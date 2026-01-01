HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Đi nhậu khai Xuân, nam thợ hồ bị phạt 9 triệu đồng

Anh Vũ

(NLĐO) - Trong ngày đầu năm 2026, CSGT xử phạt nhiều người đi nhậu từ buổi trưa.

CLIP: Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 1-1, trong ngày Tết Dương lịch 2026, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Đi nhậu trong ngày đầu năm mới, nam thợ hồ ở bị phạt 9 triệu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn T. bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

Lúc 15 giờ, tổ công tác tuần tra trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Tăng Nhơn Phú thì phát hiện ông Nguyễn Văn T., 54 tuổi, lái xe máy loạng choạng. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện ông T. vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung là 0,450 mg/l khí thở. Với vi phạm này, ông T. sẽ bị phạt tiền 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Ông T. cho biết hôm nay nghỉ 1 ngày nên qua nhà trọ bạn (cùng làm nghề thợ hồ) nhậu từ trưa. Do ở trọ gần chỗ nhậu khoảng 2 km nên ông nghĩ chạy về chẳng sao.

"Lỡ vi phạm rồi thì tôi chịu phạt theo quy định. Ngày thường tôi ít nhậu lắm, do hôm nay lễ Tết nên mới uống" - ông T. phân trần.

Đi nhậu trong ngày đầu năm mới, nam thợ hồ ở bị phạt 9 triệu - Ảnh 2.

CSGT lập biên bản đối với ông ông Nguyễn Văn T.

Trước đó, lúc 14 giờ, tổ công tác cũng phát hiện người đàn ông tên Nam có nồng độ cồn 0,244 mg/l khí thở ở Tỉnh lộ 743.

Phân trần với CSGT, anh Nam cho biết trưa nay có đi đám cưới nên uống 4-5 lon. Ra về thì bị CSGT phát hiện.

Với mức cồn này, anh Nam sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chiều cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

CSGT tước giấy phép lái xe vi phạm nồng độ cồn tết dương lịch phạt
