Cuộc thi viết về chủ quyền quốc gia: "Địa chỉ đỏ" trên đảo Thổ Châu

Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp đến thăm đảo Thổ Châu (hay còn gọi là Thổ Chu; xã Thổ Châu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), hòn đảo xinh đẹp của vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Đó là chuyến về nguồn ý nghĩa để đến với "địa chỉ đỏ" - Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Thổ Châu là đảo lớn nhất trong 8 hòn đảo thuộc quần đảo Thổ Châu, là nơi giải phóng muộn nhất trong cả nước. Nơi đây có một ngôi đền đặc biệt, gắn liền với câu chuyện lịch sử bi tráng ở xã biên giới hải đảo này. Một ngày đầu tháng 5-1975, khi Việt Nam vừa bước vào ngày hòa bình thống nhất đầu tiên, những chiếc tàu chở quân Khmer Đỏ đã ập lên đảo, chiếm đóng. Chúng đã sát hại hơn 500 người dân vô tội. Để ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các chiến sĩ quân đội đã hy sinh và đồng bào bị sát hại, năm 2011, đền Thổ Châu được xây dựng trên đảo này.

Dưới tán cây bàng, cây phong ba, đền Thổ Châu uy nghi giữa bốn bề sóng nước. Đền được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống với mái ngói đỏ tươi, mái chìa uốn cong mềm mại, cách điệu tạo hình con thuyền. Trên đỉnh khắc hình tượng rồng theo lối kiến trúc phương Đông.

Mỗi năm có hàng ngàn lượt người dân, du khách đến Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Thổ Châu để thăm viếng, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ

Bên trong đền Thổ Châu là Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng Bác Hồ đúc bằng đồng, đặt trang trọng giữa gian chính. Hai bên là hai con chim phượng tạo nên không gian trang nhã cùng các tủ trưng bày ảnh, tư liệu về Bác Hồ, hoạt động đấu tranh của các lực lượng vũ trang, bộ đội Hải quân, quần chúng nhân dân.

Mỗi năm, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đón hàng ngàn lượt người đến thăm viếng, dâng hương tưởng nhớ. Không chỉ có cán bộ, chiến sĩ trên đảo, rất nhiều ngư dân đánh bắt cá trong khu vực cũng thường xuyên đến thăm nhà tưởng niệm, từ đó nhận thức sâu sắc hơn về việc bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên đảo Thổ Châu có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo này. Từ lâu, nhà tưởng niệm đã trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho quân và dân đang sinh sống, công tác trên đảo và du khách. Vào những ngày trọng đại của đất nước hay mỗi dịp lễ, Tết, đặc biệt kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), nhiều người dân lại tề tựu về đây để thăm viếng, dâng hương tưởng nhớ Bác. Mỗi lần lập công, các chiến sĩ trên đảo Thổ Châu cũng đến đây để báo công với Người.

Giữa đảo Thổ Châu muôn trùng sóng gió, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm tựa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Những lời căn dặn quý báu của Bác được lưu giữ trong không gian văn hóa, "địa chỉ đỏ" này, trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ quyết tâm canh giữ vùng biển đảo, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc; nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm việc theo gương Bác.

Đền Thổ Châu được xây dựng năm 2011 để ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các chiến sĩ quân đội đã hy sinh và hơn 500 người dân vô tội bị quân Khmer Đỏ giết hại

Khi được nghe kể, được ngắm những hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hết lòng vì dân, vì nước, đã khơi dậy trong tôi lòng yêu nước, tôn kính lãnh tụ. Đặc biệt đọc lời căn dặn của Bác trên bức tường: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó", mới thấy tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ về biển, đảo.

Căn dặn của Bác vừa là lời chỉ bảo ân tình, sâu sắc, vừa là mệnh lệnh thiêng liêng, trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong xác định nhiệm vụ và hành động của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Khắc ghi lời dạy quý báu của Người, quân và dân Thổ Châu phát huy truyền thống cách mạng, anh dũng đấu tranh, bảo vệ đảo. Một trong những sự kiện lịch sử quan trọng là ngày 27-5-1975, bộ đội ta giải phóng hoàn toàn đảo Thổ Châu, đánh bật quân Khmer Đỏ do Pol Pot - Ieng Sary cầm đầu ra khỏi lãnh thổ.

Ngày nay, các đơn vị đứng chân trên đảo Thổ Châu luôn ra sức giữ gìn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đảo. Đó là Trạm Radar 610 thuộc Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân; Trạm Hải đăng thuộc Bộ Giao thông Vận tải; Đài Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trung đoàn 152 thuộc Quân khu 9; Đồn Biên phòng Thổ Châu thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang; Lữ đoàn Công binh 25 thuộc Quân khu 9; Trạm Cảnh sát biển thuộc Vùng Cảnh sát biển 4.

Các đơn vị lực lượng vũ trang cùng với nhân dân xã đảo Thổ Châu luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở biển đảo. Trong những năm qua, tình hình quốc phòng, an ninh trên đảo Thổ Châu luôn được giữ vững và ổn định, giúp người dân an tâm bám biển.

Thổ Châu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng, là cửa ngõ giao thương với nước bạn Campuchia. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chủ trương, chính sách tập trung mọi nguồn lực củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh.