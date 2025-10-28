HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Đến cuối năm, Cần Thơ còn bao nhiêu đợt triều cường gây ngập lụt?

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Cơ quan chuyên môn đề nghị các địa phương cần thông tin cho người dân về thời gian triều cường, hướng dẫn biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại.

Ngày 28-10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết từ đây đến cuối năm, trên địa bàn thành phố còn từ 2-3 đợt triều cường với mực nước cao.

Trong đó, đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch có mực nước cao hơn mực nước triều cường rằm tháng 8 âm lịch vừa qua, sẽ gây ngập lụt trên diện rộng.

Cần Thơ còn bao nhiêu đợt triều cường gây ngập lụt vào cuối năm? - Ảnh 1.

Đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch gây ngập nhiều nơi ở TP Cần Thơ

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, nhận định: "Sau thời gian trên, thành phố còn 1-2 đợt triều cường nữa kết hợp với gió mùa Đông Bắc gây mực nước dâng cao bất thường. Việc này sẽ ngập lụt cục bộ khu vực trung tâm thành phố, phường Ngã Bảy, Quốc lộ 1A và vùng ngoài đê bao khu vực ven sông Hậu".

Trong khi đó, theo dự báo của Viện Kỹ thuật Biển, từ ngày 1 đến ngày 15-11, mực nước tại nhiều trạm ĐBSCL và Đông Nam Bộ vượt các mức báo động I, II, III trong nhiều ngày, xảy ra ở nhiều nơi như: TP HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau.

Đặc biệt, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông MêKông đổ về đang tăng nhanh kết hợp với triều cường có khả năng gây ngập nhiều nơi.

Cần Thơ còn bao nhiêu đợt triều cường gây ngập lụt vào cuối năm? - Ảnh 2.

Cơ quan chuyên môn đề nghị các địa phương cần thông tin cho người dân về thời gian triều cường và nguy cơ ngập, hướng dẫn biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại

Do đó, Viện Kỹ thuật Biển khuyến nghị trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 12-11, các địa phương thuộc 2 vùng trên nên lưu ý trong việc vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, cống, đê để phòng, chống ngập úng theo các cấp báo động.

Đồng thời, thông tin cho người dân về thời gian triều cường và nguy cơ ngập, hướng dẫn biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Triều cường vượt mức lịch sử nhiều nơi ở Nam Bộ: Nguyên nhân từ đâu?

Triều cường vượt mức lịch sử nhiều nơi ở Nam Bộ: Nguyên nhân từ đâu?

(NLĐO) - Triều cường ở Nam Bộ dâng cao, nhiều nơi vượt mức lịch sử trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, do những nguyên nhân khác nhau giữa các vùng

CLIP: Triều cường dâng cao, khu vực cầu Rạch Chiếc ngập sâu, kẹt xe nghiêm trọng

(NLĐO) - Tối 23-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP HCM bị ngập nặng, đặc biệt là đoạn qua cầu Rạch Chiếc

2 yếu tố "gối đầu" khiến triều cường ở Cần Thơ vượt mức lịch sử của năm 2022

(NLĐO) - Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong 1, 2 ngày tới trước khi bắt đầu xuống dần trong khoảng 3 – 4 ngày tiếp theo.

ĐBSCL triều cường Cần Thơ
