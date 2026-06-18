Từ 15 giờ ngày 18-6, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Đây là lần giảm giá thứ tư liên tiếp kể từ cuối tháng 5, đưa giá nhiều mặt hàng nhiên liệu xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng sinh học thấp hơn 21.000 đồng/lít

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, tại kỳ điều chỉnh này, cơ quan quản lý tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với một số mặt hàng xăng dầu nhưng không chi sử dụng quỹ. Cụ thể, mức trích lập Quỹ bình ổn giá là 200 đồng/lít đối với xăng sinh học E5RON92, 800 đồng/lít đối với dầu diesel và 650 đồng/kg đối với dầu mazut.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 18-6 như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít so với kỳ trước; Xăng E10RON95 không cao hơn 20.753 đồng/lít; Dầu diesel không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít; Dầu mazut không cao hơn 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg.

Mức giảm lần này được đánh giá là khá mạnh, đặc biệt đối với dầu diesel khi giá bán lẻ giảm trên 2.300 đồng/lít.

Đáng chú ý, đây là kỳ điều hành đầu tiên cơ quan quản lý công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10RON95, thay thế cho xăng RON95 trong cơ chế điều hành giá.

Tính từ cuối tháng 5 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua bốn kỳ giảm liên tiếp. Diễn biến này phản ánh xu hướng đi xuống của giá dầu thế giới trong thời gian gần đây, qua đó góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp.

