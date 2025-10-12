HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Điểm danh cung hoàng đạo may mắn nhất tuần

Huệ Bình tổng hợp (theo Astrosofa, Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương, Kim Ngưu, Bọ Cạp lần lượt gặp may mắn trong sự nghiệp, tình duyên, tài chính.

Hãy cùng trang Astrosofa và tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 13-10 đến ngày 19-10.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần mới là thời gian chuyển đổi và điều chỉnh, cũng là cơ hội để Bạch Dương thể hiện sự chuyên nghiệp cùng với khả năng thích ứng.

Trong sự nghiệp, cung hoàng đạo này biểu hiện xuất sắc, đặc biệt khi đối mặt với các dự án mới.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Trong tuần mới, tình yêu của Kim Ngưu cực kỳ thuận lợi.

Về sự nghiệp, hợp tác là chìa khóa thành công của cung hoàng đạo này. Tài chính vững vàng, chi tiêu tăng nhưng chủ yếu là để đầu tư vào việc hợp tác làm ăn hoặc mua sắm những thứ có giá trị lâu dài.

12 cung hoàng đạo tuần mới: Bọ Cạp vững tài chính, Bạch Dương bứt phá sự nghiệp - Ảnh 1.

Hợp tác là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của Kim Ngưu. Ảnh: treowellness.com

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử sẽ trải qua một tuần mới với môi trường năng động nhưng đầy tính cạnh tranh.

Trong sự nghiệp, cạnh tranh là rõ ràng, đòi hỏi Song Tử phải tích cực thể hiện năng lực, lập chiến lược để được công nhận, tránh hành động vội vàng gây tổn hại hình ảnh.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải có thể cảm thấy thiếu nhiệt huyết hoặc dễ dàng bỏ qua các cơ hội xung quanh. Lời khuyên là tập trung vào nhu cầu của bản thân và sắp xếp lại các ưu tiên trong cuộc sống.

Tài chính dễ bị cảm xúc chi phối, dẫn đến tiêu dùng bốc đồng.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử bị phân vân giữa nhiều lựa chọn, khiến việc đưa ra quyết định thực tế trở nên khó khăn.

Cung hoàng đạo này phải ôm đồm nhiều nhiệm vụ hoặc đối mặt với cạnh tranh trong công việc. Về tài chính, cần đặc biệt cảnh giác, tránh xa các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc chi tiêu bốc đồng.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ sẽ trải qua một tuần với nhịp sống ổn định và suôn sẻ. Đây là giai đoạn thích hợp để cung hoàng đạo này tích lũy năng lượng, củng cố nền tảng cho các mối quan hệ cũng như cuộc sống cá nhân.

Xử Nữ có thể nhận được những niềm vui nhỏ bất ngờ như được cấp trên khen ngợi, tìm thấy khoản tiền nhỏ đã quên hoặc được hoàn tiền…

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định trong công việc. Hãy dành thời gian thu thập thông tin, lập chiến lược cẩn thận, tránh hành động vội vàng.

Về tài chính, cung hoàng đạo này hãy đánh giá kỹ lưỡng mọi khoản chi tiêu và đầu tư, tránh thất thoát tiền bạc do tin tưởng người khác quá mức.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp bước vào giai đoạn tập trung mạnh mẽ vào việc tích lũy và củng cố nguồn lực. Đây là tuần mà vận may tài chính của Bọ Cạp đạt mức ổn định và thịnh vượng nhất.

Về sự nghiệp, tuần mới là thời điểm lý tưởng để cung hoàng đạo này tích lũy chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong sự nghiệp, Nhân Mã có thể cảm thấy thất vọng vì những thay đổi hoặc các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Ngoài ra, cung hoàng đạo này dễ gặp áp lực tài chính do các khoản chi tiêu đột xuất.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Về sự nghiệp, áp lực tăng lên buộc Ma Kết phải thích nghi với các quy tắc mới.

Tình hình tiền bạc của cung hoàng đạo này có thể không được dư dả, thoải mái. Vì thế cho nên Ma Kết cần hạn chế chi tiêu không cần thiết và ưu tiên xử lý các khoản chi bắt buộc để duy trì sự ổn định.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình hãy tập trung hoàn toàn vào việc học và trau dồi chuyên môn. Đừng trông chờ thành quả tức thì; những nỗ lực và sự kiên trì hiện tại chính là vốn đầu tư giúp cung hoàng đạo này gặt hái lợi thế cạnh tranh lớn trong tương lai.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư nên tránh để cảm xúc cá nhân làm nhiễu loạn sự tập trung, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Về tài chính, luôn lập kế hoạch chi tiêu và đầu tư rõ ràng trước khi hành động để bảo đảm tiền bạc được ổn định.


Tin liên quan

Nửa cuối năm 2025, 12 cung hoàng đạo nên làm gì để đón may mắn?

Nửa cuối năm 2025, 12 cung hoàng đạo nên làm gì để đón may mắn?

(NLĐO) – Nửa cuối 2025, Song Tử gặp nhiều cơ hội bất ngờ, Bảo Bình có những ý tưởng kiếm tiền độc đáo.

3 con giáp “hút” quý nhân, tiền vào như nước trong tháng này

(NLĐO) - Tháng 8 Âm lịch sẽ là giai đoạn bùng nổ của tài lộc và sự nghiệp của 3 con giáp: Hợi, Tỵ và Dần.

3 con giáp đón “cơn mưa vàng” trong tháng 10

(NLĐO) – Trong tháng 10 Dương lịch, 3 con giáp Dần, Ngọ, Hợi cực kỳ may mắn, đón nhận nhiều vận may tài chính hiếm có.

