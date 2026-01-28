HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

ĐHQG TPHCM ra mắt Hội đồng Cố vấn Đổi mới sáng tạo

Huy Lân

(NLĐO) - ĐHQG TPHCM ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược và Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác “3 Nhà”, kết nối nghiên cứu với thị trường.

Chiều 28-1, ĐHQG TPHCM chính thức ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM.

4 nhóm nhiệm vụ của Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo

Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời hiện thực hóa mô hình hợp tác "3 Nhà" gồm Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp.

ĐHQG TPHCM ra mắt Hội đồng Cố vấn Đổi mới sáng tạo - Ảnh 1.

Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo ra mắt

Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo gồm 13 thành viên sáng lập là các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành.

Hội đồng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tư vấn chiến lược, đồng hành cùng ĐHQG TPHCM trong việc hoạch định các định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở tầm trung và dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển của ĐHQG TPHCM, TPHCM và quốc gia.

Theo đó, Hội đồng đảm nhiệm 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tham mưu và tư vấn chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, tư vấn thiết kế kiến trúc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mô hình liên kết "3 Nhà".

Thứ ba, góp ý, phản biện các chủ trương, đề án, dự án lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khi được lãnh đạo ĐHQG TPHCM yêu cầu.

Thứ tư, góp phần nâng tầm thương hiệu và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của ĐHQG TPHCM trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM vận hành

Song song với việc ra mắt Hội đồng, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM cũng chính thức đi vào vận hành. Trung tâm giữ vai trò đầu mối kết nối, tổ chức và thúc đẩy các hoạt động nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường.

Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là điều phối các không gian làm việc chung, tổ chức các chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trung tâm được vận hành dưới sự phụ trách trực tiếp của GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM.

ĐHQG TPHCM xác lập tầm nhìn xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo trở thành hạt nhân điều phối, góp phần tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, đồng thời hình thành phương thức đặt hàng và triển khai khoa học công nghệ linh hoạt. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ của TPHCM mà còn của khu vực và vươn tầm quốc tế.

Tại lễ ra mắt, ĐHQG TPHCM đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đối tác. Đáng chú ý, ĐHQG TPHCM và TPHCM ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững của thành phố.

Theo thỏa thuận, TPHCM đặt hàng ĐHQG TPHCM đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, công nghệ số (AI, IoT, Blockchain), khoa học cơ bản (STEM), đường sắt đô thị và nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, ĐHQG TPHCM sẽ chủ trì nghiên cứu các công nghệ lõi phục vụ phát triển kinh tế số, tham gia xây dựng các khu thử nghiệm công nghệ (sandbox) hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp. Hai bên cũng thống nhất phát triển Khu đô thị ĐHQG TPHCM theo hướng đô thị thông minh và xây dựng Trung tâm tính toán tốc độ cao, tạo nền tảng hạ tầng số cho nghiên cứu và đào tạo.

Ngoài ra, ĐHQG TPHCM còn ký hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Real-Time Robotics Việt Nam, Việt Nam Food, Sunwah… nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác đổi mới sáng tạo.

Tin liên quan

ĐHQG TPHCM thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, mở ra bước ngoặt mới

ĐHQG TPHCM thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, mở ra bước ngoặt mới

(NLĐO)- ĐHQG HCM thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, hướng đến vai trò hạt nhân kết nối “ba nhà”, thúc đẩy chuyển giao tri thức và khởi nghiệp phía Nam

ĐHQG TP HCM và NVIDIA ra mắt học bổng Jensen Huang 1 triệu USD

(NLĐO)- ĐHQG TP HCM phối hợp NVIDIA triển khai học bổng Jensen Huang trị giá 1 triệu USD, hỗ trợ sinh viên xuất sắc phát triển kỹ năng và nghiên cứu AI.

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư

(NLĐO) - Trong số 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, ĐHQG TP HCM có có 51 ứng viên.

chuyên gia kinh tế nhà khoa học Phát triển Khoa học công nghệ trung tâm đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM Hội đồng Cố vấn chiến lược
Lên đầu Top

