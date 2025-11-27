Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm hỏi, động viện Trung tá Nguyễn Quang Minh

Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 19, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã bị thương khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lũ lụt.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Quang Minh.

Khoảng 13 giờ 10 chiều 25-11, xe chữa cháy của tổ công tác Công an TPHCM đậu sát lề phải tại Quốc lộ 1A, thôn Xuân Liêu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ vệ sinh nhà dân và tặng quà cứu trợ.

Lúc này, một xe container bất ngờ mất lái, tài xế lách xe qua phải lao lên lề giữa xe chữa cháy và nhà dân, tông ngã cột đèn chiếu sáng bằng thép, đè lên người Trung tá Minh.

Vụ việc khiến Trung tá Minh bị đa chấn thương.

Tối 26-11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Quang Minh đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.