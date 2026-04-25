Kinh tế

Đi một chuyến xe công nghệ, người dùng phải trả bao nhiêu loại phí?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Với một cuốc xe công nghệ, ngoài giá cước tính trên từng km sử dụng, người dùng còn phải thanh toán thêm hàng loạt loại phí, phụ phí khác

Hôm 23-4, Grab bất ngờ thông báo điều chỉnh tăng phí nền tảng từ ngày 28-4 thêm 1.000-5.000 đồng cho mỗi cuốc xe, tùy theo từng loại dịch vụ trên ứng dụng.

Theo đó, với dịch vụ GrabBike, phí nền tảng điều chỉnh lên mức 3.000 đồng/cuốc.

Với nhóm dịch vụ 4 bánh, không gồm GrabTaxi, phí nền tảng được áp dụng từ 5.000-19.000 đồng, tùy khu vực đón khách và quãng đường di chuyển.

Ở mảng giao hàng, Grab áp dụng phí dịch vụ cộng thêm với GrabExpress, dao động 4.000 - 11.000 đồng tùy loại hình người dùng lựa chọn.

Với GrabFood và GrabMart, phí dịch vụ ở mức 4.000 hoặc 6.000 đồng, tùy mô hình hợp tác của đối tác.

So với biểu phí từng được công bố trước đó, nhiều khoản đã được điều chỉnh tăng. Cụ thể, phí nền tảng GrabBike trước đây là 2.000 đồng/cuốc, còn với dịch vụ 4 bánh là 4.000-14.000 đồng tùy khu vực đón.

Phí dịch vụ cộng thêm của GrabExpress trước đó ở mức 3.000-10.000 đồng. Với GrabFood và GrabMart, phí dịch vụ từng được áp dụng ở mức 3.000 hoặc 6.000 đồng/đơn.

Lý giải việc tăng phí, Grab cho biết khoản thu thêm được dùng để duy trì vận hành nền tảng, cải tiến kỹ thuật, bổ sung tính năng, triển khai ưu đãi và nâng trải nghiệm cho cả người dùng lẫn đối tác tài xế.

Doanh nghiệp này cũng cho biết việc điều chỉnh phí giúp tăng nguồn lực cho các chương trình hỗ trợ tài xế trên toàn quốc.

Thông tin từ các hãng xe công nghệ cho biết "phí nền tảng" là khoản phí cố định được thu trên mỗi chuyến đi, nhằm duy trì hệ thống vận hành, nâng cấp công nghệ và bổ sung các tính năng an toàn cho người dùng. Nhiều nền tảng gọi xe và cả sàn thương mại điện tử cũng thu thêm khoản phí này dưới các tên gọi khác nhau, song cách tính không giống nhau.

Be là một trong những ứng dụng đã thu phí nền tảng từ năm 2020 trên nhiều dịch vụ như beBike, beCar, beDelivery hay đi chợ hộ.

Khoản phí này được tính theo tỉ lệ trên tổng số tiền khách thanh toán và thường gộp vào giá cước, thay vì tách riêng thành một dòng phí độc lập. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố rõ có điều chỉnh tăng gần đây hay không.

Theo Luật Giá, giá cước vận tải do thị trường quyết định. Tuy nhiên, các đơn vị cung cấp dịch vụ phải thực hiện niêm yết, công khai thông tin về giá và phụ phí một cách minh bạch. Trường hợp niêm yết không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng có thể bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng.

Đại diện Be Group cho biết "phí sử dụng ứng dụng" là khoản thu phục vụ vận hành nền tảng, chăm sóc khách hàng và phát triển các tính năng, ưu đãi nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng và đối tác tài xế. 

Theo doanh nghiệp này, toàn bộ chi phí đã được tích hợp trực tiếp vào giá cước hiển thị ngay từ đầu, cùng với thuế giá trị gia tăng theo quy định. Hiện tại, Be chưa có sự thay đổi về cấu trúc các khoản phí đang áp dụng.

Bên cạnh đó, các nền tảng gọi xe còn áp dụng nhiều loại phụ phí khác như phụ phí thời tiết (mưa, nắng nóng), phụ phí ban đêm, phí bảo hiểm chuyến đi, phí trung hòa carbon, phí đơn hàng nhỏ, phí hủy chuyến, phí chờ lâu và phí kẹt xe… Các khoản phụ phí này dao động từ 5.000-20.000 đồng/chuyến, tùy từng điều kiện cụ thể.

Chuyên gia thị trường Trần Anh Tuấn cho rằng việc các nền tảng gọi xe đưa ra quá nhiều loại phí và phụ phí đang gây nhiễu thông tin, khiến người dùng khó nắm rõ cấu trúc giá. 

"Nhiều khách hàng thực tế không biết cụ thể mình đang trả những khoản phí nào, mà chỉ nhìn thấy tổng giá cước cuối cùng. Nếu các khoản phí được tách bạch rõ ràng thay vì "gộp chung" vào giá cước, người dùng có thể phản ứng mạnh và cân nhắc lựa chọn các nền tảng có mức phí hợp lý hơn" - ông Tuấn nhận định.

Do đó, ông Tuấn đề nghị cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý nhằm bảo đảm tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

