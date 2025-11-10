Kết nối hiệu quả nguồn nhân lực - nhà tuyển dụng

Sáng 9-11, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM, chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức đã thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. Không chỉ là ngày hội tuyển dụng, Job Link 2025 còn là diễn đàn xã hội sâu sắc, nơi các bên trong chuỗi cung - cầu lao động cùng đối thoại, chia sẻ và hành động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh mới.

Lan tỏa nhận thức, kết nối hành động

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh: "Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi chất lượng nguồn nhân lực không còn là yếu tố bổ trợ mà là điều kiện quyết định sự thịnh vượng của quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Việt Nam cần những con người có kỹ năng, kỷ luật và tư duy toàn cầu".

Theo ông Tô Đình Tuân, TP HCM hiện có khoảng 87% lao động được xem là có kỹ năng, song vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nền kinh tế tri thức. Tỉ lệ lao động được đào tạo có chứng chỉ trên phạm vi cả nước khoảng 28,8% trong tổng số 51,9 triệu người - một con số cho thấy nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng vẫn là thách thức lớn.

"Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 80% lực lượng lao động được đào tạo bài bản, tương đương 56 triệu người. Để đạt được mục tiêu đó, sự chung tay của toàn xã hội là yêu cầu bắt buộc. Trong đó, báo chí - đặc biệt là Báo Người Lao Động - có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa nhận thức, kết nối hành động" - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động khẳng định.

Tại Job Link 2025, gần 100 doanh nghiệp (DN) uy tín trong và ngoài nước đã tham gia, mang đến hơn 15.000 vị trí việc làm đa dạng ở các lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, logistics, sản xuất, F&B, công nghệ thông tin, giáo dục, bán lẻ, bất động sản... Hơn 7.000 vị trí tuyển dụng trực tiếp đã được triển khai tại các gian hàng, giúp hàng ngàn ứng viên gặp gỡ nhà tuyển dụng ngay tại sự kiện.

Đông đảo sinh viên, người lao động (NLĐ) đã tìm được việc làm hoặc vượt qua vòng sơ tuyển ngay trong buổi sáng. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (TP HCM) bày tỏ: "Con trai tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng (CĐ) marketing, hôm nay đã nộp hồ sơ và được phỏng vấn tại McDonald's, Nestlé, Pharmacity. Các DN rất chuyên nghiệp, tư vấn tận tình. Việc gặp mặt trực tiếp giúp các lao động trẻ tự tin hơn, hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp và tránh được rủi ro khi tìm việc online".

Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Điều hành Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, đánh giá Job Link 2025 là chương trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, giúp DN tiếp cận trực tiếp nguồn nhân lực trẻ. Đây là cách kết nối thực chất, tiết kiệm và hiệu quả.

"Với cách tổ chức chuyên nghiệp, Job Link 2025 đã tái hiện sinh động bức tranh thị trường lao động Việt Nam thời kỳ mới - nơi NLĐ chủ động tìm kiếm cơ hội, DN mở rộng cánh cửa tuyển dụng và báo chí trở thành nhịp cầu gắn kết mạnh mẽ nhất" - ông Dũng nhận xét.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” - Job Link 2025. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Diễn đàn mở về nhân lực - việc làm

Không chỉ dừng ở hoạt động tuyển dụng, Job Link 2025 còn là một diễn đàn mở về nhân lực và việc làm.

Tại diễn đàn "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh mới", hơn 50 diễn giả - gồm các lãnh đạo trung ương, địa phương, nhà quản lý, chuyên gia, DN và đại diện NLĐ - đã cùng thảo luận, chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, kết nối hiệu quả giữa nhà trường và DN.

Các ý kiến thống nhất rằng đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tiễn; cần có "nhạc trưởng" điều phối chính sách nhân lực, trong đó báo chí là kênh truyền thông định hướng quan trọng.

Hai talkshow tiêu biểu "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng" và "Ngành F&B khát nhân lực - Vì sao lao động trẻ quay lưng?" đã mang đến những góc nhìn chuyên sâu từ các chuyên gia, lãnh đạo DN hàng đầu. Các diễn giả phân tích rõ nguyên nhân khiến nhiều lao động trẻ rời bỏ ngành dịch vụ - F&B, đồng thời đưa ra hàng loạt giải pháp như xây dựng môi trường làm việc văn minh, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và chính sách phúc lợi hấp dẫn.

Đáng chú ý, livestream "Việc tìm người" - phát sóng trực tiếp trên TikTok Báo Người Lao Động và kênh Chú Khôi Nhân Sự, với sự đồng hành của TikTok Shop, thu hút hơn 1 triệu lượt xem và tương tác. Hình thức kết nối mới mẻ này đã giúp thông tin tuyển dụng lan tỏa đến hàng chục ngàn NLĐ, nhất là giới trẻ đang tìm việc online.

Nhiều DN đánh giá cao nỗ lực của Báo Người Lao Động khi kiên trì theo đuổi sứ mệnh "báo chí hành động vì NLĐ", tổ chức chuỗi chương trình kết nối việc làm liên tiếp trong nhiều năm. Đại diện Tập đoàn Masan, đơn vị có hàng trăm vị trí tuyển dụng tại sự kiện, cho biết: "Thị trường lao động cuối năm luôn sôi động. Job Link 2025 là cơ hội quý để DN như chúng tôi tìm được nguồn nhân lực chất lượng, đồng thời khẳng định thương hiệu tuyển dụng uy tín trong lòng NLĐ".

