Văn hóa - Văn nghệ

"Thống nhất non sông” tạo dấu ấn nghệ thuật giàu cảm xúc

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO)- Đêm diễn giàu cảm xúc, khẳng định dấu ấn sáng tạo và vị thế của Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen trong đời sống văn hóa nghệ thuật TP HCM

 Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Thống nhất non sông" do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM – cơ quan Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM tổ chức, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen thực hiện, đã diễn ra tối 30-4 tại Công viên TP mới Bình Dương (phường Bình Dương) trong không khí trang trọng, xúc động.

Đây là điểm nhấn nghệ thuật ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu hút đông đảo người dân theo dõi.

"Thống nhất non sông” tạo dấu ấn nghệ thuật giàu cảm xúc - Ảnh 1.

Thành công của chương trình "Thống nhất non sông" tiếp tục khẳng định năng lực của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen

Chương trình được xây dựng như một bản trường ca sân khấu, dẫn dắt khán giả đi qua hành trình lịch sử của dân tộc – từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến nhịp sống phát triển hôm nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét: "Chương trình có cấu trúc chặt chẽ, các lớp diễn và tiết mục được kết nối hài hòa bằng ngôn ngữ tổng hợp của âm nhạc, múa và hoạt cảnh, tạo nên cảm xúc xuyên suốt".

Dấu ấn từ sự kết hợp truyền thống và hiện đại

Điểm nổi bật của "Thống nhất non sông" là cách xử lý chất liệu dân tộc theo hướng sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản. Nhiều ca khúc quen thuộc được phối mới, mang hơi thở đương đại, tạo hiệu ứng gần gũi với khán giả trẻ.

"Thống nhất non sông” tạo dấu ấn nghệ thuật giàu cảm xúc - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật "Thống nhất non sông" của Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen

Trong khi đó, phần dàn dựng múa của các biên đạo Đoan Trinh, Shing Trần, Quốc Bảo, Trinh Anh, Khôi Nguyên, Thảo Nhi và Ryan Võ tạo nên những mảng hình thể giàu tính tạo hình. Ngôn ngữ vũ đạo vừa kế thừa tinh thần dân gian vừa mang sắc thái hiện đại, góp phần nâng cao tính thẩm mỹ cho chương trình.

Sự cộng hưởng của nhiều thế hệ nghệ sĩ

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Khánh Ngọc, Lê Tứ, Lê Hồng Thắm, Thu Thủy cùng các ca sĩ Anh Bằng, Cao Công Nghĩa, Trúc Lai, Minh Sang, Đức Nhân, Đinh Nhật Minh, Mỹ Duyên, Anh Nguyệt, Minh Khang, Bảo Ngân…

Sự xuất hiện của các nhóm 135, Nhật Nguyệt, rapper Minh Hy cùng Đoàn múa Nhà hát Bông Sen và vũ đoàn Phương Việt mang lại màu sắc đa dạng cho sân khấu, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa truyền thống và sáng tạo.

MC Phương Thảo giữ vai trò kết nối xuyên suốt, giúp mạch chương trình liền lạc và giàu cảm xúc.

Không gian nghệ thuật cộng đồng giàu cảm xúc

Sân khấu ngoài trời quy mô lớn được khai thác hiệu quả, tạo nên không gian nghệ thuật cộng đồng nơi hàng chục ngàn khán giả hòa mình vào dòng chảy lịch sử qua âm nhạc và hình ảnh sân khấu.

"Thống nhất non sông” tạo dấu ấn nghệ thuật giàu cảm xúc - Ảnh 3.

Hướng đi nhất quán được thể hiện rõ qua chất lượng nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen

Nhiều tiết mục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem. Khoảnh khắc kết thúc với màn pháo hoa rực sáng đã đẩy cảm xúc chương trình lên cao trào, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả.

Khẳng định vị thế của Nhà hát Bông Sen

Thành công của "Thống nhất non sông" tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức và dàn dựng các chương trình nghệ thuật quy mô lớn của Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen.

"Thống nhất non sông” tạo dấu ấn nghệ thuật giàu cảm xúc - Ảnh 4.

Đội ngũ lãnh đạo và nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen luôn tạo niềm tin sáng tạo được khán giả yêu mến

Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ ngoại giao văn hóa, lễ hội truyền thống và các sự kiện lớn của thành phố, với định hướng lấy bản sắc dân tộc làm nền tảng và phát triển bằng tư duy sáng tạo đương đại.

PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm đánh giá: "'Thống nhất non sông' là dấu ấn của một tập thể lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa nghệ thuật của TP HCM"

TPHCM: Tự hào, xúc động trước chương trình đặc biệt kỷ niệm 51 năm ngày non sông liền một dải

(NLĐO)- Các ca khúc cách mạng quen thuộc vang lên trong không gian rộng lớn, khơi dậy niềm tự hào, xúc động

Khách nườm nượp đến quần thể di tích cố đô Huế, lượng vé đạt kỷ lục

(NLĐO) - Lần đầu tiên, lượng vé bán ra để du khách vào tham quan Quần thể di tích cố đô Huế trong một ngày đạt kỷ lục.

Thêm sách về những người lính phi công quả cảm

(NLĐO) - Cuốn sách Khắc họa chân dung Anh hùng Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, phi công lập chiến công bắn rơi B-52 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972.

Chương trình nghệ thuật đời sống văn hóa Sở Văn hóa ngày Giải phóng miền Nam
