trong đám cháy. Ảnh cắt từ clip

Trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được UBND TP Hà Nội xét duyệt, thẩm định, có ý kiến của các cơ quan liên quan, đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.

Cùng ngày 26-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy nêu trên.

Mức thưởng cho cá nhân bằng 4,5 lần mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29-4-2025 của HĐND TP Hà Nội. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố.

Danh sách 7 cá nhân gồm:

1. Ông Nguyễn Lê Tú, quê quán: xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

2. Ông Nguyễn Văn Cường, quê quán: xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An (tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai).

3. Ông Nguyễn Tiến Long, hộ khẩu thường trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

4. Ông Nguyễn Văn Đáp, quê quán: xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai).

5. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, quê quán: xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai).

6. Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội Phòng cháy chữa chát và cứu nạn cứu hộ (CC và CNCH) khu vực số 9 - phòng PC07 Công an TP Hà Nội.

7. Đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 12 - phòng PC07 Công an TP Hà Nội.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 24-3, hỏa hoạn bùng phát tại tầng 2 căn nhà trong ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà, lan lên các tầng, đẩy 7 người vào thế nguy hiểm. Phát hiện cháy, nhiều người dân lập tức chạy đến hỗ trợ di dời đồ đạc, gọi cứu hỏa và tìm cách tiếp cận hiện trường để cứu các nạn nhân.

Bất chấp nguy hiểm, những "người hùng" nêu trên dùng xà beng, búa, thanh sắt phá mái tôn, tạo lối thoát khói và mở đường cứu người. Những chiếc thang tre, thanh gỗ được tận dụng làm lối di chuyển tạm thời, lần lượt đưa từng người mắc kẹt sang nhà bên cạnh.

Hàng xóm quên mình giành giật sự sống trong đám cháy

Hàng xóm quên mình giành giật sự sống trong đám cháy

Không chút chần chừ, nhiều người hàng xóm đã dũng cảm lao vào đám cháy, giành giật lại sự sống cho 7 nạn nhân đang mắc kẹt

Dời lịch xét xử 2 cựu cán bộ cảnh sát trong vụ cháy làm chết 15 người

(NLĐO)- Do luật sư của bị cáo trong vụ cháy làm 15 người chết ở phố Trung Kính đề nghị hoãn phiên toà, Hội đồng xét xử đã cho dời lịch xét xử vào ngày 9-4.

CLIP: Cháy ngùn ngụt trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, phong tỏa 1 đoạn đường

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container xảy ra trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

