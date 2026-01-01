TPHCM: Tra cứu 135 phương tiện bị phạt nguội do dừng, đỗ sai quy định

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, tình trạng ô tô dừng, đỗ tại các vị trí cấm như lòng đường hẹp, ngã ba, ngã tư, trước cổng trường học, bệnh viện, khu dân cư hoặc khu vực có biển báo cấm xảy ra thường xuyên và bị người dân phản ánh.

Ô tô dừng đỗ sai quy định ở TPHCM.

Vừa qua, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường ghi hình ô tô vi phạm dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông. Từ ngày 29-11-2025 đến ngày 15-12-2025, lực lượng chức năng đã ghi nhận 135 ô tô vi phạm.

Tra cứu tại đây:

Đề nghị chủ xe bị phạt nguội đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, Đội CSGT Hàng Xanh cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an địa phương xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, để xe lấn chiếm vỉa hè, lề đường… gây mất an toàn giao thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách.