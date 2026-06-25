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Kinh tế

Đề xuất tiếp tục giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9

Minh Phong

(NLĐO)- Với đề xuất kéo dài giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9, ngân sách dự kiến giảm thu hơn 15.400 tỉ đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30-9-2026.

Đề xuất tiếp tục giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9 - Ảnh 1.

Đề xuất tiếp tục giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9

Theo dự thảo, các chính sách ưu đãi về thuế đang áp dụng sẽ được gia hạn thêm ba tháng, từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi ở mức 0% đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Đồng thời, thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng này cũng được duy trì ở mức 0 đồng.

Bên cạnh đó, chính sách không tính thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay cũng được đề xuất kéo dài đến hết quý III năm nay.

Theo dự thảo, nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9. Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện.

Bộ Tài chính cho biết việc tiếp tục duy trì các chính sách giảm thuế được đề xuất trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo cơ quan này, xung đột tại Trung Đông thời gian qua đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Dù giá dầu thế giới đã hạ nhiệt khi hoạt động vận tải qua khu vực được khôi phục, mặt bằng giá hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với trước thời điểm xảy ra xung đột.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu bán lẻ đã giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 18-6, xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng. Tuy nhiên, giá xăng E10 và E5 vẫn cao hơn trước thời điểm xung đột lần lượt khoảng 9,2% và 5,9%. Trong khi đó, giá dầu diesel vẫn tăng từ 23,86% đến 33,84% so với trước đây.

Bộ Tài chính nhận định nguy cơ xung đột tái diễn vẫn hiện hữu, có thể tiếp tục tác động đến thị trường dầu mỏ thế giới. Ngoài ra, phần lớn lượng xăng dầu đang lưu thông trong nước được nhập khẩu hoặc dự trữ từ thời điểm giá cao, trong khi nguồn hàng theo mặt bằng giá mới cần thêm thời gian để vận chuyển và đưa ra thị trường.

Theo Bộ Tài chính, xăng dầu là yếu tố đầu vào quan trọng của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vận tải, logistics và khai thác thủy sản. Nếu khôi phục ngay các sắc thuế về mức trước khi áp dụng chính sách hỗ trợ, giá bán lẻ xăng dầu có thể tăng mạnh, gây áp lực lên chi phí sinh hoạt của người dân và mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Việc tiếp tục áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi 0%, thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không tính thuế giá trị gia tăng đến hết tháng 9 dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.400 tỉ đồng trong ba tháng, từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa nguồn cung từ các thị trường ngoài ASEAN, giảm phụ thuộc vào một số nguồn nhập khẩu truyền thống, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Việc gia hạn các chính sách thuế cũng được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động.

Trước đó, từ ngày 9-3, Chính phủ ban hành Nghị định số 72, giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu về mức 0%, áp dụng đến hết ngày 30-4.

Các mặt hàng được giảm thuế gồm xăng động cơ không pha chì; naphtha, reformate và các chế phẩm dùng để pha chế xăng; dầu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu bay, kerosine cùng một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate và P-xylen.

Trong đó, thuế đối với xăng, naphtha, reformate và các chế phẩm pha chế xăng được giảm từ 10% xuống còn 0%; thuế đối với dầu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu bay và kerosine giảm từ 7% xuống 0%. Một số nguyên liệu hóa dầu khác được giảm từ mức 2-3% xuống còn 0%.

Sau đó, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 25, kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách nêu trên từ ngày 1-5 đến hết ngày 30-6. Nếu đề xuất mới được thông qua, các chính sách hỗ trợ thuế đối với xăng dầu sẽ tiếp tục được duy trì thêm 3 tháng, đến hết ngày 30-9-2026.

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