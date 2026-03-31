Quốc tế

Đến lượt Ý "lắc đầu" với máy bay quân sự Mỹ tham chiến ở Trung Đông

Thu Hương

(NLĐO) - Ý vừa từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Sicily do vi phạm quy trình phối hợp và không nằm trong thỏa thuận quốc phòng.

Theo hãng tin ANSA, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã bác bỏ yêu cầu của phía Mỹ về việc sử dụng Trạm Không quân Hải quân Sigonella làm điểm dừng chân cho các chuyến bay hướng tới Trung Đông. 

Quyết định này được đưa ra sau khi giới chức Ý phát hiện kế hoạch bay của Mỹ không được điều phối hay xin phép trước thông qua các kênh quân sự hoặc chính phủ theo đúng thủ tục tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, các báo cáo cho biết chi tiết lộ trình chỉ được phía Mỹ chia sẻ khi máy bay đã thực hiện hành trình. Sau khi kiểm tra, phía Ý xác định các hoạt động này nằm ngoài khuôn khổ hậu cần định kỳ được quy định trong hiệp định quốc phòng song phương. 

Nằm tại đảo Sicily, căn cứ Sigonella đóng vai trò là trung tâm chiến lược cho các hoạt động của NATO và Mỹ tại Địa Trung Hải, khiến việc tiếp cận cơ sở này trở nên đặc biệt nhạy cảm trong các giai đoạn leo thang xung đột khu vực.

Italy chặn Mỹ sử dụng căn cứ Sigonella cho các chuyến bay tới Trung Đông - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Yonhap News.

Hôm 30-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Washington sẽ đánh giá lại toàn bộ vai trò của NATO sau khi chiến dịch kết thúc. Ông Rubio nhấn mạnh: "Nếu các thành viên NATO không cho sử dụng căn cứ khi chúng tôi cần, đó không phải là một thỏa thuận tốt". 

Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích đích danh Tây Ban Nha và các đồng minh khác vì đã ngăn cản quyền tài phán không phận, đồng thời nhắc lại việc các nước NATO từ chối điều tàu chiến đến eo biển Hormuz.

Trước đó, vào hôm 27-3, Tổng thống Donald Trump cũng từng ám chỉ khả năng rút khỏi liên minh. Ông Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chi hàng trăm tỉ USD mỗi năm cho NATO và "có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu rút lui", đồng thời cho biết dựa trên hành vi của các đồng minh, Mỹ "không cần phải đứng về phía họ".

VIDEO: Mỹ trút bom xuyên phá hạng nặng xuống Iran, nổ dây chuyền dữ dội

