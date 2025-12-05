HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đèo Prenn Đà Lạt sạt lở ảnh hưởng thế nào đến giá rau củ ở TPHCM?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Sức mua yếu, nhiều loại rau giảm giá mạnh khi người tiêu dùng điều chỉnh chi tiêu

Ngày 5-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) cho biết dù đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng) sạt lở nhưng tài xế vẫn có đường vòng đưa hàng về TPHCM để không làm gián đoạn nguồn cung. 

TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận đêm 4-12, rạng sáng hôm nay, lượng hàng về chợ 1.977 tấn, giảm 5% so với đầu tuần.

Về giá cả, ghi nhận có 41 mặt hàng giảm giá. Như thịt heo cốt lết, từ 67.000 đồng/kg xuống 65.000 đồng/kg; dưa leo từ 18.000 đồng/kg xuống 8.000 đồng/kg; đậu bún (đậu đũa) từ 18.000 đồng/kg xuống 10.000 đồng/kg; khổ qua từ 22.000 đồng/kg xuống 13.000 đồng/kg; bầu từ 12.000 đồng/kg xuống 8.000 đồng/kg.

- Ảnh 2.

Giá rau hạ nhiệt do sức mua yếu

Có 25 mặt hàng tăng giá, nhiều nhất là ớt sừng, từ 60.000 đồng/kg lên 90.000 đồng/kg; ớt hiểm từ 85.000 đồng/kg lên 120.000 đồng/kg; nấm rơm đen từ 70.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg, cải thảo từ 14.000 đồng/kg lên 16.000 đồng/kg.

Có 43 mặt hàng đứng giá như: khoai lang đỏ 11.000 đồng/kg, bắp cải 20.000 đồng/kg; khoai tây Trung Quốc 12.000 đồng/kg; cải sậy Đà Lạt 13.000 đồng/kg,…

Ông Nguyễn Minh Đức, chuyên kinh doanh rau củ Đà Lạt ở chợ đầu mối Thủ Đức, cho hay lượng hàng về chợ hôm nay ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết, giao thông, giá rau Đà Lạt tăng nên khi đưa về chợ rất khó bán.

Trong khi nhiều loại rau miền Tây giá xuống dưới 10.000 đồng/kg.

Ông Lưu Lập Đức, Giám đốc Công ty TNHH Agri Đức Tiến (Lâm Đồng), chuyên rau ôn đới cho hay giá rau củ hạ nhiệt chủ yếu do sức mua đang yếu. Khi một mặt hàng có giá cao, người tiêu dùng mua ít lại hoặc chuyển sang loại rau thay thế có giá rẻ hơn.

    Thông báo