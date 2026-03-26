Đề xuất Thủ tướng tặng Bằng khen trong vụ cứu 7 người trong vụ cháy

Ngày 26-3, UBND TP Hà Nội có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xét, tặng bằng khen cho ông Nguyễn Văn Dung (quê quán xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình; tạm trú tại tổ 15 phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.



Bất chấp nguy hiểm, nhóm người cứu các nạn nhân trong đám cháy. Ảnh cắt từ clip

Trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được UBND TP Hà Nội xét duyệt, thẩm định, có ý kiến của các cơ quan liên quan, đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.

Cùng ngày 26-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy nêu trên.

Mức thưởng cho cá nhân bằng 4,5 lần mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29-4-2025 của HĐND TP Hà Nội. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố.

Danh sách 7 cá nhân gồm:

1. Ông Nguyễn Lê Tú, quê quán: xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

2. Ông Nguyễn Văn Cường, quê quán: xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An (tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai).

3. Ông Nguyễn Tiến Long, hộ khẩu thường trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

4. Ông Nguyễn Văn Đáp, quê quán: xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai).

5. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, quê quán: xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai).

6. Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội Phòng cháy chữa chát và cứu nạn cứu hộ (CC và CNCH) khu vực số 9 - phòng PC07 Công an TP Hà Nội.

7. Đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 12 - phòng PC07 Công an TP Hà Nội.