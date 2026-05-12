Tại báo cáo Chỉ số hài lòng (SIPAS) của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 vừa được Bộ Nội vụ công bố, đã nêu rõ kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính, Bộ phận một cửa.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đông Hải (TP Hải Phòng). Ảnh: Trọng Đức

Theo Bộ Nội vụ, sự hài lòng của người dân đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính, Bộ phận một cửa được đo lường trên 3 nội dung: Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng người dân; công chức hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu, đầy đủ, giúp người dân có thể hoàn thiện hồ sơ sau 1 lần hướng dẫn; công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Năm 2025, mức độ hài lòng của người dân đối với việc công chức Bộ phận một cửa có thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng là 83,53%; đối với việc công chức Bộ phận một cửa hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu, đầy đủ, giúp người dân có thể hoàn thành hồ sơ sau một lần hướng dẫn là 83,49%; đối với việc công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết TTHC là 82,72%.

Theo công bố của Bộ Nội vụ, mức độ hài lòng của người dân đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa nói chung trong cả nước là 83,25%.

Qua kết quả khảo sát, báo cáo cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với 3 nội dung đo lường về công chức Bộ phận một cửa năm 2025 đều giảm so với năm 2024.

Đáng quan tâm là mức độ hài lòng của người dân đối với việc công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết TTHC giảm gần 2% so với năm 2024 và đồng thời cũng thấp hơn năm 2023.

Mức độ hài lòng của người dân đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa nói chung trong cả nước năm 2025 thấp hơn 0,98% so với năm 2024; cao hơn 0,13% so với năm 2023.

Người dân được khảo sát của 34 tỉnh, thành phố hài lòng đối với 3 nội dung đo lường về công chức trực tiếp giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa ở mức dao động trong khoảng 76,63% - 92,21%.

Người dân của 34 tỉnh, thành phố hài lòng đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa nói chung dao động trong khoảng từ 77% - 91,86%, với sự chênh lệch giữa tỉnh, thành phố cao nhất và tỉnh, thành phố thấp nhất là 14,86%.

Theo kết quả được công bố, 3 tỉnh, thành phố có mức độ hài lòng đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc tại Bộ phận một cửa nói chung cao nhất cả nước là Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai; 3 tỉnh thấp nhất là Lai Châu, Bắc Ninh, Cao Bằng.

Đối với mức độ hài lòng về việc công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng người dân năm 2025, TP Hải Phòng dẫn đầu với chỉ số 92,21%, xếp ở vị trí phía sau là Quảng Ninh với 88,36%.

Kết quả đo lường năm 2025 cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với việc kết quả dịch vụ được trả đúng hẹn là 82,62%; đối với việc kết quả dịch vụ có thông tin đầy đủ, chính xác là 83,24%; đối với việc kết quả dịch vụ đảm bảo tính công bằng là 83,12%. Mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả dịch vụ nói chung trong cả nước là 84,27%.

So sánh giữa 34 tỉnh, thành phố năm 2025, có thể thấy mức độ hài lòng của người dân đối với 3 nội dung đo lường về kết quả dịch vụ dao động trong khoảng 76,66% - 90,66%; đối với kết quả dịch vụ nói chung dao động trong khoảng 77,29% - 90,61%.

Sự chênh lệch về mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả dịch vụ nói chung giữa tỉnh, thành phố cao nhất và tỉnh, thành phố thấp nhất là 13,32%. Trong đó, 3 tỉnh, thành phố có mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả dịch vụ hành chính công nói chung cao nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai và 3 tỉnh thấp nhất là Lai Châu, Bắc Ninh, Quảng Trị.