Bên cạnh khối DN, nhiều trường đại học (ĐH), CĐ và cơ sở đào tạo nghề cũng tham gia, mang đến các gói tư vấn học tập, thực tập, định hướng kỹ năng nghề. Các đơn vị như Trường ĐH Mở TP HCM, Trường ĐH Việt Đức, Trường CĐ Lý Tự Trọng, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng… xem đây là cơ hội kết nối trực tiếp giữa "đầu ra" và "đầu vào" của thị trường lao động.

Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu tại diễn đàn “Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới”

Vai trò tiên phong

Từ góc nhìn của giới chuyên môn, Job Link 2025 không chỉ là sự kiện nghề nghiệp mà còn thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn của Báo Người Lao Động - một trong những cơ quan báo chí tiên phong trong việc chuyển đổi vai trò của báo chí, từ phản ánh sang hành động.

Không chỉ đưa tin về lao động - việc làm, Báo Người Lao Động còn trực tiếp kết nối, tổ chức, điều phối và kiến tạo môi trường giao lưu giữa người học, người làm và người tuyển dụng.

TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt, đánh giá cao sáng kiến này: "Job Link 2025 cho thấy Báo Người Lao Động đã vượt qua khuôn khổ báo chí truyền thống, đóng vai trò cầu nối xã hội, gắn liền chính sách với thực tiễn, giúp NLĐ và DN tìm thấy nhau trong cùng một không gian phát triển".

Trong dòng chảy đổi mới của báo chí hiện đại, Job Link 2025 chính là minh chứng sống động cho phương châm mà Báo Người Lao Động kiên định: Đưa báo chí đến gần hơn với đời sống, vì lợi ích thiết thực của NLĐ và sự phát triển của DN Việt Nam.

Khi ngày hội khép lại, trên khuôn mặt nhiều bạn trẻ vẫn còn ánh lên niềm vui, sự tự tin và hy vọng. Những cái bắt tay giữa DN và NLĐ không chỉ khởi đầu cho những hợp đồng việc làm, mà còn cho thấy một niềm tin mới vào khả năng tự cất cánh của thị trường lao động Việt Nam.

Từ mỗi hồ sơ nộp, một tương lai nghề nghiệp có thể mở ra. Và, với mỗi chương trình như Job Link 2025, một bước tiến mới trong hành trình nâng tầm nguồn nhân lực quốc gia đang được khẳng định. Nhiều sinh viên đã nhận được giấy mời phỏng vấn vòng 2 ngay trong ngày, minh chứng cho tính thiết thực của chương trình.

Sau một ngày với nhiều hoạt động sôi nổi, Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp, kết nối hơn 10.000 NLĐ, sinh viên với gần 100 DN, mở ra hàng chục ngàn cơ hội việc làm đa ngành nghề. Chương trình không chỉ là sự kiện tuyển dụng, mà còn tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, tư vấn nghề nghiệp, giúp ứng viên nâng cao kỹ năng và định hướng tương lai.

Nhà báo Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, DN và NLĐ đồng hành; khẳng định Job Link 2025 góp phần thúc đẩy gắn kết đào tạo - sản xuất - xã hội, mở hướng cho chương trình thường niên, đồng thời tạo bước khởi đầu cho hành trình nghề nghiệp của nhiều NLĐ Việt Nam.

Những con số ấn tượng Tính đến 15 giờ ngày 9-11, tổng lượt tiếp cận video: 817.125; tổng lượt tiếp cận livestream: 1.012.193; tổng lượt tiếp cận/xem chương trình Job Link: 1.829.318. Gần 100 DN đã tham gia, mang đến hơn 15.000 vị trí việc làm; trên 7.000 vị trí tuyển dụng trực tiếp tại gian hàng, qua đó hàng ngàn sinh viên, NLĐ vượt qua vòng sơ tuyển trong ngày. Bên cạnh đó, hơn 20 cơ sở đào tạo ĐH, CĐ, trung cấp đã tham gia tư vấn hướng nghiệp

Báo Người Lao Động trân trọng cảm ơn các DN, trường ĐH, cơ sở đào tạo, đối tác truyền thông và các đơn vị đồng hành đã góp phần làm nên thành công của chương trình Job Link 2025. Cụ thể, đó là: Ngân hàng UOB Việt Nam, Tập đoàn Masan, Trường CĐ Lý Tự Trọng, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Xe khách Phương Trang, Good Day Hospitality (McDonald's), Vĩnh Thành Đạt (V.Food), Gia sư Eteacher, Bất động sản EximRS, Viện Đào tạo Quốc tế (IBS) - ĐH Kinh tế TP HCM, FE Credit, AP Saigon Petro, Bất động sản Bcons PS, WeSet English Center, Minh Tuấn Mobile, Bảo hiểm Xã hội TP HCM, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, Saigon Thiên Vương, AE School Sài Gòn, Trường ĐH Cửu Long, HDBank, Pharmacity, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Trung cấp Việt Giao, Trường Trung cấp Bách Khoa Miền Nam, Eduwing Global, Vietbank, Việc Làm Tốt, Trung cấp Quốc tế Khôi Việt, Saigon InterGCO, OneAds Digital, Som Tum Thai, Văn phòng Luật sư Trạng, Tập đoàn Hùng Hậu, Nestlé Việt Nam, Trường ĐH Mở TP HCM, Luật Kinh Luân, Giầy Ching Luh Việt Nam, Bảo vệ Bình An, Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, Esuhai Group, Mebi Farm, BossVN (ATG), Gain Lucky (VN).



