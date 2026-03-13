HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thanh Hóa có gần 3 triệu cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu và có gần 3 triệu cử tri sẵn sàng cho ngày hội lớn

Chiều 12-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thanh Hóa có gần 3 triệu cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Triều, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Tuấn Minh

Ông Lê Thanh Triều, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, cho biết Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Qua rà soát, tỉnh Thanh Hóa có gần 3 triệu cử tri đi bầu cử. Thanh Hóa có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 17 đại biểu; 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu 85 đại biểu; 5.807 người ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu 3.484 đại biểu.

Theo ông Triều, công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định.

Cũng theo ông Lê Thanh Triều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh gồm 25 người, do Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban chỉ đạo; thành lập 14 Đoàn giám sát với 71 thành viên do các Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; tổ chức 56 lượt giám sát tại tất cả 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa có gần 3 triệu cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 2.

Ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu tại buổi họp báo thông tin về công tác bầu cử

Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã thành lập 166 Ban chỉ đạo bầu cử với 2.945 thành viên, do Bí thư Đảng ủy các xã, phường làm Trưởng Ban chỉ đạo.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Đến ngày 15-11-2025, tất cả 166 xã, phường đã hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử với 2.742 thành viên, do Chủ tịch UBND cấp xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử, sớm hơn 15 ngày so với quy định (30-11-2025).

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cũng đã thông tin một số thắc mắc của phóng viên liên quan tới công tác bầu cử. Trong đó, có một số băn khoăn như: Ngư dân đang đánh bắt cá trên biển không về địa phương, khách du lịch ngoài tỉnh đang nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch ở Thanh Hóa... sẽ tổ chức bỏ phiếu như thế nào.

Thanh Hóa có gần 3 triệu cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - Ảnh 3.

Người dân tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng cho ngày hội lớn

ông Lê Thanh Triều cho biết ngư dân có thể bầu cử ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam nếu không kịp về địa phương và sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện quyền công dân của mình.

"Đối với ngư dân khai thác thủy sản trên biển, nếu không kịp về địa phương có thể tới các điểm bỏ phiếu nơi gần nhất, trình xác nhận của địa phương nơi cư trú là có thể bỏ phiếu. Còn với khách du lịch, qua rà soát chúng tôi thống kê tại Pù Luông có khoảng 400 khách đăng ký lưu trú, trong đó có 200 khách nước ngoài. Tại các điểm bỏ phiếu ở Pù Luông, công dân tới bỏ phiếu bình thường và sẽ được các thành viên trong ủy ban bầu cử tạo điều kiện"- ông Triều thông tin.

