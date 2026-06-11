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Sức khỏe

Đêm nhạc “Blouse trắng — Hát cho yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi

Hồng Đào

(NLĐO)- Toàn bộ kinh phí quyên góp được từ chương trình sẽ được sử dụng để hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Bệnh viện Mắt TPHCM phối hợp cùng Nhóm Blouse trắng — Hát cho yêu thương tổ chức đêm nhạc thiện nguyện với mong muốn lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng nhân ái và gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Chương trình quy tụ sự tham gia của các y-bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM, mang đến những tiết mục nghệ thuật ý nghĩa được gửi gắm từ chính trái tim của những người làm công tác chăm sóc sức khỏe. 

Toàn bộ kinh phí quyên góp được từ chương trình sẽ được sử dụng để hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TPHCM trong năm 2026.

"Mỗi em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TPHCM đều mang trong mình khát khao được nhìn thấy ánh sáng và tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, không ít gia đình đang phải đối mặt với gánh nặng chi phí điều trị khiến hành trình tìm lại ánh sáng cho các em gặp nhiều trở ngại.

Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ, đều là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần thắp sáng niềm hy vọng và tiếp thêm cơ hội điều trị cho các em nhỏ kém may mắn"- ThS-BS.CKII Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, chia sẻ.

Đêm nhạc “Blouse trắng — Hát cho yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi - Ảnh 1.

Mỗi em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TPHCM đều mang trong mình khát khao được nhìn thấy ánh sáng và tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa

Chương trình sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 14-6 tại Hội trường AI.I (lầu 1 khu 4) Bệnh viện Mắt TPHCM (280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TPHCM).

Đêm nhạc “Blouse trắng — Hát cho yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi - Ảnh 2.

 

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