Hơn 18.000 phần quà tặng bệnh nhi dịp 1-6

Những món quà nhỏ, tiếng cười và sự sẻ chia đã mang đến không khí ấm áp cho hàng nghìn bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương trước thềm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Từ 7 giờ 30 sáng 30-5, khuôn viên bệnh viện rộn ràng hơn thường ngày khi hàng nghìn phụ huynh và bệnh nhi tham gia chương trình "Ngày hội của bé - Lan tỏa yêu thương". Các em háo hức xếp hàng trước những gian quà miễn phí, tự tay chọn sách truyện, đồ chơi, gấu bông hay ba lô mình yêu thích.

Chị N.T.T. (ở Hà Tĩnh) xúc động đưa hai con trai tới ngày hội. Cả hai bé đều đang điều trị u não. Chị chia sẻ những ngày tháng chống chọi với bệnh tật khiến gia đình trải qua nhiều khó khăn, nên niềm vui giản dị từ chương trình càng thêm ý nghĩa. "Các con được vui chơi, còn tôi thấy mình không đơn độc vì luôn có nhiều người quan tâm, đồng hành cùng bệnh nhi"- chị nói.

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết năm nay, bệnh viện tổ chức 24 gian hàng miễn phí với 12 nhóm quà tặng, chuẩn bị hơn 18.400 sản phẩm dành cho khoảng 2.300 bệnh nhi điều trị nội trú và thăm khám.

Khu trải nghiệm "Sân chơi cầu vồng" với các hoạt động như tô tượng, tranh cát, xe điện, trò chơi vận động… cũng thu hút đông đảo các em nhỏ.

Trước đó, chiều 28-5, bệnh viện tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật và trao khoảng 400 phần quà cho các bệnh nhi tham dự.

Theo tiến sĩ Phương, từ đầu tháng 5 đến nay, Phòng Công tác xã hội đã kết nối hơn 190 lượt nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí, tặng quà, suất ăn và lì xì cho người bệnh, với tổng giá trị gần 2 tỉ đồng.

Các bệnh nhi háo hức nhận những món đồ chơi yêu thích

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương cho biết việc chăm sóc tinh thần cho trẻ luôn được bệnh viện chú trọng song song với điều trị chuyên môn. "Với những bệnh nhi điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh nặng, được vui chơi và nhận sự sẻ chia từ cộng đồng sẽ giúp các em giảm căng thẳng, có tâm lý tích cực hơn, từ đó tiếp thêm nghị lực cho cả người bệnh và gia đình"- ông nói.

Chuỗi hoạt động dịp 1-6 không chỉ mang đến một ngày Tết Thiếu nhi trọn vẹn hơn cho bệnh nhi mà còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho trẻ em đang điều trị bệnh.