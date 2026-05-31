AI 365

“Điểm chạm số 2026” có gì khiến người dân ùn ùn trải nghiệm?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Không gian ngày hội được phân thành 5 trạm trải nghiệm số, thu hút hàng ngàn người dân tham quan, trải nghiệm.

Ngày 31-5, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và Thành Đoàn TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn mang tên: Ngày hội "Điểm chạm số 2026" - Tập huấn kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI) và phổ cập chữ ký số toàn dân.

Sự kiện diễn ra tại Công viên Văn Lang (số 238 đường An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM). Đây là chuỗi hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn TPHCM.

Không gian ngày hội được phân thành 5 trạm trải nghiệm số: trạm "Công dân số"; trạm "Đảng viên số"; trạm "Kinh tế số và hộ kinh doanh"; trạm "Kỹ năng số cơ bản"; trạm "Chữ ký số".

Ngày hội Điểm chạm số 2026 - Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo các đơn vị khai mạc ngày hội

Trong đó, trạm "Công dân số" hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, tích hợp "Số sức khỏe điện tử", tra cứu ứng dụng VssID và nộp hồ sơ qua ứng dụng công dân số thành phố.

Trạm cũng tổ chức xác thực, cấp phát chữ ký số công cộng miễn phí, hỗ trợ hiện diện trực tuyến với tên miền ".vn" và thực hiện thăm khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Tại trạm "Đảng viên số" hỗ trợ trực tiếp cho các thế hệ Đảng viên tiếp cận và cài đặt ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

Đồng thời, hướng dẫn số hóa quy trình nghiệp vụ chuyển sinh hoạt Đảng, trích nộp Đảng phí trực tuyến không dùng tiền mặt và ứng dụng họp trực tuyến bảo mật trong sinh hoạt Chi bộ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thông tin.

Ngày hội Điểm chạm số 2026 - Ảnh 2.

Đông đảo người dân tham quan và trải nghiệm tại ngày hội

Còn tại trạm "Kinh tế số và hộ kinh doanh", người dân được hướng dẫn cài đặt eTax Mobile để nộp thuế điện tử, tiếp cận giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trải nghiệm phần mềm kế toán và bán hàng (MISA, Hilo, Sapo, KiotViet...).

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp phổ cập kỹ năng số cơ bản, ngày hội "Điểm chạm số 2026" tạo bước đi tiên phong trong việc định hình kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn đời sống hằng ngày của người dân.

Điểm nhấn mang tính đột phá của ngày hội năm nay là sự cộng hưởng chặt chẽ giữa chiến dịch tình nguyện "Mùa hè số" với thực tiễn vận hành của mô hình chính quyền 2 cấp sau sáp nhập địa giới hành chính.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát huy tối đa sức mạnh xung kích của thế hệ trẻ trong vai trò 'cánh tay nối dài' giúp tối ưu hóa hiệu lực quản trị công, chuyển hóa các quyết sách lớn của thành phố thành những "điểm chạm" trực quan, đi sâu vào từng hộ gia đình và phục vụ trực tiếp cho đời sống của mỗi người dân.


VNPT giải bài toán thực tế trong chuyển đổi số

VNPT có 7 sản phẩm và nền tảng công nghệ được vinh danh ở nhiều nhóm lĩnh vực từ Cloud chủ quyền, bệnh án điện tử đến nền tảng cho hộ kinh doanh cá thể.

Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA về chuyển đổi số

(NLĐO)- Hiệp hội Di động Toàn cầu vinh danh Việt Nam với Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026.

TPHCM tập huấn chuyển đổi số cho hơn 700 cán bộ

(NLĐO) - Phần học lý thuyết diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM, nội dung thực hành được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung.

