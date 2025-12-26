HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai: Uy tín, vị thế quốc tế của ĐHQG TPHCM tiếp tục được khẳng định

Huy Lân

(NLĐO)- Năm 2025, ĐHQG TPHCM tiếp tục giữ vị thế tiên phong khi dẫn đầu cả nước về kiểm định quốc tế với 174 chương trình.

Ngày 26-12, ĐHQG TPHCM tổ chức hội nghị thường niên năm 2025 đánh giá kết quả hoạt động trong năm qua.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho biết trong bối cảnh cả nước đang huy động tổng lực cho các đột phá về phát triển GD-ĐT, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ĐHQG TPHCM tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam. Đồng thời, đơn vị đồng hành cùng TPHCM và khu vực trong quyết tâm thực hiện các mục tiêu trung hạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong lĩnh vực đào tạo, ĐHQG TPHCM đã mở mới 16 ngành đào tạo, trong đó có 3 ngành liên ngành, liên trường. Các chương trình đào tạo tiếp tục được phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu chiến lược của đất nước, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn và đường sắt.

Uy tín và vị thế quốc tế của ĐHQG TPHCM tiếp tục được khẳng định khi trường tăng hơn 100 bậc so với năm trước trên các bảng xếp hạng ĐH uy tín và hiện nằm trong nhóm 801–850 thế giới và xếp thứ 175 tại châu Á.

Có gì trong thông điệp của Giám đốc ĐHQG TPHCM? - Ảnh 1.

GS- TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, ĐHQG TPHCM tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về kiểm định quốc tế với tổng cộng 174 chương trình đào tạo được công nhận. Nhiều đề án mang tính đột phá đang được xây dựng và triển khai theo hướng đào tạo tài năng, liên thông đại học - thạc sĩ - tiến sĩ, gắn chặt với học tập trải nghiệm, học qua nghiên cứu và thực tiễn.

Thông qua các mô hình này, ĐHQG TPHCM hướng đến hình thành đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao, có năng lực dẫn dắt và đổi mới sáng tạo. Song song đó, nhà trường tiếp tục hoàn thiện các chính sách mang tính đột phá như tín dụng cho người học, miễn học phí và cấp học bổng cho nghiên cứu sinh.

Ở lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, toàn hệ thống ĐHQG TPHCM có hơn 3.288 bài báo quốc tế được công bố trên cơ sở dữ liệu Scopus. ĐHQG TPHCM cũng đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn mô hình liên kết "3 Nhà", đồng thời ký kết 104 thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp.

Công tác thu hút nhân tài tiếp tục được đẩy mạnh thông qua chương trình VNU350, quy tụ 44 nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành và 58 giáo sư thỉnh giảng đến từ nhiều trường ĐH danh tiếng trên thế giới như ĐH Oxford, Trường Y Harvard, ĐH Quốc gia Singapore.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển với tốc độ chưa từng có, mâu thuẫn giữa nhịp đổi mới của xã hội và cấu trúc truyền thống của giáo dục ĐH ngày càng bộc lộ rõ. Điều này đặt ra yêu cầu phải xác định lại những giá trị cốt lõi không thể bị thay thế, trong đó đổi mới sáng tạo chính là câu trả lời then chốt.

Về định hướng năm tới, ĐHQG TP HCM sẽ tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác "3 Nhà" nhằm chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành ứng dụng thực tiễn, huy động hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Trọng tâm ưu tiên là phát triển các lĩnh vực khoa học cơ bản gắn với công nghệ chiến lược, qua đó đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa và tạo ra các sản phẩm khoa học – công nghệ có tầm vóc.



