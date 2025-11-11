Doanh nghiệp tiếp nhận nhân lực chất lượng

Sau một ngày diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM, chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức đã khẳng định vai trò cầu nối mạnh mẽ giữa doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ).

Tiếp nhận hồ sơ ứng viên cao

Với hàng ngàn người tham dự, phỏng vấn trực tiếp diễn ra liên tục, Job Link 2025 thực sự trở thành "mùa gặt" nhân lực cho nhiều DN.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên sự kiện đã đông kín người. Tại các gian hàng của DN lớn trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, vận tải, nông nghiệp công nghệ cao..., hàng trăm ứng viên xếp hàng chờ phỏng vấn. Sự nhộn nhịp này không chỉ thể hiện sức hút của chương trình mà còn phản ánh nhu cầu tuyển dụng lớn ở giai đoạn thị trường nhân lực đang tăng tốc.

Các doanh nghiệp đánh giá cao nguồn ứng viên đến với Job Link 2025 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại diện Tập đoàn Masan, một trong những đơn vị thu hút đông NLĐ, đánh giá Job Link 2025 được tổ chức chuyên nghiệp, tạo ra luồng ứng viên liên tục và đa dạng. Tại sự kiện, Masan tiếp cận được nhiều ứng viên trẻ có tư duy hiện đại, khả năng chủ động đặt câu hỏi, thể hiện rõ định hướng nghề nghiệp. "Chúng tôi đã lọc được nhóm ứng viên phù hợp và dự kiến sẽ mời hơn 60 bạn vào vòng phỏng vấn chuyên sâu. Chất lượng ứng viên năm nay cao, thể hiện rõ sự trưởng thành trong cách tiếp cận nghề nghiệp của lao động trẻ" - vị đại diện nhận xét.

Không chỉ hỏi về mức thu nhập, nhiều ứng viên chủ động trao đổi về lộ trình phát triển, văn hóa DN và cơ hội thăng tiến. Điều này phản ánh xu hướng mới của thị trường lao động, nơi NLĐ quan tâm nhiều hơn đến sự bền vững trong nghề nghiệp hơn là chỉ "tìm một chỗ làm".

Cũng ghi nhận sự bùng nổ về lượng hồ sơ, khu vực tuyển dụng của Công ty CP Xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines) luôn trong tình trạng đông kín. Bà Nguyễn Kim Khoa, Giám đốc Nhân sự - Hành chánh Futa Bus Lines, cho biết DN đang cần tuyển số lượng lớn nhân sự cho các vị trí tài xế, điều phối và nhân viên dịch vụ. "Điều đáng mừng là chất lượng ứng viên năm nay tốt hơn, thể hiện qua thái độ nghiêm túc, sự chuẩn bị kỹ càng và hiểu biết về công việc. Chúng tôi thu về lượng hồ sơ cao hơn kỳ vọng, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian tuyển dụng" - bà Khoa chia sẻ.

Không khí tuyển dụng diễn ra liên tục từ sáng đến chiều. Nhiều DN vừa và nhỏ cũng ghi nhận lượng hồ sơ đa dạng, từ lao động phổ thông đến sinh viên mới ra trường hay NLĐ có kinh nghiệm. Đáng chú ý, các trường cao đẳng nghề, đại học đồng hành với chương trình cho biết sinh viên năm cuối được phỏng vấn ngay tại chỗ, mở ra cơ hội việc làm sớm và phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Đúng người - đúng nhu cầu - đúng thời điểm

Với sự góp mặt của DN thuộc nhiều lĩnh vực, Job Link 2025 tạo ra sự đa dạng về lựa chọn cho ứng viên. Tại khu vực tuyển dụng của Công ty CP Mebi Farm, Tổng Giám đốc Lâm Thúy Ái cho biết DN kỳ vọng tuyển đội ngũ trẻ cho mảng vận hành trang trại, kinh doanh và marketing nông nghiệp công nghệ cao. "Thật sự bất ngờ khi ngay trong buổi sáng, Mebi Farm đã tiếp cận nhiều ứng viên am hiểu lĩnh vực, có kiến thức chuyên môn và thái độ cầu thị. Đây là sự kết nối đúng người - đúng nhu cầu - đúng thời điểm" - bà Ái nhấn mạnh.

Không chỉ "săn" ứng viên số lượng lớn, nhiều DN chuyên sâu cũng tìm được những nhân sự phù hợp cho vị trí kỹ thuật đặc thù - vốn là nhóm ngành luôn khó tuyển dụng. Điều này cho thấy Job Link không chỉ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đại trà mà còn tạo ra điểm cân bằng giữa các ngành phổ biến và các ngành chuyên môn sâu.

Với NLĐ, Job Link 2025 là cơ hội tiếp cận hàng ngàn vị trí việc làm thực tế, được phỏng vấn trực tiếp, được tư vấn pháp lý, hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ và kỹ năng xin việc. Không ít ứng viên cho biết việc gặp gỡ nhà tuyển dụng trực tiếp giúp họ hiểu rõ yêu cầu công việc, đồng thời có cơ hội thể hiện năng lực tốt hơn so với chỉ nộp CV (hồ sơ ứng tuyển) qua mạng.

TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP HCM (IFP) đánh giá rất cao cách tổ chức bài bản, logic của chương trình. "Đây không hẳn chỉ là một ngày hội tuyển dụng. Tôi thấy các hoạt động sôi nổi trong Job Link 2025 vừa cung cấp thông tin chuyên sâu về thị trường lao động, vừa mang đến những kỹ năng mới, xu hướng mới cho người tìm việc và cả sinh viên chuẩn bị gia nhập thị trường" - TS Vũ nói. Sự "khéo léo" trong cách bố trí nội dung, giúp DN và ứng viên vừa học, vừa kết nối, vừa tuyển dụng.

Chia sẻ về hiệu quả tổng thể, nhiều DN khẳng định tham gia sự kiện giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí tuyển dụng và giảm tỉ lệ ứng viên "ảo". Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng khốc liệt, việc DN trực tiếp tiếp xúc với NLĐ cũng là cách để quảng bá thương hiệu tuyển dụng, thể hiện sự chuyên nghiệp và cam kết đồng hành với NLĐ.