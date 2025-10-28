Đến cuối năm, Cần Thơ còn bao nhiêu đợt triều cường gây ngập lụt?

Ngày 28-10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết từ đây đến cuối năm, trên địa bàn thành phố còn từ 2-3 đợt triều cường với mực nước cao.

Trong đó, đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch có mực nước cao hơn mực nước triều cường rằm tháng 8 âm lịch vừa qua, sẽ gây ngập lụt trên diện rộng.

Đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch gây ngập nhiều nơi ở TP Cần Thơ

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, nhận định: "Sau thời gian trên, thành phố còn 1-2 đợt triều cường nữa kết hợp với gió mùa Đông Bắc gây mực nước dâng cao bất thường. Việc này sẽ ngập lụt cục bộ khu vực trung tâm thành phố, phường Ngã Bảy, Quốc lộ 1A và vùng ngoài đê bao khu vực ven sông Hậu".

Trong khi đó, theo dự báo của Viện Kỹ thuật Biển, từ ngày 1 đến ngày 15-11, mực nước tại nhiều trạm ĐBSCL và Đông Nam Bộ vượt các mức báo động I, II, III trong nhiều ngày, xảy ra ở nhiều nơi như: TP HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau.

Đặc biệt, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông MêKông đổ về đang tăng nhanh kết hợp với triều cường có khả năng gây ngập nhiều nơi.

Cơ quan chuyên môn đề nghị các địa phương cần thông tin cho người dân về thời gian triều cường và nguy cơ ngập, hướng dẫn biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại

Do đó, Viện Kỹ thuật Biển khuyến nghị trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 12-11, các địa phương thuộc 2 vùng trên nên lưu ý trong việc vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, cống, đê để phòng, chống ngập úng theo các cấp báo động.

Đồng thời, thông tin cho người dân về thời gian triều cường và nguy cơ ngập, hướng dẫn biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại.